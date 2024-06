España ya tarda 661 días en financiar nuevos fármacos, 32 más que en 2022

España continúa entre los países de la Unión Europea que más tardan en financiar los nuevos medicamentos. En concreto, el tiempo medio de demora alcanza ya los 22 meses desde la autorización europea. Este plazo, de 661 días, es mayor que en 2022, cuando se situó de 629 días. Así lo refleja un análisis encargado por la patronal farmacéutica europea, Efpia.

El informe señala que no llegan todos los medicamentos y que los pacientes españoles cada vez esperan más su llegada. En este aumento influye, no obstante, un efecto estadístico porque algunos de ellos son medicamentos para los que se decidió inicialmente su no financiación y por tanto ahora son resultados de un segundo o incluso un tercer intento de inclusión en el sistema.

Entre 2019 y 2022, la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) dio luz verde a 167 fármacos nuevos. Sin embargo, de estos, España tenía incorporados en la financiación pública en enero de 2024 un total de 103, es decir, el 62% de los autorizados.

Tiempo de acceso a nuevos medicamentos.

La situación muestra una mejora en la tendencia en los últimos dos años. De hecho, España es uno de los grandes países europeos que ha mejorado esta ratio (nueve puntos porcentuales en los dos últimos años), a diferencia de lo ocurrido en Alemania, Francia, Italia o Reino Unido.

En todo caso, el acceso a los nuevos fármacos sigue siendo un desafío para España, ya que, a pesar de esta mejora, aún se encuentra por detrás de estos países. A esto se suma que más de la mitad de los fármacos (52%) que obtienen financiación lo hacen con restricciones en cuanto a las indicaciones para las que pueden ser prescritos. Un porcentaje que también ha aumentado en los últimos dos años.

Propuestas de mejora

En esta línea, Juan Yermo, director general de Farmaindustria, ha añadido que "aumentar el número de medicamentos disponibles y reducir los retrasos en su incorporación en el SNS es uno de los grandes pilares del Plan Estratégico de la Industria Farmacéutica que estamos ultimando junto al Gobierno".

Este plan, en el que la patronal lleva meses trabajando junto a la Administración, es un proyecto que "plantea un proyecto ambicioso y realista para que España se convierta en unos años en uno de los pocos hubs mundiales de innovación biomédica, investigación clínica y preclínica de vanguardia, producción de medicamentos (incluyendo biológicos y terapias avanzadas) y cuyo objetivo final es mejorar y acelerar la llegada de los nuevos medicamentos", ha añadido Yermo.

Además de este plan, Farmaindustria ha presentado una Propuesta para el acceso temprano a los medicamentos innovadores. Actualmente, no existe un acceso precoz para grupos de pacientes definidos, como en otros países, ni la posibilidad de acortar el tiempo de disponibilidad.

El documento plantea, sin necesidad de un cambio normativo, un procedimiento que permita una decisión de financiación acelerada en un plazo máximo de 90 días para todos los pacientes, en condiciones de equidad, de los fármacos que (seleccionados por la administración) cumplan ciertos criterios que hagan más urgente su financiación. De esta manera se evitarían buena parte de las solicitudes individualizadas en situaciones especiales.