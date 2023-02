Los médicos piden un marco específico en el Estatuto del Empleado Público por su formación y responsabilidad

El ascenso de Enfermería en la clasificación profesional que realiza el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) para que se equipare a estos trabajadores con los médicos es una de las reivindicaciones más históricas del sector. Una petición que rechazan los profesionales de Medicina, que piden a su vez un marco específico en este estatuto por su nivel superior de formación y responsabilidad.

Actualmente, las enfermeras forman parte del Grupo A2 del EBEP, un escalón por debajo de los médicos, aglutinados en el A1. Enfermería cree firmemente que pertenecer al A2 es "injusto" y "discriminatorio", por lo que va un paso más allá. Exige que se elimine la actual clasificación profesional dividida en subgrupos A1 y A2 y se cree un único Grupo A, en el que se situaría tanto a médicos como enfermeras.

Es más, el Sindicato de Enfermería (Satse) ha trasladado una Proposición no de Ley (PNL) a todos los partidos en el Congreso de los Diputados para que insten al Ejecutivo a esta modificación. "Venimos reclamando desde hace mucho tiempo que se cambie esta lamentable situación y hemos desarrollado numerosas actuaciones para que el Gobierno mueva ficha", explica Manuel Cascos, presidente de Satse, a EL ESPAÑOL-Invertia.

Según dicta la normativa, el acceso a uno u otro subgrupo está determinado por el nivel de formación y responsabilidad de las funciones a desempeñar. Para el presidente del sindicato enfermero, la actual clasificación, que cataloga de "arcaica" y "obsoleta", genera distintas barreras y dificultades para el desarrollo profesional de las enfermeras, especialmente a la hora de alcanzar puesto de gestión.

El sindicato enfermero insiste en que los médicos "cumplen los mismos requisitos y condicionantes" que las enfermeras para estar incluidos en el mismo grupo profesional. "¿Por qué unos van a ser diferentes a otros? Cualquier persona, sin ningún sesgo o afán de mantener espacios de poder ya obsoletos y anacrónicos, lo puede entender perfectamente", añade Cascos.

Sin embargo, los médicos piensan todo lo contrario a lo expuesto por Satse. Es más, están peleando por situarse en la cúspide de la clasificación profesional. "Y así debe constar", señala Tomás Toranzo, presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), quien asegura a este periódico que el asunto ya ha llegado a la mesa del Ministerio de Sanidad.

CESM ha trasladado la propuesta al órgano de Carolina Darias, pero, confirma, no ha sido respaldada. Aunque la ideal sería que se llevara a cabo una modificación del EBEP, la organización sindical también ha compartido la cuestión en el Ámbito de Negociación, donde sindicatos y Ministerio están abordando la segunda parte de la reforma del Estatuto Marco del Personal de los Servicios de Salud. Y es que, aunque el Estatuto Marco es la norma específica que regula al personal del Sistema Nacional de Salud (SNS), también se les aplica, en parte, esta otra normativa.

Marco específico

En concreto, el sindicato solicita crear un marco específico para personal médico y, si esto no fuera posible, un apartado específico para los médicos. "Un marco tan genérico crea confusión", explica Toranzo, quien apunta que las enfermeras no pueden pretender estar al mismo nivel que los médicos: "Quieren igualarse, pero no son iguales".

El médico argumenta que el nivel de exigencia de responsabilidad ligada a formación es completamente distinto. A los médicos se les pide completar una formación universitaria de 360 créditos ECTS, frente a los 240 que se exigen a las enfermeras. "A este periodo hay que sumar los cuatro años mínimos de especialidad", agrega.

Esta propuesta de los médicos, la de crear un marco propio para la profesión, pilla por sorpresa a Enfermería, que no entiende que decidan demandar una clasificación superior coincidiendo con la petición enfermera.

"Transcurridos ya más de 15 años y cuando otros profesionales, como físicos, biólogos, psicólogos, economistas, abogados y periodistas (todos ellos con 240 créditos ECTS al igual que las enfermeras), están en el Grupo A1, nos llama la atención que sea ahora, cuando desde el colectivo de Enfermería se ha reclamado la inclusión en un único Grupo A, el momento en que los médicos deciden demandar también una clasificación superior", subraya el presidente de Satse: "Parece que su postura responde más a cuitas profesionales que a razones cargadas de sentido común", añade.

