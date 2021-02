AstraZeneca enviará a la UE la mitad de las dosis acordadas para el segundo trimestre

La farmacéutica AstraZeneca prevé entregar a la Unión Europea la mitad de las vacunas pactadas para el segundo trimestre de 2021, según ha informado un funcionario de la UE a Reuters. Así, la empresa anglosueca suministrará 90 millones de dosis en lugar de los 180 millones acordados para los meses de abril a junio.

El contrato de AstraZeneca con la Comisión Europea, filtrado a los medios de comunicación, mostraba que la compañía farmacéutica se había comprometido a entregar 180 millones de dosis a los 27 Estados miembros durante el segundo trimestre.

Pero, ahora, parece que todo ha cambiado. Hay que recordar que esta reducción en el número de dosis se produce después de un gran recorte en las previsiones para el primer trimestre.

"Estamos trabajando para aumentar la productividad de nuestra cadena de suministro, tanto a nivel europeo como a nivel global. Tenemos la esperanza de poder realizar nuestras entregas según el acuerdo de compra anticipada", señala un portavoz de AstraZeneca en declaraciones a Reuters.

De este modo, la farmacéutica se niega a dar detalles sobre cifras específicas y confirmar si es cierto que se reducirá el suministro de viales o no. La Comisión Europea, que coordina las conversaciones con los fabricantes de vacunas, también se ha negado a comentar este recorte en las dosis a la agencia de noticias.

AstraZeneca ya advirtió a la UE que no cumpliría con sus compromisos del primer trimestre debido a "problemas en la producción".

De hecho, no era el primer retraso de la compañía. En el último trimestre de 2020 se comprometieron a hacer llegar 30 millones de dosis. Bien es cierto que, en este caso, no era responsabilidad de la farmacéutica. La vacuna todavía no había sido aprobada por Bruselas.

Así las cosas, las estimaciones de vacunas de AstraZeneca a la UE para finales de junio serían de unos 130 millones de dosis. Muy por debajo de los 300 millones que se comprometió a entregar.

La UE también se ha enfrentado a retrasos en las entregas de las vacunas desarrolladas por Pfizer y BioNTech, así como la inyección de Moderna. Hasta ahora, son las únicas vacunas aprobadas para su uso por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés).