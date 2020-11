El Gobierno recurrirá a los ya colapsados centros de Atención Primaria para vacunar de la Covid-19

La Atención Primaria, que sigue colapsada por la segunda oleada de la Covid-19, va a desempeñar un papel clave en la campaña de vacunación del coronavirus que se iniciará en enero.

Durante su comparecencia tras la cumbre del G20 de este domingo, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha anunciado que se emplearán 13.000 puntos para la vacunación del coronavirus, cuya estrategia se aprobará en el Consejo de Ministros del martes.

Aunque no lo ha concretado, esta cifra coincide con los centros de salud y dispensarios públicos que hay en la geografía española, que son concretamente 13.122.

Una profesional sanitaria sale del Centro Atención Primaria de Manso de Barcelona.

Es decir, que la estrategia de vacunación de la Covid-19 va a seguir el mismo esquema que la campaña pública de la gripe. Los centros que se van a utilizar para ello son los de la red de Atención Primaria. Una red que, en esta segunda oleada, está en pleno colapso.

"La Atención Primaria está saturada. Bueno, un paso más allá de estar saturada, a pesar de la mejora de la situación", indica Vicente Matas, vocal nacional de Atención Primaria urbana de la Organización Médica Colegial (OMC).

Una enfermera, vacunando a un paciente.

Por ello, en declaraciones a Invertia, alerta de que abordar la campaña de la Covid-19 "será complicado". En enero, se van a combinar varios factores: los diagnósticos de Covid y los rastreos se mezclarán con la gripe y otras patologías relacionadas con las bajas temperaturas clásicas de principios de año.

"De alguna manera, se tendrán que reforzar los centros de salud". Matas espera que, cuando los hospitales no estén tan saturados, se puedan derivar enfermeras hospitalarias a los centros de Atención Primaria para atender la campaña de vacunación. "Si no, no podremos dar abasto".

Además, Matas descarta que se vayan a utilizar todos los dispensarios de la red pública nacional, puesto que no reunirían las condiciones para llevar a cabo las vacunaciones. En cambio, espera que, como en la gripe, sí se vacune de la Covid-19 a los ancianos directamente en las residencias.