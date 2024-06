Rovi confirma ofertas por su negocio de fabricación a terceros pero no tiene decidida su venta

La farmacéutica española Rovi ha confirmado este miércoles que ha recibido de varias entidades ofertas no vinculantes para la adquisición de su negocio de fabricación a terceros. Sin embargo, ha aclarado que "no se ha tomado ninguna decisión definitiva respecto de la potencial operación y que no existe certeza de que se llegue a adoptar".

Así lo refleja el comunicado enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La compañía ha informado de que seguirá evaluando la conveniencia de una potencial operación. En cualquier caso, si Rovi decidiese continuar con alguna propuesta "quedaría sujeta a su aprobación por la junta general de accionistas de la compañía y, en su caso, a su autorización por las autoridades competentes en materia de defensa de la competencia y de control de inversiones extranjeras". Las propuestas no vinculantes recibidas "están sujetas a diversas condiciones habituales en estas operaciones, como la realización de una due diligence financiera y legal o la negociación de acuerdos satisfactorios en los correspondientes contratos", ha añadido. [Rovi finaliza su nueva planta de Escúzar (Granada) e incorpora una línea de producción de heparina] Fue el pasado mes de marzo cuando se conoció que Rovi estaba explorando la venta de su negocio de fabricación a terceros. Para ello, contrató los servicios de Lazard Asesores Financieros. El principal activo de esta división es el acuerdo a diez años con Moderna para la fabricación, entre otros productos, de la vacuna contra la Covid. No obstante, la farmacéutica precisó por entonces que no se había concluido dicho análisis y que tampoco se había tomado decisión alguna al respecto.