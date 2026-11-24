Canarias y Baleares tendrán descuento del 100% en abonos y títulos terrestres (con 120 y 63 millones previstos), y Asturias y Cantabria mantienen la gratuidad para usuarios recurrentes de la red ferroviaria de ancho métrico hasta la llegada de nuevos trenes.

¿Qué medidas específicas reciben los territorios insulares y las comunidades con ancho métrico en la prórroga?

El RDL permite reducir hasta 10 puntos la parte estatal del 20% en el segundo semestre, condicionando esa reducción a una evaluación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

¿Qué cambios introduce el decreto sobre la aportación estatal del 20% y quién evalúa esa reducción?

El coste estatal estimado es 1.213 millones de euros para los descuentos; además hay previstos 470 millones para aportaciones a comunidades y 240 millones para entidades locales.

¿Qué coste tiene la prórroga y cómo se reparte el gasto entre Estado, comunidades y ayuntamientos?

Se mantiene el abono mensual de 20 euros en Cercanías y Rodalies, 10 euros al mes para jóvenes y gratuidad hasta 14 años; además el Abono Único queda en 60 euros (30 para jóvenes).

El Ejecutivo aprobó el Real Decreto‑ley cinco días antes de las elecciones para garantizar la vigencia de las bonificaciones durante 2027 y evitar un vacío normativo; la medida coincide con otras decisiones del mismo Consejo de Ministros con impacto social y fiscal.

¿Por qué el Gobierno ha adelantado un mes la prórroga de las ayudas al transporte antes del 29‑N?

El paquete de medidas coincide con la aprobación de otras iniciativas como la ampliación del permiso de maternidad a 20 semanas y un nuevo impuesto a la banca.

Se mantienen las tarifas reducidas y la gratuidad en Cercanías para jóvenes y niños, así como el Abono Único mensual por 60 euros.

La medida contempla un gasto estimado de 1.213 millones de euros para financiar los descuentos en trenes, autobuses estatales, abonos insulares y locales.

El Consejo de Ministros aprueba la prórroga de las bonificaciones al transporte público para el año 2027 a cinco días de las elecciones generales del 29-N.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto-ley para prorrogar las medidas de promoción del uso del transporte público mediante la bonificación de abonos y títulos multiviaje para el año 2027.

El Gobierno ha aprobado esta medida a solo cinco días de las elecciones generales del 29-N y un mes antes de lo que tocaba. El año pasado esta misma prórroga se activó el 23 de diciembre.

Además, el decreto deberá ser convalidado por la Diputación Permanente en un plazo máximo de un mes desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), previsiblemente este miércoles.

El gasto estimado es de 1.213 millones de euros para cubrir estos descuentos, sin incluir la inversión de las comunidades autónomas que hasta ahora han sufragado parte de estas ayudas.

Estamos ante una nueva medida con claros tintes electorales después de que en este mismo Consejo de Ministros se haya aprobado un nuevo impuesto a la banca con el que espera recaudar 1.400 millones en un año.

Este martes también se han aprobado 10 días de permiso por la muerte de un familiar y además se ha ampliado a 20 semanas el permiso de maternidad.

Respecto de las ayudas al transporte, el Ejecutivo ha indicado que en los servicios ferroviarios se da continuidad al abono mensual de 20 euros en Cercanías y Rodalies, 10 euros al mes para los jóvenes y gratuito hasta los 14 años.

Además, el descuento en Media Distancia se mantiene en el 40% (jóvenes con el 50% adicional), las líneas de Avant que estén recogidas en Obligación de Servicio Público al 50% de descuento. En este capítulo de ayudas la aportación prevista es de 211 millones.

En las líneas de autobús de competencia estatal se mantiene en las concesiones estatales el abono infantil gratuito, el de 10 viajes tendrá el 40% de descuento, el mensual el 50% y el joven el 70%. La inversión prevista es de 100 millones de euros.

Además, continúa el Abono Único, con un precio mensual de 60 euros, 30 euros para los jóvenes, que permite con una tarifa plana viajar en Cercanías y Rodalies, autobús de competencia estatal, media distancia y líneas Avant con OSP.

El Gobierno continuará financiando la gratuidad infantil, el 50% de los títulos multiviaje para jóvenes y el 20% del resto de abonos en los servicios de su titularidad, con tarifas de referencia a 24/11/2026.

La novedad aprobada en el Consejo de Ministros de este martes es que se podrá reducir hasta 10 puntos la parte estatal del 20% en el segundo semestre, a la vista de una evaluación de la AIReF.

El coste previsto es de 470 millones en las aportaciones para las comunidades autónomas y de 240 millones para las entidades locales.

En Canarias e Illes Balears, en reconocimiento del hecho insular, el descuento será del 100% en abonos y títulos multiviaje del transporte terrestre, con una previsión de 120 millones para Canarias y 63 millones de euros para Baleares.

En Asturias y Cantabria se mantiene la gratuidad para usuarios recurrentes del transporte ferroviario en estas comunidades autónomas hasta la llegada de los nuevos trenes de ancho métrico, con un coste de 5,6 y 3,1 millones respectivamente.

Avales para descarbonización

Además, se ampliará en 721 millones de euros las ayudas a residentes no peninsulares, con 589 millones de ayudas en transporte aéreo, 91 millones en transporte marítimo y 40 millones para el transporte extrapeninsular de mercancías.

Este RDL también contempla los avales del Estado de hasta 1.000 millones, otorgables hasta 2029, para construir, adquirir o transformar buques y avanzar en la descarbonización de la flota.