Stepháne Bancel, CEO de Moderna: "Demasiados de nuestros productos funcionan. Es un problema feliz"

La facturación y el valor de las acciones de Moderna se dispararon por la pandemia. Tras pasar la crisis sanitaria, las ventas de la compañía han sufrido una considerable caída. Sin embargo, se acercan nuevos tiempos para la compañía biotecnológica, que cuenta con dar un giro a la situación con sus próximos lanzamientos, entre ellos su vacuna contra el virus respiratorio sincitial (VRS) y la vacuna combinada para gripe y Covid.

"Demasiados de nuestros productos funcionan. Es un problema feliz", afirma con una sonrisa Stéphane Bancel, CEO de Moderna. Con todo, el primer directivo de la biotecnológica admite que la compañía pasa por "una situación muy difícil" en España y en la Unión Europea.

"No tenemos ventas" en estos territorios. ¿La causa? Europa compra vacunas prácticamente sólo a Pfizer. Todo ello genera una situación que Bancel define como un "monopolio exclusivo" a favor de la multinacional americana.

El principal directivo de Moderna aborda estas cuestiones en la entrevista concedida a EL ESPAÑOL-Invertia, gestada en las instalaciones con las que la biotecnológica cuenta en Madrid. ¿Cuál será su futuro en el actual contexto comercial? La compañía estadounidense trabaja en varias direcciones.

Por un lado, Bancel concreta que Moderna está "en conversaciones" tanto con las autoridades europeas como con las de los Estados miembros para que sus antígenos vuelvan a contar para la vacunación contra la Covid. "No puedo hacer comentarios al respecto aunque espero que vayan bien".

Stepháne Bancel, CEO de Moderna, durante la entrevista concedida a EL ESPAÑOL-Invertia. David Morales.

Por el otro, Bancel espera que los lanzamientos que va a hacer la compañía den la vuelta a la situación. "Tenemos nuevos productos como la vacuna VRS y nuestro equipo está trabajando en ello".

Dicha vacuna ya cuenta con la aprobación de la Food & Drugs Administration (FDA), de Estados Unidos. En el caso de Europa, "esperamos que la vacuna del VRS esté aprobada en algún momento de septiembre".

Con ella, Moderna quiere entrar en "un mercado de 10.000 millones de dólares. Tenemos un producto muy interesante, con muy buen perfil de eficacia y de seguridad. Y es muy fácil de usar para un médico, una enfermera o un farmacéutico. En cambio, los otros productos contra el VRS son muy difíciles de utilizar".

Próximamente, la biotecnológica estadounidense plantea lanzar su vacuna combinada para la gripe y el Covid, que ya arroja resultados positivos. "El mercado de la gripe es dos o tres veces mayor que el de la Covid", indica Bancel.

Para 2025 y 2026

"Vamos a intentar que se apruebe en Estados Unidos en 2025. En Europa, por cómo son los tiempos, esperamos lograr la aprobación en 2026", indica.

En el futuro más próximo de la compañía también se asoma uno de los productos más prometedores de Moderna. Se trata del desarrollo de una vacuna contra el melanoma, un cáncer de piel. "Buscaremos la aprobación acelerada" en Estados Unidos y una aprobación condicional en la Unión Europea, dice el CEO de Moderna, para que el producto llegue cuanto antes a los sistemas sanitarios.

"El beneficio del paciente es significativo, sobre todo en casos con metástasis, y tiene un buen perfil de seguridad". Bancel avanza que están trabajando en desarrollos en "cáncer de pulmón, de vejiga y de riñón. Y pronto habrá más".

Bancel insiste en que el gran valor de Moderna es su plataforma de ARN mensajero, que es la que les ha permitido desarrollar su vacuna contra la Covid y el resto de los productos en los que trabaja. "Tenemos cinco vacunas con datos positivos. Esto es prácticamente histórico en el sector de la biotecnología farmacéutica".

Stepháne Bancel, durante la entrevista concedida a EL ESPAÑOL-Invertia, en Madrid. David Morales.

Para desarrollar estos fármacos y llevar a cabo los correspondientes lanzamientos, la compañía ha gestado varias alianzas, como los acuerdos con MSD (en su caso, para la vacuna para el melanoma), Vertex o Blackstone. "No podemos sacarlo todo por nuestra cuenta. La mayoría de las compañías farmacéuticas tienen un problema de pipeline. Nosotros no, demasiados de nuestros productos funcionan. Es un problema feliz".

De ahí que "estemos siempre abiertos a alianzas con otras compañías, pensando en los pacientes y en llevarles las medicinas. No sacar las medicinas de nuestro laboratorio porque no hay suficiente dinero no sería bueno".

Entre estos socios, al menos a nivel de producción, está Rovi. Para Bancel, la compañía española es "un gran socio, fantástico. Estamos muy agradecidos y honrados de trabajar con ellos".

Bancel también tiene unas palabras sobre la guerra de patentes, a cuentas de la vacuna de la Covid, que se ha desatado con Pfizer, Biontech y otras compañías. "Vamos a seguir luchando por nuestra innovación".