Los investigadores respaldan el efecto de Aplidín, de PharmaMar: es seguro y frena la Covid en todos los pacientes

Si antes había muchas esperanzas puestas sobre el efecto de Aplidín sobre la Covid-19, el impacto que el producto de PharmaMar puede tener sobre la enfermedad ya es "prometedor". De hecho, este medicamento es seguro y frena la carga viral en todo tipo de pacientes.

Así lo apuntan los resultados del ensayo clínico de fase II que testea la seguridad de Aplidín (cuyo principio activo es la plitidepsina) en Covid-19, que se ha hecho en varios hospitales españoles y cuyos primeros indicios se conocieron la semana pasada. Este lunes, responsables de PharmaMar y de varios hospitales madrileños han dado una rueda de prensa en la que han avalado el fármaco y han anunciado que ya se está trabajando en la puesta en marcha de un estudio de fase III, que medirá su eficacia contra el coronavirus de manera definitiva.

"Es un fármaco enormemente prometedor", ha opinado en la rueda de prensa virtual Pedro Landete, neumólogo del Hospital Universitario de La Princesa de Madrid, quien ha indicado que el medicamento "detiene bien la replicación viral". Por ello, a su juicio, se tendría que utilizar en casos de Covid que estén comenzando.

Todo el elenco

Con todo, el ensayo clínico habría demostrado eficacia "en todo el elenco de pacientes", incluidas personas de elevada edad y que esté en UCI, ha explicado José Barberán, internista de uno de los hospitales donde se ha probado el Aplidín, el HM Montepríncipe.

"La evolución de los pacientes es magnífica" e indica "los efectos secundarios se han controlado perfectamente y con la preparación previa y conocida". Con todo, se ha revelado que Aplidín podría generar náuseas a algunos pacientes.

En cualquier caso, los investigadores han avisado de que, a largo plazo, podría generar efectos secundarios indeseados, aunque esto es todavía una incógnita.

Tampoco han querido lanzar las campanas al vuelo. Indican que no se podrá confirmar el potencial beneficio de Aplidín contra el coronavirus hasta que no se pruebe en un ensayo de fase III que le compare con el estándar de tratamiento a día de hoy.

Fase III

José Gimeno, vicepresidente de la Unidad de Virología, ha confirmado que el fármaco ba logrado cumplir "el objetivo primario. Las dosis empleadas son seguras".

Así mismo, ha apuntado que la compañía ya está trabajando en el diseño de la fase III, que probará la eficacia del medicamento contra la Covid-19, con los investigadores para después hacerlo con las agencias reguladoras. Aunque no ha dado fechas para su inicio, sí ha considerado: "No me imagino que los resultados de la Fase III no validen los principios de esta investigación".

La rueda de prensa de este lunes, en la que ha participado Enrique Ruíz Escudero, consejero de Sanidad de Madrid, ha servido para ampliar la información que PharmaMar dio a conocer el pasado viernes, y que apunta que el 80,7% de los pacientes tratados con Aplidín habían sido dados de alta médica el día 15 de hospitalización o antes, y un 38,2% antes del día 8.

Con todo, esta información se ha dado conocer mientras el valor de las acciones de PharmaMar se desplomaba un 9%.