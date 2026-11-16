Seguridad Ferroviaria impulsa la doble validación en el control del tráfico, primera medida del plan aprobado tras Urda

Pide desarrollar libros de telefonemas electrónicos y listas de verificación que registren supervisores, hora y parámetros, y sistemas de gestión en puestos de control que faciliten la vigilancia interna y el registro auditable de cada verificación.

¿Qué herramientas operativas pide la AESF para facilitar la doble validación en los CRC?

Obliga a los administradores a rendir cuentas ante la AESF para supervisar la implantación de las directrices, incluyendo la presentación de informes sobre incorporación de personal y medidas transitorias hasta completar las plantillas.

¿En qué consiste la segunda recomendación de la AESF sobre rendición de cuentas?

Los administradores tienen seis meses desde la publicación para remitir un plan de acción con necesidades de personal habilitado, medidas transitorias y plazos para desarrollar herramientas de gestión en puestos de control. También deben dejar registros auditables de cada doble verificación.

¿Qué plazos y obligaciones impone la AESF a los administradores de infraestructuras para implantar estas medidas?

La AESF enumera rebases de señales, bloqueo telefónico supletorio, banalización temporal de vía, trabajos, incidencias de trenes, limitaciones temporales de velocidad, expediciones en BAD sin señal de salida, trenes que no cortocircuitan y transiciones EOA en BCA. Esos casos requieren doble verificación antes de la orden.

Porque busca evitar decisiones unilaterales en situaciones degradadas tras la caída de sistemas automáticos, como ocurrió en Urda cuando una orden errónea provocó el choque. La AESF publicó directrices para que siempre haya supervisión y registro auditable de validaciones previas.

¿Por qué la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria recomienda la doble verificación en los centros de regulación tras el accidente de Urda?

Los administradores de infraestructuras disponen de un plazo de seis meses para enviar a la AESF un plan de acción que detalle plazos, herramientas y necesidades de personal.

La medida busca reforzar el control humano en operaciones críticas y situaciones de circulación degradada tras el trágico accidente ferroviario de Urda.

La Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) emite recomendaciones para implantar un mecanismo de doble verificación y supervisión en los Centros de Regulación de la Circulación.

La Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) ya incorpora entre sus recomendaciones una de las medidas anunciadas por el exministro de Transportes, Óscar Puente, en el consejo de ministros del 3 de noviembre para mejorar la seguridad tras el accidente de Urda (Toledo).

En concreto, establece directrices orientativas para que los administradores de infraestructuras implanten mecanismos de doble verificación, refrendo previo y supervisión operacional en los centros de regulación de la circulación (CRC).

En un documento publicado el 13 de noviembre de 2026 y al que ha tenido acceso este periódico, incorpora dos recomendaciones principales.

La primera medida exige que los administradores de infraestructuras integren en sus sistemas de gestión de la seguridad la jerarquía interna y el reparto de responsabilidades de los centros de regulación y puestos de mando, especialmente ante incidencias y situaciones degradadas.

Asimismo, deben determinar las habilitaciones, capacitaciones y experiencia requeridas a todo el personal de tráfico, con especial énfasis en quienes asuman tareas de supervisión y validación previa.

Dentro de esta primera recomendación, también deben definir las operaciones críticas que obligarán a contar con un segundo operador, como el rebase de señales, el bloqueo telefónico supletorio, la banalización temporal de vía, los trabajos, las incidencias de trenes, las limitaciones temporales de velocidad, las expediciones en Bloqueo Automático en Vía Doble (BAD) sin señal de salida o de trenes que no cortocircuitan.

También se incluyen las transiciones o rebases de Final de Autorización de Movimiento (EOA, por sus siglas en inglés) en Bloqueo de Control Automático (BCA).

Además, tienen que establecer los flujos de decisión, dejar registro auditable de cada doble verificación (supervisores, hora y parámetros) antes de formalizar la orden y aplicar vigilancia interna.

La segunda medida se centra en la rendición de cuentas ante la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria para garantizar una adecuada supervisión de la implantación de estas directrices.

Con este fin, los administradores de infraestructuras disponen de un plazo de seis meses desde la publicación de la recomendación para remitir su plan de acción previsto.

Dicho informe de la segunda recomendación debe contemplar las necesidades de nuevo personal habilitado adicional y su previsión de incorporación, fijando medidas transitorias alternativas mientras se completan las plantillas.

Por último, el plan tiene que concretar los plazos para desarrollar herramientas de gestión en los puestos de control.

Entre ellos, libros de telefonemas electrónicos o listas de verificación, que faciliten la doble validación.

Plan de Puente

El plan presentado por el Gobierno y anunciado en el Consejo de Ministros del 3 de noviembre pretendía incorporar ese doble control humano en los Centros de Regulación y Control de Adif, que ahora aconseja la AESF.

Se presentó para situaciones de circulación degradada en los que no se cuente con la asistencia de sistemas automáticos, de manera que las decisiones estén supervisadas y validadas al menos por una segunda persona.

Todo con la idea de reforzar una decisión humana, ya que el caso de Urda supuso dar la orden equivocada de dar paso al AVE con el Iryo parado delante tras la caída del LZB, provocando el choque y el trágico desenlace de 69 muertes.

Ese plan también contempla otras siete medidas más, como una auditoría y actualización conjunta de protocolos de la red junto a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, así como un estudio independiente con estándares aéreos o un nuevo software para centros de control.