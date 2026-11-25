Imagen analizada en el informe de los peritos. EL ESPAÑOL

Los peritos de Adamuz apuntan a una soldadura mal ejecutada y a un hundimiento de la vía como causas del accidente

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves Los peritos judiciales atribuyen el accidente de Adamuz a una soldadura mal ejecutada, la cesión del terreno y los efectos dinámicos de un desnivel en la vía. Un hundimiento de 6,4 milímetros en un carril, detectado en octubre de 2025, sometió a sobrecargas la soldadura del raíl contrario hasta comprometer su resistencia. La soldadura investigada unía dos raíles de diferente antigüedad y dureza: uno de los orígenes de la línea de alta velocidad y otro instalado en 2025. El informe cuestiona los controles de calidad de las obras y detecta deficiencias en el reparto de la supervisión de las soldaduras entre las empresas responsables. Preguntas ¿Por qué los peritos de Adamuz creen que una soldadura mal ejecutada provocó el accidente? Porque la soldadura unía dos carriles de distinta antigüedad y dureza y, según el peritaje, pudo presentar un microdefecto interno que, sometido a cargas repetidas, aceleró la propagación de grietas hasta romper la unión. ¿Qué relación tiene el hundimiento de la vía detectado en octubre de 2025 con la fractura del carril en Adamuz? El informe pericial señala que un hundimiento de 6,4 milímetros en un raíl creó un desequilibrio dinámico que generó sobrecargas en el carril opuesto, contribuyendo a la fatiga y eventual fallo de la soldadura. ¿Qué deficiencias en los controles y ensayos aparecen en el peritaje sobre las obras de renovación? Los peritos detectan incongruencias en los partes de trabajo y que los ensayos con líquidos penetrantes y otros controles se repartieron entre la UTE adjudicataria y Ayesa sin un control de contraste adicional exigido por el proyecto. ¿Qué datos ya constatados antes del accidente apoyan las hipótesis de los peritos? Se constata la presencia de gran cantidad de balasto en el centro de la vía desde al menos el 31 de octubre de 2025, marcas en las llantas de trenes que circularon la mañana del siniestro y una caída de tensión en la vía 22 horas antes del accidente. ¿Qué pruebas faltan para confirmar si la soldadura y el hundimiento fueron las causas definitivas del siniestro? Faltan los resultados de ensayos de laboratorio sobre las soldaduras, los carriles, el balasto y las traviesas recuperadas; esos análisis materiales permitirán confirmar microdefectos y la mecánica de fallo descrita por los peritos.

Los tres peritos judiciales encargados de investigar el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), en el que fallecieron 46 personas el pasado 18 de enero, apuntan la mala ejecución de la soldadura de la vía y al hundimiento de la misma como principales causas del accidente.

Así consta en el avance del informe pericial de 81 páginas remitido al Juzgado de Montoro (Córdoba) que instruye la causa y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. Estas conclusiones coinciden con los informes de la CIAF, en los que se exponían estos problemas como los principales factores que propiciaron la tragedia.

Los expertos exponen tres causas como las más probables: una mala ejecución de la soldadura que unía dos carriles de distinta antigüedad y dureza, una cesión del terreno sobre el que se asentaba la vía y los efectos dinámicos provocados por un desnivel en el carril contrario al que se fracturó.

Los tres encargados del peritaje judicial sostienen que la existencia de un hundimiento de 6,4 milímetros en uno de los raíles pudo someter a la soldadura del carril contrario a una sucesión de sobrecargas que acabaron comprometiendo su resistencia. Un hundimiento detectado en octubre de 2025.

Los ingenieros advierten, no obstante, de que todavía existe información pendiente de recibir y analizar que podría reorientar estas hipótesis.

Un 'bache' desde octubre

Uno de los elementos sobre los que los peritos ponen el foco es el desnivel que presentaba la infraestructura ferroviaria meses antes de la tragedia. Los expertos explican cómo una anomalía en uno de los raíles puede terminar provocando la fractura del otro, incluso cuando ambos se encuentran separados.

"Un descenso mantenido de 6,4 mm en un carril (un defecto geométrico vertical o 'bache') puede llegar a provocar el fallo o rotura de una soldadura en el carril opuesto, aunque no de forma directa, sino a través de la severa alteración de la dinámica del tren", recoge el informe.

Los ingenieros explican que la interacción entre ambos raíles es constante debido a la rigidez de los ejes de los trenes y a la transferencia de masas. Es lo que denominan "efecto balancín".

Según los expertos, las irregularidades de la vía pueden generar una sobrecarga dinámica sobre el carril contrario al que presenta el defecto, pese a los sistemas de amortiguación de los propios trenes.

El problema, además, se agrava con el tránsito continuado de convoyes por la infraestructura. Los peritos inciden en los efectos acumulativos que puede tener sobre los materiales el mantenimiento de una anomalía de estas características durante un periodo prolongado.

"El paso repetitivo de composiciones induce una vibración armónica de alta frecuencia que viaja por las traviesas y el balasto hacia el carril opuesto. Este castigo vibratorio se concentra en los puntos más débiles de la vía: las soldaduras (especialmente si son aluminotérmicas o unen cupones de distinta dureza)", señalan.

Esta última circunstancia concurría precisamente en Adamuz. La soldadura objeto de investigación unía dos raíles de características y antigüedad muy diferentes: uno de calidad R260, que databa de los inicios de la construcción de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, y otro de calidad superior, R350, instalado en 2025 durante las obras de renovación de la infraestructura.

La propagación de las grietas

Los peritos también analizan la posibilidad de que existiera un defecto interno en la soldadura que, sometido a las sucesivas cargas derivadas de las irregularidades de la vía, hubiera acelerado el deterioro del material.

"Las soldaduras ferroviarias modifican la estructura metalúrgica del acero del carril", explican los ingenieros, que contemplan la posible existencia de un "microdefecto interno invisible", como un poro o una falta de fusión.

Las cargas dinámicas podrían haber acelerado, en ese supuesto, la fatiga del acero y la propagación de las grietas hasta comprometer definitivamente la unión de ambos raíles.

El informe recoge, asimismo, una serie de circunstancias anteriores al accidente que los expertos consideran "hechos ciertos". Entre ellas figura la presencia de una gran cantidad de balasto en el centro de la vía desde, al menos, el 31 de octubre de 2025, así como las marcas detectadas en las llantas de los trenes que circularon durante la mañana del siniestro.

También consta una caída de tensión en la vía registrada 22 horas antes del accidente.

Deficiencias en los controles

Los ingenieros dedican buena parte del documento a examinar la documentación relativa a las soldaduras ejecutadas durante las obras de renovación de la infraestructura y las incongruencias detectadas en los partes de trabajo.

También cuestionan cómo se distribuyeron determinados controles de calidad entre la unión temporal de empresas adjudicataria de las obras —integrada por Ferrovial, Azvi, Convensa y Guinovart— y Ayesa, encargada de la asistencia para el control de los trabajos.

El proyecto exigía la comprobación de la totalidad de las soldaduras mediante líquidos penetrantes, ultrasonidos y controles geométricos.

Sin embargo, los peritos advierten de que, si la documentación recibida es correcta, los ensayos con líquidos penetrantes se repartieron entre ambas partes sin que existiera un control adicional de contraste sobre ellos.

Los expertos están pendientes de los resultados de los ensayos de laboratorio sobre las soldaduras, los carriles, el balasto y las traviesas recuperadas tras el accidente. Estas pruebas serán determinantes para confirmar las hipótesis que manejan actualmente y aportar nuevos elementos al juzgado para esclarecer las posibles responsabilidades en la tragedia.