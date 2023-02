Los sindicatos creen que la jubilación anticipada para médicos se pospondrá a la próxima legislatura

La pelea de los médicos por lograr la jubilación anticipada voluntaria no es ninguna novedad, aunque ha pasado desapercibida más allá del sector sanitario. De hecho, los sindicatos médicos comenzaron la batalla formal allá por 2021. Fue ese año cuando la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) dio un paso al frente. Solicitó a la Seguridad Social que se iniciara el estudio pertinente y se comenzara el trámite que permita anticipar la jubilación del personal de la Sanidad a los 60 años.

Sin embargo, los trabajadores sanitarios no cuentan con que esta cuestión se aborde, al menos, hasta la próxima legislatura. La organización sindical pidió que se desarrollara el anteproyecto de Ley de Reforma de la Seguridad Social y se abordara el procedimiento de establecimiento de coeficientes reductores para rebajar la edad de jubilación al personal de los Servicios de Salud. Todo de acuerdo con la Ley General de la Seguridad Social.

Esta norma establece que la edad mínima de acceso a la pensión de jubilación podrá ser rebajada por Real Decreto en aquellos grupos o actividades profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre. Como es el caso, defienden, de los médicos. "Cumplimos con lo que el reglamento dicta", defiende Fernando Hontangas, presidente del sector sanitario de CSIF.

La respuesta del departamento de José Luis Escrivá fue que no estaba legitimado para iniciar ese trámite y que, por tanto, lo desestimaba. Un año después, el sindicato asumió que la interlocución con la Administración entró en vía muerta y presentó una demanda formal contra el Ministerio. El objetivo fue el mismo, que se iniciara el estudio previo de viabilidad.

"Antes del cambio normativo tiene que haber un estudio para establecer coeficientes reductores en función del puesto; no les queda más remedio que someterse a lo que se dicta en la normativa", explica Hontangas, quien pronostica que esta modalidad de jubilación no será una realidad a corto plazo para los médicos. "Me da la sensación de que se quiere dejar para la siguiente legislatura. Hay falta de voluntad política".

Mediación de Sanidad y Magdalena Valerio

Tomás Toranzo, presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), tampoco confía en que salga adelante la petición antes de las elecciones. "Es algo muy demandado, por lo que habrá cantos de sirena y nos regalarán los oídos, pero no será una medida inmediata", apunta. "Aunque, por necesidades electorales, nunca se sabe".

Al igual que CSIF, la Confederación también ha puesto en marcha numerosas iniciativas para anticipar la edad de jubilación de los sanitarios. Primero, en 2021, para los médicos que trabajan con nocturnidad. Un año después, puso sobre la mesa una propuesta más amplia que involucraba a todo el colectivo.

Después de no recibir ninguna respuesta por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones tras reiteradas peticiones, Toranzo asegura que solicitaron la mediación de Sanidad para facilitar un encuentro.

También se reunieron con la expresidenta de la Comisión del Pacto de Toledo, Magdalena Valerio. Según destaca, la hoy presidenta del Consejo de Estado aseguró que la jubilación anticipada para los sanitarios era "factible", "entendible" y que, además, "entraba dentro de las posibilidades". Señaló que habría que seguir un procedimiento, "que es acreditar circunstancias con documentación y datos", agrega. También recuerda que este es un derecho que ya se ha otorgado a otros colectivos, como bomberos y policías locales.

Escrivá dice 'no'

El Grupo Parlamentario Popular preguntó por esta petición concreta y el Gobierno sostenía estar involucrado en el proceso. En concreto, respondía que se encuentra en la actualidad trabajando en la modificación del marco regulador de los procedimientos para establecer coeficientes reductores en el Sistema de Seguridad Social que posibilite el anticipo en la edad de jubilación de los sanitarios, además de otros colectivos.

Se trata de una respuesta parlamentaria del Ejecutivo, publicada en diferentes ocasiones a lo largo de los últimos meses. Sin embargo, el ministro José Luis Escrivá aseguró este miércoles en Al Rojo Vivo no estar estudiando la jubilación anticipada en la Sanidad.

A este respecto, el presidente de CESM señala que el Ministerio se ha reunido con diferentes sindicatos mayoritarios para tratar este y otros asuntos. Pero, sin embargo, "no lo ha hecho con los profesionales", a los que se está dejando al margen. O, al menos, de momento. "No somos un estorbo; somos parte interesada", reivindica.

