Igualatorio de Cantabria (AXA) no participará en el próximo concierto de Muface

A pesar del incremento de las primas proyectado y aprobado para los próximos años para el concierto de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado de España (Muface), hay aseguradoras que participarán en la próxima edición, que será para el trienio 2022-2024.

Este viernes Igualatorio de Cantabria, que pertenece al Grupo AXA, ha decidido que no participará en el próximo concierto, según indica en un comunicado publicado en su página web.

"Tras varios años de estrecha relación, y un exhaustivo análisis de viabilidad económica, Igualatorio de Cantabria ha decidido no concurrir al nuevo concierto para el aseguramiento del acceso a la prestación de asistencia sanitaria en territorio nacional a los beneficiarios de Muface durante los próximos tres años", indica la aseguradora.

“Aunque apreciamos el interés de la Administración por seguir manteniendo este modelo, consideramos que las condiciones económicas del nuevo convenio sanitario siguen siendo absolutamente insuficientes para hacer frente a los compromisos que las entidades venimos asumiendo ”, ha afirmado el director general del Grupo Igualatorio, Pablo Corral.

De esta manera, quedan tres compañías para gestionar a los 1,5 millones de beneficiarios de Muface: Asisa, Adeslas y DKV. Pero tampoco está claro que estas aseguradoras vayan a participar en Muface. Tienen hasta el 26 de octubre para decidir su posición.

Las que se mantienen

Fuentes del sector dan por hecho que Asisa y Adeslas mantendrán su apuesta. Sin embargo, la decisión final de DKV no está tan clara. No es la primera vez que una aseguradora decide no participar en Muface por las condiciones económicas. Ya ocurrió con Mapfre o Sanitas en el pasado.

Cabe recordar que el Ministerio de Hacienda destinará 3.521,7 millones de euros al nuevo concierto de Muface y habrá un incremento progresivo de las primas de entre el 8 y el 10% durante los tres años de duración que tendrá el convenio.

Sigue los temas que te interesan