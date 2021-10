El sector aéreo programa un 2% más de vuelos este invierno que en 2019, pero con ocupaciones bajas

El sector aéreo va poco a poco recuperándose y ya ve la luz al final del túnel allá por 2023 o 2024. De momento, a corto plazo, el sector aéreo regresará a niveles prepandemia para esta temporada de invierno, ya que están programados 672.000 vuelos desde este mes de octubre hasta marzo de 2022, un 1,9% por encima del invierno de 2019.

Así lo ha confirmado el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), Javier Gándara, en una rueda de prensa en la sede de la CEOE. Datos que invitan al optimismo gracias al levantamiento de gran parte de las restricciones (incluido los pasos adelante dados por Reino Unido) y los altos índices de vacunación.

La vuelta a niveles de 2019 de este invierno apuntala la buena tendencia iniciada este verano, cuando entre abril y septiembre, ambos incluidos, se recuperó un promedio del 58% de vuelos respecto al mismo período de 2019, y algo menos de pasajeros, un 42% de los niveles prepandemia.

No obstante, a pesar de haber más oferta no hay tanta demanda. Los aviones siguen con una ocupación menor. Antes de la pandemia era del 85%. “El año pasado estuvo en el 65% y en lo que llevamos de año ha subido al 68%", ha reconocido Gándara. Por lo tanto, el porcentaje de recuperación en número de vuelos no se puede reflejar en el número de pasajeros. Sin embargo, desde ALA esperan que se vaya recuperando en 2022.

Otro problema de la falta de demanda es que las aerolíneas hayan recuperado a todo el personal inmerso en ERTE. Con datos de septiembre recogidos por ALA, todavía quedan 4.500 personas de los 17.000 que entraron en ERTE en abril de 2020.

En cuanto a una posible subida de precios, desde la patronal han indicado que “dependerá del equilibrio entre oferta y demanda”. Si bien es cierto, “el aumento del combustible generará un impacto en los márgenes de las aerolíneas”, señalan desde la patronal.

Cautela

Asimismo, Gándara ha hecho un llamamiento a la cautela, porque no hay certezas sobre el comportamiento de la demanda en los próximos meses. En este sentido, ha apuntado que si se analizan los 9 primeros meses de este año se extrae la conclusión de que el sector aéreo no acabará de levantar el vuelo este año.

Hasta finales de septiembre se han reactivado el 51% de vuelos comerciales respecto al mismo periodo de 2019, mientras que tan sólo se han recuperado el 36% de pasajeros.

También se han mostrado cautos al hablar de recuperación, ya que aunque la tendencia iniciada en verano se mantiene para esta temporada de invierno, desde el sector no se espera una normalización de los vuelos hasta 2023 o 2024.

"La recuperación total de los tráficos internacionales y del segmento de viajes de negocios será clave para consolidar el sector y volver a la velocidad de crucero de antes de la pandemia", ha señalado Gándara durante su comparecencia.

"Estamos en el inicio de la recuperación. La tendencia es buena, lo que nos hace confiar en que la recuperación se empiece a consolidar en 2022, pero será lenta", ha afirmado el presidente de ALA. No obstante, aunque la tendencia es buena, Gándara ha hecho un llamamiento a la cautela, porque "no hay certezas" sobre el comportamiento de la demanda en los próximos meses.

