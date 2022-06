La OMC acuerda la exención de patentes de las vacunas contra la Covid... pero solo para países pobres

La Organización Mundial del Comercio (OMC) ha acordado la exención de las patentes de las vacunas contra la Covid-19. Pero con un matiz: solo para los países en vías de desarrollo que no tengan capacidad existente de fabricar dosis.

La propuesta inicial de India y Sudáfrica, presentada al organismo en octubre de 2020, incluía la exención de la propiedad intelectual de vacunas, tratamientos y equipos médicos para la lucha contra el coronavirus. Sin embargo, finalmente, solo se han tenido en cuenta las vacunas. Al menos, de momento.

En lo relativo a los medicamentos y medios de diagnóstico, el acuerdo publicado por la OMC prevé que "a más tardar seis meses después de la fecha de la presente decisión, los miembros adoptarán una decisión sobre su ampliación a la producción y el suministro de medios de diagnóstico y tratamientos contra la Covid-19".

Es decir, puede que se llegue a liberar también las patentes de medicamentos y test de diagnóstico, cumpliendo así con la propuesta inicial de India y Sudáfrica.

Aunque no del todo, porque ambos países pedían la exención de las patentes para todas las naciones, mientras que la OMC ha acordado que solo sea para aquellos en desarrollo. Y no para todos. El texto recoge que "se alienta a los países en desarrollo con capacidad existente de fabricar vacunas contra la Covid-19 a que asuman un compromiso vinculante de no acogerse al acuerdo".

[La nueva propuesta para liberar las patentes de vacunas plantea a la OMC una suspensión de tres años]

En lo relativo al tiempo en el que estará vigente el acuerdo, la Organización Mundial de la Salud lo ha fijado en cinco años. "Un miembro admisible (denominado así a los países en desarrollo) podrá aplicar las disposiciones de la presente decisión durante los cinco años siguientes. El Consejo General podrá prorrogar ese período tomando en consideración las circunstancias excepcionales de la pandemia de Covid-19".

El acuerdo ha llegado en el marco de la 12ª Conferencia Ministerial de la OMC que se ha celebrado en Ginebra. Un pacto que ha tardado 20 meses en llegar, después de numerosas negociaciones y varias propuestas que han dividido a los países y que no ha terminado de convencer a las ONG.

De hecho, Médicos Sin Fronteras cree que es "insuficiente y que, incluso, supone un retraso con respecto a la propuesta inicial y a las medidas que ya se contemplaban", ha dicho Raquel González, responsable de Relaciones Institucionales de la organización.

Además, denuncia que "no se permite la reexportación de vacunas importadas y que la exención no incluyen los secretos comerciales, como el know how".

La posición de la industria

La Federación Internacional de la Industria Farmacéutica -a la que pertenece Farmaindustria- ha expresado este viernes su profunda decepción con la decisión de suspender temporalmente los derechos de propiedad intelectual adoptada en la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio.

"La decisión señala erróneamente que la propiedad intelectual (PI) es un obstáculo para la respuesta a la pandemia, en lugar de un elemento que permite aportar soluciones sanitarias de forma segura y rápida a los pacientes", ha señalado Ifpma en un comunicado.

El comunicado de la Ifpma añade que con la suspensión de patentes se envía una peligrosa señal no sólo a la industria farmacéutica, sino a todos los sectores innovadores: "Desmantelar el mismo marco que ha aportado soluciones para hacer frente a la Covid-19 y ha facilitado el número sin precedentes de asociaciones, licencias voluntarias e intercambio de conocimientos que han tenido lugar durante esta pandemia puede tener efectos en cadena para el futuro".

Sigue los temas que te interesan