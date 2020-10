Ni Madrid ni Andalucía: solo el Estado puede permitir que las farmacias hagan test rápidos de Covid

Madrid, Andalucía y Murcia son las tres comunidades autónomas que se plantean hacer test rápidos de la Covid-19 en las farmacias y ya 'negocian' protocolos con los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de estas regiones. Sin embargo, a día de hoy, esto solo puede decidirlo el Estado.

"La autorización para que las boticas puedan hacer estas pruebas de diagnóstico es competencia del Gobierno y tendría que hacerse a través de una normativa nacional", ha explicado Isabel Marín, abogada y profesora de la UFV, fundadora de la consultora Farmacia y Derecho, a Invertia.

Actualmente, "no existe marco legal para llevarlo a cabo", ha incidido Marín. Para que las boticas pudieran hacer test rápidos "estos tendrían que catalogarse de la misma manera que las pruebas de embarazo o VIH", es decir, de autodiagnóstico. De no ser así, los test de Covid son de diagnóstico in vitro y precisan de prescripción médica, según la legislación vigente.

Los planes de las comunidades

En el caso de la Comunidad de Madrid, fuentes de la Consejería de Sanidad han detallado a Invertia que sería la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), órgano dependiente del Ministerio de Sanidad, quién tiene la potestad de autorizar esta iniciativa.

En este punto, Marín ha especificado que sería la agencia quien tendría que certificar los test de Covid como autodiagnóstico. Una puntualización que también han hecho fuentes cercanas a la AEMPS: "La agencia es el órgano que evalúa los test, pero es Salud Pública quien decide si pueden hacerse en las farmacias".

A pesar de ello, el departamento que dirige Enrique Ruiz Escudero, está en conversaciones con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid. El presidente de la organización colegial, Luis González, ha confirmado que han enviado al consejero un protocolo "para su estudio y aprobación" en el que se especifica cómo tiene que adaptarse la farmacia y el procedimiento para hacer estos test con seguridad.

De hecho, el presidente del Consejo General de Farmacéuticos, Jesús Aguilar, celebró que la Comunidad de Madrid y la organización colegial regional trabajasen en este sentido.

Personal sanitario realiza pruebas PCR. Efe

La Junta de Andalucía también está estudiando la posibilidad de que los farmacéuticos hagan test rápidos, tal y como ha confirmado Jesús Aguirre, consejero de Salud de la región. "Los test rápidos se podrían hacer en las farmacias sin ningún problema", anunció en una rueda de prensa a finales de septiembre.

También Murcia se suma a esta iniciativa. El presidente de la región, Fernando López Miras, ha anunciado que la Consejería de Salud y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Murcia trabajan en un protocolo conjunto para lograr que los farmacéuticos puedan hacer este tipo de pruebas diagnósticas.

Alternativas

La experta consultada por Invertia propone varias alternativas para hacer factible que los farmacéuticos puedan hacer test rápidos de Covid-19. Por un lado, el Gobierno podría acordar una normativa de urgencia, parecida a la que se utilizó para las mascarillas sin marcado CE, y delimitando qué tipos de pruebas podrían hacer estos profesionales".

A nivel autonómico, las posibilidades de permitir estas acciones "chocan con la normativa nacional, pero podría haber una especie de acuerdo/convenio para hacer cribados, como forma de colaboración", ha añadido Marín.

Dos problemas adheridos

La necesidad de una ley a nivel nacional no es el único problema. Se suman dos más, en opinión de Marín. Por un lado, la necesaria adaptación de las farmacias para crear espacios privados donde hacer los test a los pacientes de forma segura y con todas las garantías. En opinión de la abogada, "habrá farmacias que, por los condicionantes del local y el personal, no podrán hacerlo, lo que nos lleva a que si se acordara debe ser voluntario".

Y, por otro lado, "la falta de un canal de comunicación directo entre farmacias y Administraciones Públicas", necesario para comunicar los resultados de los test rápidos de diagnóstico de Covid-19.