CCOO convoca huelga en el transporte por carretera el 23 y 24 de diciembre

Las jornadas del 23 y 24 de diciembre pueden reducir el transporte de mercancías y servicios urbanos, provocando retrasos en suministros y limitaciones en la movilidad de pasajeros en zonas urbanas.

¿Cómo pueden afectar estas jornadas de huelga a los ciudadanos durante la Navidad?

CCOO sostiene que otros colectivos, como los maquinistas ferroviarios, consiguieron medidas urgentes (Real Decreto-ley) por presión mediática y política, y reclama un trato similar para carretera.

¿Cómo vincula CCOO su demanda con lo que logró el sector ferroviario recientemente?

CCOO acusa a las patronales de no cumplir un compromiso de asumir la jubilación parcial anticipada antes del procedimiento administrativo y considera que su inacción contribuye al bloqueo.

¿Qué papel han tenido las patronales según CCOO en el bloqueo de la jubilación anticipada de conductores?

Ya se han convocado dos jornadas de paro para mercancías y transporte urbano que podrían crear colapsos logísticos en Navidad, y el sindicato ha anunciado que preparará una huelga indefinida en marzo si no hay avances.

¿Qué consecuencias ha tenido ya la convocatoria de CCOO para el servicio de transporte por carretera?

CCOO ha convocado la huelga por la paralización del proceso de aplicación de coeficientes reductores a la edad de jubilación de los conductores profesionales, que lleva 13 meses bloqueado por retrasos en los informes preceptivos.

¿Por qué ha convocado CCOO huelga en el transporte por carretera los días 23 y 24 de diciembre?

Los paros afectarán tanto al transporte urbano como al de mercancías en plenas fechas navideñas, pudiendo provocar un colapso en la logística del país.

Las movilizaciones continuarán en enero y febrero, con la amenaza de una huelga indefinida en el mes de marzo si no se atienden sus reivindicaciones.

El sindicato critica que la Seguridad Social ha bloqueado injustificadamente los informes tras el anuncio de elecciones y exige al Gobierno que no pare el procedimiento administrativo.

CCOO convoca huelga en el transporte por carretera los días 23 y 24 de diciembre por la parálisis en los coeficientes reductores para la jubilación anticipada de los conductores.

CCOO ha convocado una huelga en el transporte por carretera el 23 y 24 de diciembre, en plena Navidad, por la parálisis del proceso de aplicación de coeficientes reductores a la edad de jubilación de los conductores profesionales.

El sindicato lleva meses alertando de los retrasos en los informes preceptivos y critica que, tras el anuncio de la convocatoria de elecciones, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social ha paralizado su emisión de forma injustificada.

Desde CCOO han llamado a UGT y el resto de sindicatos a sumarse a las movilizaciones y a las dos jornadas de huelga.

De hecho, ha ido más allá al anunciar una huelga indefinida en el mes de marzo tras más movilizaciones en enero y febrero.

“En caso de que no haya cambio de color político, podremos extender y adelantar la huelga indefinida de marzo”, ha comentado. Cuestión diferente es que haya un cambio de Gobierno.

Proceso bloqueado

En este sentido, han pedido al Ministerio de Inclusión y Seguridad Social que no paralicen el procedimiento administrativo de aplicación de coeficientes reductores a la edad de jubilación que iniciaron hace 13 meses por las elecciones. Ahora mismo denuncian que está bloqueado.

También han apuntado a que otros colectivos lo han conseguido “por presión mediática”, y se ha referido directamente a los maquinistas del sector ferroviario que lo lograron la semana pasada a través de un Real Decreto-ley de medidas urgentes para el refuerzo de la seguridad ferroviaria.

“Es una decisión política. Eso no ocurre en el sector por carretera”, ha lamentado el portavoz del sindicato.

Desde CCOO también han señalado que la convocatoria de huelga va “contra las patronales”, que “tienen un compromiso que cumplir y no están haciendo”.

Con ello se ha referido a asumir la obligatoriedad de la jubilación parcial anticipada antes incluso del procedimiento administrativo. Pese a ello, han abierto la puerta a que se sumen el 23 y 24 de diciembre con un paro patronal.

Las dos jornadas de huelga afectarán a todo el sector del transporte de carretera, tanto en mercancías como en el transporte urbano. En plena Navidad, podría suponer un gran colapso en la logística de todo el país.