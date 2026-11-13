Cuerpo acaba con la era Puente en Renfe y Adif y nombra presidentes a Inmaculada Gutiérrez y Joaquim Hortalà

La secuencia fue la crisis por accidentes en la alta velocidad, la dimisión de Óscar Puente como ministro y la llegada de Carlos Cuerpo, que en pocas semanas ha sustituido a los responsables clave para romper con la etapa anterior.

¿Cómo hemos llegado hasta la destitución de los principales cargos en Renfe y Adif tras la era Puente?

Joaquim Hortalà es abogado del Estado y ha sido secretario del consejo y director jurídico en la CNMC, además de secretario general de Renfe hasta 2026; aporta experiencia jurídica y conocimiento de la regulación y gobernanza del sector.

El nombramiento devuelve a la presidencia a una técnica con experiencia en negocio internacional y en órganos reguladores, lo que apunta a una gestión más técnica y orientada a proyectos fuera de España. A corto plazo busca estabilizar la dirección tras los recientes cambios.

¿Qué consecuencias tiene el nombramiento de Inmaculada Gutiérrez en Renfe para la gestión del operador?

El ministro Carlos Cuerpo relevó a Fernández‑Heredia al asumir la cartera de Transportes y promover una renovación de la cúpula para desmarcarse del legado de Óscar Puente. El relevo también se produce en plena crisis ferroviaria tras el accidente de Urda y la dimisión en cadena en el sector.

Ambos nombramientos apuestan por perfiles técnicos de amplia experiencia que ya habían coincidido anteriormente en la estructura de Renfe.

Los relevos buscan poner fin a la etapa de Óscar Puente en el Ministerio de Transportes tras la crisis generada por los recientes accidentes y fallos en el servicio ferroviario.

Carlos Cuerpo ha terminado de un plumazo con el legado de Óscar Puente en el Ministerio de Transportes con el cese del presidente de Renfe, Álvaro Fernández-Heredia. Un movimiento que se esperaba desde hace días en el sector.

El Consejo de Ministros extraordinario de este viernes ha aprobado los nombramientos de Inmaculada Gutiérrez Carrizo como sustituta en Renfe y a Joaquim Hortalà i Vallvé en Adif, que asume tras la dimisión forzada de Luis Pedro Marco.

Los relevos se producen en plena crisis ferroviaria tras el accidente de Urda (Toledo), que precipitó la dimisión de Puente como ministro de Transportes.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, asumió la cartera de Transportes y ha sido el artífice de estos cambios en las principales empresas públicas ferroviarias. En menos de dos semanas ya ha relevado a los dos pilares de la estrategia ferroviaria pública.

Fernández-Heredia, al igual que Marco y Puente fueron responsables directos de la gestión ferroviaria en los últimos dos años, los peores para el sector, con las dos mayores tragedias de la alta velocidad y con constantes problemas y fallos del servicio.

Es así como las fuentes consultadas por este diario coinciden en señalar que los dos nombramientos -que han pillado por sorpresa a las cúpulas de las dos empresas- se enmarcan dentro de una estrategia que quiere terminar completamente con el legado de Óscar Puente.

De hecho, son dos técnicos con sobrada experiencia, que dominan perfectamente el negocio y que además se conocen entre sí, porque han trabajado juntos en Renfe, la primera como directiva de Renfe Internacional y el segundo como secretario del consejo de la compañía.

Del mismo modo, fuentes al interior de Renfe y Adif advierten que los dos fueron purgados en la etapa de Puente en la que se orillaron a los técnicos para sustituirles por políticos afines al PSOE, a Sumar y al propio ministro.

Fernández Heredia fue el mejor ejemplo. Como ya había adelantado este diario su puesto estaba en la cuerda floja tras la renuncia de Puente y la de Marco. El ya ex presidente de Renfe era uno de los directivos más cercanos al ex ministro.

Su última labor como presidente de Renfe fue la publicación de un mensaje en sus redes sociales la mañana de este viernes anunciado el cambio de color de los trenes de la compañía.

En el caso de los nuevos fichajes, Inmaculada Gutiérrez es una profesional que viene de la casa. En concreto, ha sido directora general de Renfe Proyectos Internacional, donde ha asumido responsabilidades de gestión y dirección vinculadas al desarrollo de negocio internacional y de proyectos ferroviarios en distintos mercados.

Con anterioridad, en la Administración Pública ha desempeñado, entre otros, el cargo de vocal del Tribunal de Defensa de la Competencia y de consejera de la Comisión Nacional de la Competencia (CNMC). Ha sido además consejera Económica y Comercial de España en Estados Unidos.

Es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid y pertenece al Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado. Posee la Cruz de Oficial de la Orden del Mérito Civil.

Por su parte, el nuevo presidente de Adif no estaba entre las quinielas porque viene de fuera de la compañía, tal y como adelantó este periódico.

Joaquim Hortalà i Vallvé ingresó en el Cuerpo de Abogados del Estado en 2004, iniciando su trayectoria profesional en la Abogacía del Estado en Barcelona, donde desempeñó sus funciones entre 2004 y 2010. Posteriormente, entre 2010 y 2011, ocupó un puesto como abogado del Estado en el Ministerio de Fomento.

Joaquim Hortalà

En enero de 2013 fue nombrado secretario del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC). Con la constitución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en octubre de ese mismo año, pasó a desempeñar el puesto de director de la Asesoría Jurídica de la institución.

En 2017 fue nombrado secretario del Consejo de la CNMC, responsabilidad que ejerció hasta 2021. Entre 2022 y 2024 fue director jurídico del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Posteriormente, en abril de 2024, fue designado secretario general de Renfe Operadora y de los consejos de sus sociedades participadas, cargo que desempeñó hasta julio de 2026.