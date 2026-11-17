Reduce a la mitad los plazos administrativos, suprime la consulta pública y permite que la tramitación continúe aunque falten ciertos informes, con lo que la norma podrá aplicarse y organizarse antes en los administradores.

¿Qué efectos tiene la tramitación administrativa urgente sobre el proceso de aprobación y su aplicación práctica?

Les obliga a incorporar protocolos para toma/deje del servicio, gestión de pausas y revisión de tiempos ante alteraciones, creando un marco homogéneo para adaptar procedimientos operativos.

¿Cómo afectará a los administradores de infraestructuras la ampliación de contenidos mínimos en los sistemas de gestión de seguridad?

Define criterios objetivos para identificar dependencias de bajo tráfico y establece límites y condiciones de actividad específicos aplicables a esos centros.

¿Qué supone el nuevo régimen para las dependencias de bajo tráfico que incluye el proyecto?

Fija tiempos máximos de actividad continuada y total en 24 horas, regula cuándo las pausas interrumpen el cómputo y establece procedimientos de toma y deje de servicio.

¿Qué cambios concretos introduce la reforma del artículo 38 del Real Decreto 929/2020 sobre el cómputo de jornada en control de tráfico?

Para reforzar la seguridad operacional y mejorar las condiciones laborales tras la experiencia acumulada que mostró lagunas en normas previas, y para responder a la huelga y la tensión en el sector.

¿Por qué el Gobierno ha iniciado la tramitación urgente del Real Decreto que regula los tiempos de actividad y descanso del control del tráfico ferroviario?

La tramitación de urgencia reducirá los plazos a la mitad y prescindirá de la consulta pública para agilizar la adaptación de los administradores de infraestructuras.

La normativa introduce por primera vez un régimen específico para las dependencias de bajo tráfico y amplía los requisitos de los sistemas de gestión de seguridad.

La reforma modificará el Real Decreto 929/2020 para fijar los tiempos máximos de actividad en 24 horas, la regulación de pausas y los procesos de toma y deje de servicio.

El Consejo de Ministros aprobó la tramitación urgente del proyecto de Real Decreto para regular los tiempos de actividad y descanso del personal de control de tráfico ferroviario.

Nueva medida en el ámbito ferroviario para calmar los ánimos de un sector que está de huelga este 17 de noviembre. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, la tramitación administrativa urgente del proyecto de Real Decreto que modificará la normativa sobre seguridad operacional e interoperabilidad ferroviarias (RDSOIF), con el fin de establecer una regulación más precisa de los tiempos de actividad y descanso del personal responsable del control del tráfico ferroviario.

La medida, que reformará el Real Decreto 929/2020, de 27 de octubre, da continuidad a la revisión normativa emprendida por Transportes -que ya aprobó recientemente un Real Decreto-ley para precisar el tiempo de conducción de los maquinistas- con el doble objetivo de reforzar la seguridad operacional del sistema ferroviario y mejorar las condiciones laborales de los profesionales del sector.

Según ha informado el Ministerio que lidera actualmente Carlos Cuerpo, la experiencia acumulada en los últimos años ha evidenciado "la conveniencia de concretar en la propia norma determinados aspectos que hasta ahora se desarrollaban a través de los sistemas de gestión de seguridad de los administradores de infraestructuras".

En concreto, el proyecto modificará el artículo 38 del citado Real Decreto para fijar los tiempos máximos de actividad continuada y de actividad total dentro de un periodo de 24 horas, así como las condiciones de las pausas y los procedimientos de toma y deje del servicio.

El texto normativo también determinará en qué circunstancias exactas dichas pausas interrumpen el cómputo de la actividad y qué medidas operativas deberán adoptarse para garantizar la continuidad segura de la circulación ferroviaria durante esos intervalos.

Como novedad relevante, la reforma introducirá por primera vez un régimen específico para las dependencias de bajo tráfico, definiendo los criterios objetivos que permitirán identificarlas y estableciendo los límites y condiciones de actividad aplicables en estos centros.

Asimismo, la norma contemplará los distintos factores que inciden en la carga de trabajo del personal de control, tales como los trabajos programados, la gestión de contingencias u otras situaciones que alteren las condiciones habituales de explotación de la red.

Mayor exigencia

Paralelamente, la modificación ampliará los contenidos mínimos obligatorios que deben integrar los sistemas de gestión de la seguridad de los administradores de infraestructuras ferroviarias.

Entre otras exigencias, estas entidades deberán incorporar protocolos específicos para la toma y el deje del servicio, la gestión de las pausas y los mecanismos de revisión de los tiempos de actividad cuando se produzcan alteraciones en las condiciones de explotación, dotando así al sistema de un marco homogéneo.

La declaración de tramitación administrativa urgente acordada por el Ejecutivo permitirá acelerar la elaboración y aprobación definitiva de la norma al reducir a la mitad los plazos previstos para los distintos trámites del procedimiento.

Bajo este cauce, se prescindirá del trámite de consulta pública y la eventual falta de emisión en plazo de determinados informes o dictámenes preceptivos no paralizará la continuación del expediente, sin perjuicio de que puedan incorporarse posteriormente si se reciben a tiempo.

Con esta agilidad administrativa, el Gobierno busca que los administradores de infraestructuras puedan iniciar cuanto antes la adaptación de sus procedimientos operativos y de su organización interna a las nuevas exigencias regulatorias.