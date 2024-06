Sanidad transferirá 38 millones a las CCAA para planes de salud mental

El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han acordado este viernes el reparto de 38 millones de euros para planes de salud mental. "La salud mental es una de las prioridades para este departamento", ha dicho la ministra Mónica García al término del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

Esta nueva inversión "estará destinada a líneas del plan de acción 2022-2024", ha continuado la ministra. Entre ellas, la sensibilización y lucha contra la estigmatización de las personas con problemas de salud mental, la prevención y atención a la conducta suicida, el abordaje de problemas en contextos de mayor vulnerabilidad y la prevención de conductas adictivas con y sin sustancias.

Esta transferencia a las regiones es la misma que se realizó el pasado año. En este punto, la ministra de Sanidad ha querido aclarar que el reparto se ha realizado de manera equitativa. Sin embargo, hay comunidades que al no gastar el dinero transferido en 2023, eso se queda en un remanente.

"Así, al año siguiente se descuenta el dinero que no se han gastado. Esto es lo que ha pasado en algunas autonomías y así se lo hemos explicado", ha detallado García.

Además de para salud mental, también se ha acordado otra transferencia de 2,8 millones de euros para enfermedades raras y neurodegenerativas. Por último, se ha nombrado al consejero de Castilla y León Alejandro Vázquez como vicepresidente del Consejo Interterritorial, tal y como ha confirmado la ministra.

Atención Primaria

A pesar de no estar en el orden del día, la falta de profesionales de atención primaria para este verano ha vuelto a colarse entre los puntos a tratar. "Ya nos pusimos de acuerdo en el anterior Consejo Interterritorial sobre las medidas", ha dicho García. Además, les ha reiterado a las regiones que "cualquier duda o problema estaremos dispuestos a solventarlas".

Por su parte, el consejero de Sanidad de Castilla y León ha destacado que se deberían "tomar medidas extraordinarias en las contrataciones, tomar medidas extraordinarias con los residentes, porque así se ha hecho otras veces y han sido legales".

"No ha habido más que excusas y capotazos para no contestar y no hacer realmente un documento que para todas las comunidades autónomas pueda permitir de un modo coordinado el tomar las medidas en todos los sitios iguales", ha añadido.