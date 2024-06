Sanidad avala que las CCAA muevan a los MIR de Atención Primaria de último año a los centros con más demanda

El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas se han reunido este miércoles para debatir sobre las medidas que se pondrán en marcha este verano para paliar la falta de médicos de Atención Primaria. Una de ellas será permitir la movilidad de los MIR de Medicina de Familia de último año a centros con más necesidades pero siempre bajo supervisión.

Esta es una de las iniciativas que se han puesto encima de la mesa y que el Ministerio de Sanidad va a avalar. "Las comunidades nos han trasladado que tienen problemas de movilidad y han hecho planes para que los MIR adquieran competencias en otros lugares diferentes a su centro habitual pero siempre con supervisión", ha explicado la ministra.

"Vamos a avalar todas las iniciativas que tengan las regiones, incluyendo los incentivos, pero dentro de la legalidad. No vamos a avalar nada que se salga de la ley ni que comprometa la formación de los residentes", ha advertido García. "No se puede utilizar a los MIR como mano de obra barata. Un residente no puede irse a un centro de salud solo, sin la supervisión de un adjunto", ha añadido en declaraciones a la prensa al término del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Asimismo, la ministra de Sanidad ha dejado claro que tampoco se va a recortar el periodo de formación de los residentes, que este año finaliza el próximo mes de septiembre. "Siendo R1 se ofrecieron para solventar el problema de la pandemia y ahora no les vamos a reducir la formación", ha dicho.

Otra de las medidas que se habían propuesto es contratar a médicos extranjeros sin la especialidad. Algo con lo que el Ministerio de Sanidad está en contra: "La legalidad es muy clara. En este país, el ejercicio de la profesión de la Medicina se hace con la especialidad", ha puntualizado García.

Las CCAA del PP, decepcionadas

En declaraciones a los medios, los consejeros de Sanidad de Castilla y León y Madrid se ha mostrado "decepcionados" con el Consejo Interterritorial convocado para este miércoles 5 de junio.

"Nos hubiera gustado que el Ministerio hubiera sido más receptivo a la hora de tomar medidas más valientes". Va a ser un verano difícil", ha dicho el consejero de Sanidad de Castilla y León, Alejandro Vázquez.

"La ministra ha empezado diciendo que este verano era igual que otros y ha acabado asumiendo que se van a cerrar dispositivos de Atención Primaria", ha añadido. Una afirmación que posteriormente ha confirmado García.

Por su parte, la consejera madrileña, Fátima Matute, ha definido como "desilusión" la reunión de las regiones con Sanidad. "Ha vuelto a hacer una inacción en sus competencias, lo que va a provocar que se cierren recursos sanitarios en muchas comunidades autónomas".

Matute ha lamentado que "de nuevo" el Ministerio "no haya hecho los deberes", tal y como ha demostrado, según ha dicho, al no proponer medidas ni atender las que sí le han realizado las distintas regiones.