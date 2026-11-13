La jueza autoriza a la AITAT a medir el desgaste de los carriles de Adamuz para determinar si influyó en el accidente

Las mediciones no destructivas permitirán decidir si es necesario cortar o pulir las piezas para análisis de laboratorio y orientarán las hipótesis sobre la causa mecánica del accidente antes de alterar el metal.

¿cómo afectará el resultado de estas mediciones a la investigación y a las piezas que pasarán luego a laboratorio?

En su último informe la AITAT consideró que se produjo una “rotura franca de carril” que pudo permanecer sin detectarse unas veintidós horas mientras circulaban cuarenta y siete trenes por el tramo.

Qué hallazgos previos de la AITAT contextualizan esta medición del desgaste en Adamuz?

La jueza exige que la Policía Judicial supervise la operación, levante acta con modelo de herramienta, intervinientes, actuaciones y posibles incidencias, y garantice la trazabilidad de las piezas.

¿qué garantías exige el juzgado para que la medición no comprometa la cadena de custodia de las piezas A, B, D y F?

El LJ-GM-A es un medidor digital de desgaste de carril de ACRE Surveying Solutions que cuantifica pérdida vertical y lateral del material para establecer cómo apoyaban las ruedas y si el desgaste estaba dentro de tolerancias.

¿qué es el medidor LJ-GM-A y qué podrá aportar al peritaje del accidente de Adamuz?

La jueza autorizó la medición para que la AITAT pueda determinar de forma no destructiva si el estado del carril influyó, causó o contribuyó al siniestro antes de que las piezas sean cortadas o pulidas en laboratorio.

¿por qué la jueza ha autorizado a la AITAT a medir el desgaste del carril implicado en el accidente de Adamuz?

El juzgado ha dado un plazo de 10 días a la AITAT para enviar un avance de su investigación y ha recibido ya nueva documentación sobre las obras e inspecciones por parte de Adif.

El objetivo es determinar si el estado y desgaste del carril influyeron en la rotura de la vía, la cual pudo estar sin detectar durante 22 horas al paso de 47 trenes.

La medición se realizará con un dispositivo digital de la empresa ACRE Surveying Solutions que mide el desgaste vertical y lateral sin alterar las piezas originales.

La jueza del juzgado de Montoro autoriza a la AITAT a medir el desgaste de las muestras del carril del accidente ferroviario en Adamuz, donde murieron 46 personas.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Montoro ha autorizado a la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes Ferroviarios, Marítimos y de Aviación Civil (AITAT) a medir el desgaste de carril implicado en el accidente de Adamuz (Córdoba), donde perdieron la vida 46 personas.

Se trata de una providencia a la que ha tenido acceso este periódico y que da respuesta al oficio policial del 10 de noviembre, que solicitaba esa autorización.

En dicho oficio, se detalla que la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes Ferroviarios ha comprado un medidor digital de desgaste de carril que recibirá previsiblemente el 15 de noviembre de 2026.

Se trata de un medidor digital de desgaste de carril modelo LJ-GM-A, de la empresa ACRE Surveying Solutions y que permite esclarecer o determinar si influyó y cómo la situación del carril en el accidente.

En este sentido, la policía judicial pidió autorización judicial para medir el desgaste de las muestras A, B, D y F (a ambos lados de la soldadura) guardadas en sus instalaciones, asegurando que “no se alterarán las piezas” y pidiendo que participen los peritos judiciales en una fecha aún por concretar.

Algo a lo que la jueza da el visto bueno. Y añade que las actuaciones deberán llevarse a cabo bajo control y vigilancia de la Policía Judicial, que levantará un acta inmediata detallando el modelo de herramienta digital utilizada, los intervinientes, las actuaciones y las posibles incidencias.

El objetivo es garantizar la trazabilidad y la cadena de custodia.

Medidor

Este medidor ayudará a los investigadores de la AITAT y a los peritos judiciales a determinar cómo apoyaban las ruedas en ese tramo y si el estado del carril causó el accidente, contribuyó a él o estaba dentro de las tolerancias normales.

También permite comprobar cuánto material ha perdido el carril tanto en su superficie superior (desgaste vertical, en un rango de 0 a 15 mm) como en su cara interior de rodadura (desgaste lateral, en un rango de 0 a 25 mm).

En su último informe de la AITAT, los investigadores creen que el accidente de Adamuz se debió a una “rotura franca de carril” y que pudo permanecer sin detectar durante aproximadamente 22 horas, mientras circulaban 47 trenes por el tramo afectado.

Este análisis de desgaste es necesario realizarlo antes de que las piezas del carril pasen por el análisis de laboratorio que requiera cortar o pulir el metal. De ahí que se hable de “no alterar las piezas”.

Otros requerimientos

Asimismo, con fecha del 9 de noviembre se ha enviado un requerimiento a la AITAT para que, en un plazo de 10 días envíe al juzgado un avance del estado en que se encuentra su investigación técnica, sin perjuicio de la autonomía propia de dicha investigación.

Además, la documentación a la que ha tenido acceso este periódico constata que Adif ha entregado al juez informes de auscultación, documentación correspondiente al expediente de la obra de emergencia y documentación relativa al expediente de suministro y transporte de balasto.