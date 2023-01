Abarca (IDIS): "Las leyes de hace 40 años ya no valen, si no se reforma la gestión no habrá sanidad pública"

Pese a que la irrupción de la Covid-19 y de la pandemia han probado la importancia de contar con un sistema sanitario a prueba de bombas, la sanidad española da cada vez más síntomas de fragilidad. Ante esta situación, Juan Abarca, presidente del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), considera que ha llegado el momento de hacer cambios profundos en el modelo sanitario español.

Concretamente, Abarca apuesta por "priorizar al paciente". Y, para ello, "las leyes de hace 40 años ya no valen. Si no hay una reforma de la gestión pública, no habrá sanidad pública en el futuro".

Para el presidente de HM Hospitales, "tenemos un modelo que prioriza a los profesionales por encima del interés de los pacientes. En este sentido, la situación sería reconducible si colocamos a los pacientes en primer lugar y hacemos una distribución de los fondos públicos en función de dónde se produzca el gasto, haciendo que los centros públicos y los profesionales sean competitivos".

[Una Sanidad rota y un sistema ineficiente]

De esta manera, "el modelo ideal sería el que hoy tenemos, pero bien gestionado, con la aplicación de criterios de cooperación, utilizando todos los recursos disponibles, suficiencia financiera, eficiencia en la gestión, una buena gobernanza de todos los recursos con la mirada atenta a pacientes y profesionales y una apuesta decidida por la innovación, la disrupción digital y la imprescindible continuidad asistencial", ha afirmado.

Dentro de esta argumentación, Abarca ha aclarado que el objetivo nunca será "desmontar la sanidad pública ni privatizarla. Eso es mentira". La meta es postular "una sanidad que vaya más allá de intereses sindicales, políticos o profesionales, que priorice a los pacientes y, represente, en definitiva, a todos los que estamos aquí".

El presidente del IDIS ha abordado estos argumentos durante el desayuno informativo del Fórum Europa, organizado por Nueva Economía Fórum en Madrid. En él, ha llamado a introducir criterios de "buena gobernanza" en la gestión sanitaria. "Redirigir el gasto hacia la demanda y no hacia la oferta".

De hecho, ha considerado que "no es cuestión de pagar más a los médicos", dado que eso llevaría a que las comunidades autónomas se sigan 'robando' profesionales sanitarios entre ellas.

[España perderá 80.000 médicos en los próximos 10 años y no los podrá reponer]

Él apuesta por "introducir competitividad en el sistema sanitario público para que los profesionales puedan ganar más dinero. Y eso se puede hacer". Pero eso sí: para ello habría que acabar con "el modelo estatutario. Ya no da más de sí".

Para ello, "defendemos la sanidad pública gestionada por empresas públicas. No hay pruebas de que la gestión directa de la sanidad sea más eficiente".

Con este argumento, ha cargado contra el proyecto de Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud (también conocido como Ley Darias), que establece la gestión pública directa como forma preferente para la prestación y gestión servicios sanitarios y sociosanitarios.

"No tiene sentido una ley para priorizar la gestión pública si no hay pruebas de que es la más eficiente", ha opinado.

[El PSOE promete modelos distintos de sanidad a ERC y a Junts para salvar la tramitación de la ley]

Ha tenido unas palabras para el conflicto que hay entre la Comunidad de Madrid y sus médicos. Ha opinado que la CAM “ha sido blanda” al mantener abiertos servicios de urgencias de atención primaria (SUAP) y sostuvo que "los cerraría todos" para ser más eficientes en la atención sanitaria.

Ha argumentado que los médicos que trabajan en ellos no pueden hacer pruebas y que la mayoría del tiempo son ineficientes, por la propia naturaleza de estos centros. "La accesibilidad no tiene nada que ver con la calidad asistencial. Y eso no es bueno".

Por otro lado, ha hecho una encendida defensa de la colaboración público-privada, sobre todo para atender a los pacientes. Dentro de ella, ha apuntado que es imprescindible la interoperabilidad de los sistemas informáticos, la historia clínica única y la continuidad asistencial entre los diferentes entornos -público o privado- o entre los diferentes niveles asistenciales.

Apuntó a que es un "derecho de los pacientes, ya que son los únicos propietarios de sus datos de salud y, por lo tanto, deben poder utilizarlos allá donde estimen oportuno".

Muface

Por otro lado, ha insistido en las ventajas que ofrece el modelo de mutualidades para la atención sanitaria de funcionarios (Muface), "que sirve para vertebrar al Estado" y "cuesta menos que la sanidad pública". Eso sí: ha avisado de que "está infrafinanciado".

También ha propuesto "recuperar la desgravación fiscal de los seguros privados de salud" en una charla que ha sido presentada por Ana Pastor, vicepresidenta del Congreso y exministra de Sanidad por el Partido Popular.

La conferencia ha sido seguida por los primeros espadas del mundo de la sanidad. Entre ellos, Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de Madrid. Pero también importantes representantes de la sanidad privada, como Iñaki Ereño, CEO de Bupa (matriz de Sanitas), y Luis Mayero, consejero de Asisa, han asistido a ella.

No han faltado figuras como Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de Farmacéuticos; Eduardo Pastor, presidente de Cofares, y Diego Murillo, presidente de AMA.

No ha faltado tampoco una nutrida representación de la industria farmacéutica. En ella, ha habido primeros espadas como Juan Yermo, director general de Farmaindustria; Humberto Arnés, director general de Sigre, y Juan López-Belmonte, presidente de Rovi.

