Talgo eleva sus ingresos un 29,1% hasta septiembre con 572 millones de euros

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LO ESENCIAL Las claves Talgo elevó sus ingresos un 29,1% hasta los 572 millones de euros en los primeros nueve meses de 2026, impulsado por el avance en la fabricación y los servicios de mantenimiento. La cartera de pedidos de la compañía alcanzó un máximo histórico de 6.477 millones de euros, un 45% más que al cierre de 2025, tras superar ampliamente sus objetivos de contratación del año. El resultado bruto de explotación (Ebitda) se situó en 46,2 millones de euros, dejando atrás las pérdidas operativas del mismo periodo del ejercicio anterior. El acuerdo alcanzado con Renfe sobre los trenes Avril permite aplazar el pago de las penalizaciones hasta el periodo 2032-2037 e incluye la transformación de 15 trenes por 132 millones. Preguntas ¿Por qué Talgo ha elevado sus ingresos un 29,1% hasta septiembre de 2026? Talgo atribuye el avance principalmente al progreso de sus programas de fabricación y a la aportación recurrente de los servicios de mantenimiento y remodelación de trenes. Además, las entregas a operadoras como DSB, Deutsche Bahn y Renfe impulsaron la facturación. ¿Qué consecuencias tiene para Talgo haber situado su cartera de pedidos en 6.477 millones? Ya ocurrido: la cartera histórica de 6.477 millones mejora la visibilidad de ingresos futuros y supera en 45% el cierre de 2025. Podría ocurrir: esa base permite absorber costes y potenciar márgenes si se ejecutan los proyectos según plan. ¿Cómo afecta al balance de Talgo el acuerdo con Renfe sobre el proyecto S106 (Avril)? El pacto resuelve aspectos pendientes, genera mayor certidumbre financiera y operacional, incluye una nueva contratación por 132 millones y aplaza el pago de 116 millones en penalizaciones entre 2032 y 2037, lo que no impacta la liquidez de la financiación actual. ¿Quiénes son los principales mercados y líneas de negocio que sostienen la cartera de Talgo? El 80% de la cartera procede de Europa y la zona de la Comunidad de Estados Independientes; por negocio, 55% corresponde a Muy Alta Velocidad y 44% a trenes Intercity de media y larga distancia. ¿Cómo ha mejorado la rentabilidad de Talgo hasta septiembre y qué márgenes espera para 2026? El Ebitda creció a 46,2 millones (margen 8,1%) y, sin extraordinarios, asciende a 51,7 millones (margen 9%). La compañía mantiene su guía anual de ingresos entre 700 y 800 millones y un margen de Ebitda sin extraordinarios entre 7,5% y 8,5%.

Talgo ha elevado sus ingresos un 29,1% en los nueve primeros meses de 2026 hasta alcanzar los 572 millones de euros y ha situado su cartera de pedidos en un máximo histórico de 6.477 millones, según ha comunicado este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La compañía atribuye este crecimiento al avance de los programas de fabricación y a la contribución recurrente de los servicios de mantenimiento y remodelación de trenes.

Por su parte, el resultado bruto de explotación (Ebitda) se ha situado en 46,2 millones a cierre de septiembre, con un margen sobre ventas del 8,1%, dejando atrás las pérdidas operativas a nivel de Ebitda de 3,3 millones registradas en el mismo periodo de 2025.

Sin considerar impactos extraordinarios, el Ebitda asciende a 51,7 millones de euros (frente a los 36,6 millones de un año antes), lo que arroja un margen del 9% (+0,8 puntos porcentuales).

En el documento remitido al supervisor, que no incluye el resultado neto ni la cifra exacta de endeudamiento del tercer trimestre, el fabricante ferroviario explica que la mejora interanual del Ebitda "refleja el apalancamiento operativo y la curva de aprendizaje en proyectos".

En el tercer trimestre del ejercicio, la actividad industrial ha estado marcada por la entrega de composiciones adicionales para la operadora danesa DSB, el cumplimiento del principal hito de desempeño en servicio de la primera composición para la alemana Deutsche Bahn (DB) y la entrega de trenes adicionales del proyecto de remodelación de Alta Velocidad S130/730 para Renfe.

Asimismo, la cartera de pedidos de 6.477 millones supone un incremento del 45% respecto al cierre de 2025 (cuando se situaba en 4.466 millones).

El 80% de este volumen corresponde al mercado europeo y la zona de la Comunidad de Estados Independientes (CIS), mientras que por líneas de negocio el 55% pertenece al segmento de Muy Alta Velocidad y el 44% a trenes 'Intercity' (larga y media distancia).

El incremento de la cartera se apoya en unas nuevas adjudicaciones por valor de 2.584 millones en los nueve primeros meses del año --que incluyen 15 millones en ajustes de precios--, con contratos como los logrados en Arabia Saudí (de unos 1.300 millones) y Uzbekistán durante la primera mitad del ejercicio.

De esta forma, la empresa ya ha superado ampliamente su objetivo inicial de contrataciones para todo 2026, fijado en una horquilla de entre 1.500 y 2.000 millones.

De cara al cierre del ejercicio, Talgo ha confirmado el resto de sus guías financieras y operativas. La compañía mantiene la previsión de alcanzar unos ingresos anuales de entre 700 y 800 millones, un margen de Ebitda sin extraordinarios del 7,5% al 8,5% y una ratio de deuda financiera neta sobre Ebitda inferior a 5,5 veces.

Adicionalmente, participa en licitaciones y oportunidades comerciales por unos 9.600 millones para el periodo 2026-2027, de las cuales el 98% corresponden a material rodante.

Entre los hitos del tercer trimestre destaca también el acuerdo alcanzado en julio de 2026 con Renfe sobre el proyecto de Muy Alta Velocidad S106 (los trenes Avril), que "resuelve los principales aspectos pendientes" y "aporta mayor visibilidad y certidumbre sobre la evolución financiera y operativa de la compañía", según señala la presentación remitida a la CNMV.

Como publicó EL ESPAÑOL-Invertia, este pacto incluye una nueva contratación por 132 millones para transformar 15 trenes de ancho fijo en trenes de rodadura desplazable, así como el aplazamiento del pago de las penalizaciones por retrasos -que ascienden a 116 millones y fueron provisionadas en diciembre de 2024- para que se abonen entre los años 2032 y 2037, sin impacto en la liquidez durante la vida de la actual financiación.

Por otro lado, el acuerdo sobre la recepción de los trenes ha permitido a Talgo cobrar ya a cierre de septiembre los pagos retenidos por el operador público -que ascendían a 22 millones- y situar en proceso avanzado de liberación 200 millones en avales.

Además, conlleva una mejora de aproximadamente el 29% en el precio del mantenimiento de las 15 unidades transformadas en favor de Tarvia, la sociedad conjunta participada por Renfe y Talgo, asumiendo Renfe la compra de los repuestos necesarios.

En el conjunto de 2025, Talgo había registrado pérdidas netas de 100 millones y un Ebitda de 0,6 millones lastrado por el ajuste del pedido de Deutsche Bahn y el cierre de un litigio en Los Ángeles, mientras que en el primer semestre de 2026 redujo sus números rojos a 27 millones con una deuda financiera neta de 496,9 millones.