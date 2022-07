Haleon, la 'spin-off' de GSK: un negocio de 11.300 millones al año que nace con una deuda de 12.100 millones

El negocio de medicamentos sin receta (Consumer Health) de GSK comenzará a cotizar en la Bolsa de Londres este lunes 18 de julio bajo el nombre de Haleon. La farmacéutica británica completa así la escisión de este negocio que, en 2021, facturó más de 11.323 millones de euros (9.607 millones de libras).

La compañía anunció su intención de sacar a bolsa su negocio de Consumer Health -compuesto por marcas tan reconocidas como Sensodyne, Panadol o Voltaren- en junio de 2021. Cabe recordar que esta división es una empresa conjunta entre GSK y Pfizer tras la fusión entre ambas filiales que dio lugar a un gigante con unas ventas de más de 10.000 millones de libras (11.700 millones de euros).

La operación se acordó en 2018, pero no fue hasta 2019 cuando se ejecutó. La filial estaba integrada hasta ahora en las cuentas de GSK porque esta tenía una participación del 68% en la joint venture, siendo Pfizer dueña del 32% restante.

Sin embargo, Pfizer anunció el pasado 1 de junio su intención de salir de Haleon cuando la empresa comenzase a cotizar en la bolsa londinense. La razón de este movimiento se basa en los planes de la estadounidense de centrar la compañía en vacunas y medicamentos innovadores.

Así, Pfizer venderá el 32% de su participación en Haleon, pero lo hará "de manera disciplinada, con el objetivo de maximizar el valor para los accionistas de Pfizer", explicó la farmacéutica en un comunicado.

El inicio de Haleon

A partir de este lunes, Haleon comenzará a cotizar en bolsa. Las previsiones de la compañía son alcanzar una valoración de entre 44.743 millones de euros (38.000 millones de libras) y casi 53.000 millones de euros (45.000 millones de libras).

Sin embargo, el inicio de Haleon no será fácil, ya que arrancará con una deuda de 12.127 millones de euros (10.300 millones de libras). Es la cifra que recoge un informe publicado por This is Money con previsiones de Barclays y Jefferies.

Haleon tendrá una deuda "significativa" en el momento del lanzamiento. Esto es alrededor de cuatro veces sus ganancias estimadas para este año, señalaron los analistas de Barclays.

Por su parte, Jefferies calificó el montante de la deuda como "notablemente alto", pero dijeron que la compañía se podría beneficiar de su posición como el único gran activo en las bolsas de Londres y globales, lo que le proporcionaría un "valor de escasez real" que podría impulsar el precio de las acciones.

Objetivo y previsiones

El objetivo que persigue GSK con la escisión de su negocio de Consumer Health es que ambas compañías tengan un potencial mayor de crecimiento. Las previsiones de la farmacéutica británica son que Haleon crezca entre un 4% y un 6% anual a medio plazo.

Haleon estará presente en más de 100 mercados en todo el mundo. Además, la red de I+D estará formada por tres centros que emplearán a 1.400 científicos. Durante los últimos tres años, el área de Consumer Health ha presentado más de 19.000 solicitudes y aprobaciones regulatorias. Además, en 2021, la inversión en I+D fue de 302 millones de euros (257 millones de libras), lo que representa el 2,7 % de las ventas.

Oferta de Unilever

Cabe recordar que Unilever lanzó hasta tres propuestas para comprar el negocio de 'Consumer Health' de GSK. La respuesta de la británica fue "no".

La última de estas propuestas se ha cifrado en 50.000 millones de libras (60.000 millones de euros). Sin embargo, GSK indicó que había descartado las ofertas de Unilever por considerar que "fundamentalmente infravalora" el negocio.

Pero no ha sido la única empresa interesada en el negocio de Consumer Health de GSK. También Nestlé hizo propuestas informales para hacerse con esta división, según Bloomberg. Pero, finalmente, descartó los planes de adquisición.

