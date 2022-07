El Gobierno convoca 11.112 plazas de Formación Sanitaria Especializada para 2023

El Ministerio de Sanidad ha llevado al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que se ha celebrado este miércoles la propuesta de plazas de Formación Sanitaria Especializada para la convocatoria del próximo año. En total, la oferta asciende a 11.112 plazas para 2023, la mayor de toda la historia del sistema de formación actual.

Así, la propuesta del departamento que dirige Carolina Darias se ha incrementado en un 5% con respecto a la convocatoria anterior, es decir, 486 plazas más. La especialidad que mayor aumento tendrá será Biología (BIR), con un 20% de plazas más. Por detrás, Psicología (PIR), con un 11% más; Enfermería (EIR), con un 7% más y Medicina (MIR), con un 4% más.

Las plazas MIR pasarán a ser 8.503 en la próxima convocatoria, lo que supone 323 más que la convocatoria anterior. "En lo que respecta a Medicina de Familia, habrá 73 plazas más", ha indicado Darias durante la rueda de prensa posterior al CISNS. Del mismo modo, se incorporarán plazas de Psiquiatría Infantil, "provisionalmente, 20".

Por su parte, las enfermeras optarán a 1.953 plazas; los psicólogos a 227 y los biólogos a 60, según ha adelantado Cadena Ser.

Novedades en el MIR 2023

El Real Decreto de Especialidades, aprobado este martes en el Consejo de Ministros, también incluye novedades en lo que respecta al acceso al examen MIR.

Así, esta norma elimina la posibilidad de conformidad previa de los centros privados. "Todos los aspirantes tienen la misma oportunidad", ha destacado Carolina Darias en la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial

Además, reserva el 7% de las plazas ofertadas en todas las titulaciones para personas con discapacidad en todas las titulaciones y reduce el cupo de extracomunitarios en las titulaciones de Farmacia (3%) y Enfermería (1%). En Medicina se mantiene.

La ministra de Sanidad ha explicado también que "la idea es flexibilizar el acceso para garantizar un mayor número de aspirantes. Los criterios para la prueba van a ser flexibles y amplios para que puedan acceder a la mayoría o a la práctica totalidad de las plazas que convoquemos".

RD de Especialidades

El RD de Especialidades ha sido otro de los puntos que se han tratado en la reunión del Consejo Interterritorial de este miércoles. Una norma que lleva años de retraso y que es la vía que tiene el departamento que dirige Carolina Darias para crear nuevas especialidades sanitarias.

En este sentido, este proyecto especifica que, para originarse un nuevo título formativo, este debe responder a criterios "como las necesidades de salud de la población o la evolución de los conocimientos científicos y tecnológicos".

Sin embargo, este nuevo RD no ha gustado a la Comunidad de Madrid. "Se trata de un nuevo 'decretazo' del Gobierno, que no ha consensuado con las comunidades autónomas. Y que no soluciona, en ningún caso, el 'problema de Estado' que supone la falta de profesionales, fundamentalmente en Atención Primaria, en el SNS", han señalado fuentes de la Consejería de Sanidad.

"Para atraer más especialistas al SNS y en concreto, especialistas en Medicina de Familia (MF), hay que comenzar facilitando el acceso a la universidad a más estudiantes al Grado de Medicina", han continuado.

Sigue los temas que te interesan