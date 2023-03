Las agresiones a médicos baten récord en 2022: "Es necesaria la creación de un Plan Nacional consensuado"

Hace más de una década, en 2010, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España (Cgcom) puso en marcha el Observatorio contra las Agresiones en el ámbito sanitario. El objetivo no era otro que el de sumar esfuerzos, visibilizar el problema y, sobre todo, concienciar a administraciones públicas, ciudadanos y pacientes de que la agresión nunca puede justificarse. Este Observatorio ha recopilado en 2022 la cifra más elevada desde su creación: 843 agresiones a médicos han sido comunicadas a los colegios profesionales. Esto supone el aumento del 38% respecto al año anterior (231).

No obstante, solamente 356 de estas agresiones, un 42% de las comunicadas en los Colegios, han sido denunciadas. Así lo ha revelado José María Rodríguez Vicente, secretario general del Cgcom y miembro del Observatorio Nacional de Agresiones, en la primera jornada europea de agresiones al personal sanitario.

Ante esta problemática, que no hace más que aumentar, el Consejo de Médicos solicita la creación de un Plan Nacional contra las agresiones. Un proyecto que ha de estar consensuado, explican, en el Consejo Interterritorial y en el que participen todos los organismos implicados. Desde los ministerios de Sanidad, Interior y Justicia y las comunidades autónomas, hasta los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado, Consejos Generales de las profesiones sanitarias y las plataformas de pacientes.

Las mujeres son las grandes perjudicadas de esta lacra, especialmente las que desarrollan su actividad en Atención Primaria. En concreto, según el documento compartido por el Consejo de Médicos, los profesionales agredidos son mayoritariamente mujeres (61%), del grupo de edad de entre los 36 y 45 años. Y el ámbito donde se producen mayor número de agresiones es en este primer nivel de atención y asistencia sanitaria (43%), principalmente con insultos (47%).

A nivel del conjunto del Estado, ha puntualizado Rodríguez Vicente, las agresiones en Atención Primaria han descendido frente al pasado año. Sin embargo, en algunas autonomías el porcentaje "es muy superior al reflejado". En el ámbito hospitalario, han aumentado hasta un 27% respecto a 2021 (22%). También se eleva del 9% al 12% en otros terrenos sanitarios.

Observatorio contra las Agresiones en el ámbito sanitario. CGCOM

Respecto al tipo de ejercicio en el que se ha producido las agresiones en el año 2022, también se mantienen datos similares a los de años anteriores con una clara preponderancia del ejercicio público (89%) frente al privado (11%). De todas las agresiones, el 95,1% se produce en horario y entorno laboral.

"Nos han comunicado 843 que son las visibles. Pero ¿y las invisibles? No podemos acostumbrarnos a convivir con el insulto y la amenaza", ha lamentado el secretario del Cgcom. El año con el número más bajo fue 2015, con 344. "No se debe normalizar la agresión", ha apostillado Raquel Murillo, directora general adjunta de A.M.A. Seguros, que ha recalcado la necesidad del protocolo de denuncias in situ.

Ana Pastor, vicepresidenta segunda del Congreso de los Diputados, también ha participado en la jornada. La política ha destacado la necesidad "urgente" de una Ley que proteja al personal sanitario que tiene que contar "con penas definidas y severas, para proteger y garantizar la seguridad del personal sanitario".

Por otro lado, Rodríguez Vicente ha señalado los logros cosechados desde la puesta en marcha del Observatorio. A este respecto, ha hecho alusión a la modificación del artículo 550 del Código Penal, en el que se dicta que "se considerarán actos de atentado los cometidos contra los funcionarios docentes o sanitarios que se hallen en el ejercicio de las funciones propias de su cargo, o con ocasión de ellas".

Además, ha puesto de relieve la creación de la creación de la figura del Interlocutor Policial Sanitario, así como el establecimiento del 12 de marzo como el Día Europeo contra las Agresiones a médicos profesionales sanitarios.

"¿El objetivo final a conseguir? Agresiones a profesionales sanitarios cero", ha agregado el facultativo, concluyendo que, desde 2010, se han contabilizado 6.492 agresiones. "Hubo un descenso en 2020 por el Estado de Alarma, pero ha repuntado", ha lamentado.

Aunque el principal motivo de la agresión son discrepancias con la atención médica recibida, los médicos no encuentran causa a este incremento. Según ha expuesto el secretario de la Organización Colegial, la epidemia sufrida de la Covid-19 ha supuesto una transformación de la sociedad.

"La población se está mostrando más agresiva con los profesionales sanitarios y con el funcionamiento del sistema", ha señalado Rodríguez Vicente. Sin embargo, ha añadido que "no es explicación, ni justificación para que se produzca una agresión".

Datos europeos

El encuentro también ha contado con representantes de otras órdenes médicas de la Unión Europea, que han presentado los datos de agresiones al personal sanitario de países como Portugal, Francia e Italia.

Por parte de Francia, Philippe Cathala, delegado de asuntos europeos e internacionales del CNOM, ha señalado que se han notificado 1.009 agresiones. Por tanto, al igual que en España, el país galo ha registrado un aumento de las agresiones verbales. En Francia, el médico más afectado también es el generalista, con una diferencia muy leve entre los hombres y las mujeres.

En cuanto a Italia, Nicolino D'Autilia, vicepresidente del Consejo Europeo de Órdenes Médicas, ha comunicado que la Orden Médica de Módena ha registrado un total de 59 agresiones en 20 meses, la mayoría de ellas verbales y contra médicos generalistas. Asimismo, ha advertido de que "el 75% de las agresiones no son denunciadas".

Por parte de Portugal, Filipa Lança, delegada del área internacional de la Ordem dos Médicos, ha alertado de que la situación de su país en lo que a violencia hacia las profesiones sanitarias se refiere "está empeorando y seguirá empeorando". Portugal ha registrado un total de 1.632 actos violentos al conjunto de profesionales sanitarios en 2022, lo que incluye también a enfermeros y técnicos sanitarios. Como en España, la mayoría de las agresiones son psicológicas. "La prevención es la clave", ha insistido Lança.

