Carlos Murillo (Pfizer): "España está acelerando los tiempos de aprobación de nuevas terapias"

Carlos Murillo lleva apenas año y medio al frente de la filial española de Pfizer. Un tiempo que ha sido muy productivo para la compañía, ya que ha logrado la financiación para numerosos medicamentos. Una situación que pone de manifiesto que Sanidad está pisando el acelerador en este sentido.

Es la percepción que tiene el presidente de Pfizer en España. "Todos los productos que hemos lanzado en los últimos 12 meses venían de atrás y Sanidad les ha empezado a dar celeridad. Estamos viendo mucho avance en este sentido", ha dicho en una entrevista con EL ESPAÑOL-Invertia.

Llegó al cargo en enero de 2023. ¿Qué balance hace de este primer año y medio?

En lo profesional ha sido un año muy intenso, un año donde también he ido aprendiendo más sobre el país, sobre el sistema de salud de España. Un buen año, porque hemos lanzado al mercado varios medicamentos e innovaciones.

¿Cómo aborda Pfizer la segunda mitad del año?

2023 ha sido un año realmente importante para Pfizer porque ha sido una transición después de la pandemia. Este año ha comenzado bien. En el primer trimestre se ha registrado un crecimiento operativo de un 11%, superando así las expectativas. Se estima que este año será muy positivo. También para España, donde hemos arrancado muy bien el año. Ya entendemos cuál es la situación de una parte importante de nuestro portafolio y esperamos que sea un año muy interesante.

Pfizer aborda una etapa postpandemia tras el éxito de la vacuna contra la Covid. Esto ha obligado a hacer reestructuraciones que van a incluir despidos. ¿Afectarán a España?

Hemos tenido dos etapas en estos meses. La primera se enmarca entre 2021 y 2022, que fue cuando tuvimos que expandir nuestra fabricación y producción para poner a disposición de la sociedad millones de dosis de la vacuna contra la Covid-19. Fue un proceso de expansión muy grande porque no teníamos la infraestructura suficiente para poner en el mercado tantas dosis. Hubo un periodo de crecimiento muy fuerte y no se sabía cuál iba a ser el comportamiento posterior de la pandemia y, por tanto, la utilización de la vacuna y del antiviral.

Afortunadamente, se volvió mucho más manejable. Lo digo humildemente, pero en gran parte gracias al éxito que tuvimos nosotros en la eficacia de nuestra vacuna. El año pasado ya se vio una caída importante en los casos de Covid y, por tanto, en la demanda de producto. Por esa razón, tocó reajustar la estructura del negocio en base a esa nueva realidad.

El año pasado se anunció una primera reestructuración que tenía que ver más con la parte de marketing, que ha terminado a principios de este año. Ahora estamos en una fase de reestructuración en la parte de producción.

Sobre si impactará a España, todavía no lo sabemos. Se ha tomado la decisión y se han marcado los objetivos a nivel global para los próximos años. Ahora ha empezado el proceso de análisis para definir cómo se hará y dónde impactará.

No sé que pasará en España, pero este país tiene la virtud de ser muy eficiente. Nuestra planta es muy particular. Fabricamos sólo un tipo de productos de hemofilia que se exporta a todo el mundo. En volumen no es una planta particularmente grande para la compañía, pero es fundamental porque se produce algo que no fabricamos en otras partes del mundo. Eso me da cierta tranquilidad de que cualquier impacto que pueda haber va a ser relativamente menor.

Otro de los frentes abiertos de Pfizer es el cruce de demandas por las patentes relacionadas con la vacuna de la Covid. ¿Por qué esta lucha? ¿No cree que pone en entredicho la imagen de la industria?

La propiedad intelectual es la base de nuestra industria. Sin innovación y sin los mecanismos que la garantizan no habríamos tenido la vacuna ni tendríamos todos esos avances que hemos lanzado y que vamos a poner a disposición de los pacientes.

Un ambiente robusto de protección a la innovación es fundamental. Es muy complejo porque hay muchas partes que intervienen en el proceso. Efectivamente, lo que sucedió con la Covid nos ha hecho revalorar la importancia de la salud y eso creo que es lo más importante. Tenemos que enfocarnos en seguir hablando de la importancia de la salud y el beneficio de la innovación que nos lleva a tener disponible en algún momento cosas como la vacuna.

Hablando de propiedad intelectual, la reforma farmacéutica europea se ha quedado encarrilada para su aprobación en la próxima legislatura. ¿Qué opina de esto?

No es algo que esté totalmente definido. Afortunadamente, diría que ha habido un cambio de las versiones iniciales a la de ahora. Ha habido un gran avance y como industria en general creemos que es mucho más adecuado para promover un buen ambiente de innovación.

Pero hay puntos que todavía se tienen que trabajar. Para mantener la exclusividad se tiene que lanzar el producto en un máximo de dos años en todos los países de la Unión Europea. Esto es bastante complicado de lograr porque muchas veces no depende de la propia compañía, sino de los países y sus procesos de aprobación. Veremos si esto se incluye en el texto final porque es un punto que se está discutiendo.

Tiene que ser un texto positivo para el entorno y generar innovación en Europa. Si se genera un marco para fortalecerla, ganamos todos.

Además, en un momento en el que vamos perdiendo la carrera con EEUU…

Necesitamos que Europa lidere la innovación y no perder terreno frente a Estados Unidos u otros países. Todos juntos tenemos que trabajar en un marco regulatorio que nos permita eso, porque Europa tiene muchísimo para aportar. Hay mucho talento, conocimiento y buenas condiciones. No debemos dar pasos hacia atrás en ese sentido.

¿Qué lanzamientos tiene previstos la compañía para este año y los próximos a corto plazo?

El pasado año pudimos lanzar en España varios productos. Pusimos en el mercado Vyndaquel para el tratamiento para amiloidosis por transtiretina. También una hormona de crecimiento de aplicación semanal y una terapia para un tipo de cáncer de pulmón que tiene una eficacia notable. Destaca también la aprobación de la primera vacuna contra el virus respiratorio sincitial para adultos mayores y embarazadas y de un tratamiento para la migraña. Ha sido un periodo intenso.

Ahora estamos registrando algunos otros medicamentos que llegarán en los próximos meses. Tenemos 113 compuestos en diferentes etapas de investigación. De estos, 37 están ya en fase tres.

¿Hay algún área que destaque principalmente en cuanto a investigación y lanzamientos?

Oncología. Es un área con muchos candidatos, más de 50 de los 113 que he mencionado anteriormente. Ha habido muchos avances terapéuticos para esta enfermedad. Pfizer está apostando por nuevos tipos de medicamentos que pueden ser muy exitosos en el futuro. De ahí la adquisición de Seagen, porque es una compañía que tiene un amplio conocimiento de los anticuerpos conjugados. Esta será una nueva forma de abordar el cáncer.

¿Cómo va el Plan Estratégico del sector?

Sigue avanzando. Además, temas prioritarios para la industria han seguido a pesar de que el plan se paralizase por el adelanto electoral. Creemos que justamente hay cosas que se pueden mejorar, pero también hay una base muy positiva sobre la que se tiene que seguir trabajando.

¿Se ha puesto en contacto el Ministerio de Sanidad con las compañías farmacéuticas?

Hay un una aproximación constante de Farmaindustria con el Ministerio de Sanidad y con los diferentes interlocutores. Además, hay partes que están dentro de ese plan que son prioritarias y sobre las que se está avanzando.

¿Qué partes?

Por ejemplo, la parte que corresponde a la Dirección General de Farmacia con todo lo referido al sistema de precios de referencia o la mejora de los procesos de incorporación de nuevas tecnologías.

¿El acceso?

Sí, el acceso también. Aquí queda mucho por hacer. Hay grandes diferencias entre España y otros países europeos. Pero lo que nosotros hemos visto como compañía es que se está avanzando mucho más que antes. Todos los productos que hemos lanzado en los últimos 12 meses venían de atrás y Sanidad les ha empezado a dar celeridad. Estamos viendo mucho avance en este sentido.

Sin embargo, en las estadísticas todavía no se va a ver esa mejora. Pero la realidad es que están siendo más rápidos, sólo hay que ver la cantidad de aprobaciones y reembolsos que hemos logrado en los últimos meses. Reconozco mucho ese esfuerzo. Si seguimos en esta línea, vamos a mejorar el acceso.

Otro de los aspectos que hay que mejorar en España es la diferencia de acceso a terapias que existe entre las comunidades autónomas. Si se logra un proceso nacional, el acceso debería ser inmediato en todas las regiones.

¿Tiene previstas la compañía nuevas inversiones en España?

Se hizo una inversión hace poco de 100 millones de euros en la planta que la compañía tiene en San Sebastián de los Reyes. Haber logrado esa inversión es importantísimo para compañía.

Eso nos da la oportunidad de seguir levantando la mano para captar nuevas inversiones.

¿Cree que la situación política actual está afectando de alguna manera a las inversiones de la industria farmacéutica?

Por lo que yo conozco de estos procesos de inversión siempre se ven a largo plazo. Entran en juego muchos factores a la hora de tomar la decisión. España tiene un gran potencial investigador. Es el segundo país donde más investigación científica hacemos.