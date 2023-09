La industria farmacéutica carga contra la nueva legislación europea: “Disuade la inversión”

La nueva legislación europea en materia farmacéutica no convence al sector en España. El pasado mes de abril, la Comisión Europea presentó el borrador en el que se incluía una medida que no ha gustado a los laboratorios: el recorte de diez a ocho años de las patentes de los nuevos medicamentos.

De hecho, la industria ha cargado duramente contra la próxima legislación farmacéutica en Europa durante el XXII Encuentro de la Industria Farmacéutica Española que se celebra los días 7 y 8 de septiembre en Santander. "Tiene consecuencias disuasorias para la inversión", ha dicho Inmaculada Gil, directora general de Daiichi Sankyo España.

"Reducir contundentemente la protección regulatoria tiene implicaciones globalmente, no solo en los países de la Unión Europea", ha continuado. "Esta legislación dejará a Europa en una situación de desventaja".

De hecho, el Viejo Continente ha perdido terreno en favor de Estados Unidos y Asia en el desarrollo de nuevos medicamentos. Lidia Martín, directora general de España y Portugal de Almirall, ha recordado que entre 1986 y 1990, el 43,7% de las nuevas moléculas puestas en el mercado fueron investigadas y desarrolladas en Europa, frente al 21,4% de Estados Unidos.

Una tendencia que se invirtió en el 2000 y que, con el paso de los años, la brecha se ha ido aumentando. Entre 2016 y 2020, Estados Unidos desarrolló el 48% de las nuevas moléculas (138). Europa solo originó un 22,2% (64).

Nathalie Moll, directora general de Efpia.

La directora general de la patronal europea del medicamento innovador (Efpia), Nathalie Moll, también ha cargado contra la próxima legislación europea. "Reducir los incentivos pone en riesgo la posición europea".

"Sin incentivos no hay innovación, ni ensayos clínicos, ni investigación y el acceso a los nuevos medicamentos sería más difícil para los pacientes", ha advertido. En este sentido, Moll ha dicho que la industria no puede quedarse de brazos cruzados viendo "cómo se van los inversores de Europa". Por ello, pide "incrementar los incentivos, con ideas adicionales. Desde luego que la solución no es reducirlos y esperar que los inversores sigan acudiendo a Europa".

Mejorar el acceso

Por su parte, Federico Plaza, director de Corporate Affairs de Roche, ha apostado por mejorar el acceso para "hacer una Europa más competitiva y no perder la batalla contra EEUU y Asia-Pacífico".

En este punto, Plaza ha señalado que hay contradicciones. "Se pretende exigir que se comercialice un medicamento en menos de dos años en todos los países miembros, pero no se respeta el tiempo máximo de 180 días para financiar los fármacos". "Tenemos que buscar armonizar todo esto".

Asimismo, ha pedido que haya "otros incentivos a la I+D. No podemos retroceder en los incentivos y hay que conciliar diferentes situaciones en lo que al acceso respecta".

También el presidente de Farmaindustria, Jesús Ponce, advirtió durante la inauguración del encuentro anual de la industria farmacéutica que la nueva legislación "apunta a medidas que ponen en peligro el modelo productivo".

"Se propone una erosión de los incentivos y eso supone perder competitividad frente a otros mercados como el de Estados Unidos o Asia, lo que provoca dificultades de acceso a la innovación también para la sociedad", añadió Ponce.

A pesar de ello, el presidente de la patronal del medicamento innovador cree que la reforma de la legislación farmacéutica europea es "un momento único porque es la oportunidad de reforzar el carácter estratégico del sector".

