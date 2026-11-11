La cúpula de Adif se reúne con los sindicatos para frenar la huelga de la próxima semana

Los trabajadores reclaman mayor seguridad operacional, participación en decisiones que les afectan y reconocimiento del tiempo efectivo de conducción; el Gobierno incorpora el cómputo de pausas y la figura del Defensor de Víctimas como respuesta a esas demandas.

Los comités de Adif y los sindicatos SF y SCF mantienen la huelga del 17 de noviembre; Semaf valoró positivamente las medidas aprobadas y pospuso su paro del 12 para convocarlo el 23, dando margen a la negociación.

¿Qué parte del movimiento sindical mantiene la huelga y cómo ha reaccionado el sindicato de maquinistas Semaf?

La salida del entonces ministro Óscar Puente y del presidente de Adif Luis Pedro Marco y la llegada del nuevo ministro Carlos Cuerpo han abierto una vía de diálogo que, según fuentes, ha motivado la convocatoria de la reunión con sindicatos.

¿Qué cambios en el Ejecutivo y en Adif han influido en que ahora se intente negociar la huelga?

El Real Decreto‑ley precisa el cómputo de tiempos de conducción, contabiliza pausas de menos de 45 minutos como conducción y regula el cómputo en pruebas, redes no RFIG y conducción en pareja. También crea un Defensor de Víctimas de Accidentes de Transporte Colectivo.

La dirección de Adif ha citado a los sindicatos para intentar negociar y evitar la huelga convocada el 17 de noviembre por demandas de mayor seguridad y participación en decisiones operativas. La convocatoria la impulsó el nuevo ministro de Transportes, Carlos Cuerpo, para desactivar el conflicto.

¿Por qué se ha reunido la cúpula de Adif con los sindicatos antes de la huelga del 17 de noviembre?

Aunque el sindicato de maquinistas Semaf aplazó los paros del 12 de noviembre para dar margen a las negociaciones, las convocatorias del sector para el 17 de noviembre se mantienen.

El Gobierno aprobó un Real Decreto-ley que ajusta los tiempos de conducción de los maquinistas y crea el Defensor de Víctimas de Accidentes de Transporte Colectivo para atender demandas sindicales.

Las protestas incluyen una concentración frente al Congreso el 16 de noviembre para exigir mayor seguridad en el sistema ferroviario y participación en la toma de decisiones.

La cúpula de Adif se reúne este miércoles con los sindicatos para intentar desconvocar la huelga del 17 de noviembre, a instancias del nuevo ministro de Transportes, Carlos Cuerpo.

La cúpula de Adif ha convocado este miércoles a los sindicatos del operador ferroviario para tomar el pulso de los representantes de los trabajadores e intentar frenar la huelga de la próxima semana, según ha confirmado EL ESPAÑOL-Invertia con fuentes conocedoras.

El encuentro ha sido propiciado por el ministro de Transportes encargado, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, quien ha instado a la directiva de Adif a intentar desbloquear el conflicto.

Los comités de empresa de Adif y los de Renfe el Sindicato Ferroviario (SF) y el Sindicato de Circulación Ferroviario (SCF), realizarán una huelga el próximo 17 de noviembre para exigir mayor seguridad en el sistema y una participación en las decisiones que les afectan.

El comité de empresa de Adif (CGE) y el de Renfe han decidido además por unanimidad realizar el 16 de noviembre una concentración ante el Congreso de los Diputados.

La huelga se convocó el pasado 3 de noviembre, un momento de máxima tensión con el entonces ministro de Transportes, Óscar Puente, y el ya cesado presidente de Adif, Luis Pedro Marco.

Entonces, los sindicatos se quejaron del plan que presentó el ministro tras la tragedia de Urda ("es humo", dijeron) y criticaron duramente la filtración de los audios el día del accidente, en los que se criminalizó y señaló como culpables a los trabajadores de Adif del centro de control de Atocha.

Pero ahora la situación es muy distinta, dicen en Adif. Puente y Marco ya no están y el nuevo ministro Cuerpo lleva desde su designación -hace poco más de una semana- intentando llegar a acuerdos con los sindicatos.

En esta línea, el pasado martes el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto-ley de medidas urgentes para el refuerzo de la seguridad operacional en el transporte ferroviario.

Entre ellas destaca la de precisar el cómputo de los tiempos de conducción de los maquinistas, así como crear el Defensor de Víctimas de Accidentes de Transporte Colectivo. Demandas de los propios trabajadores.

En el apartado operacional, se incluyen en este cómputo las maniobras que impliquen el manejo del vehículo ferroviario en movimiento y las interrupciones durante las cuales el maquinista siga siendo responsable del vehículo, con atención a la circulación ferroviaria o a las maniobras.

Así, las pausas de menos de 45 minutos entre dos viajes contarán siempre como conducción. Así nadie podrá alargar la jornada encadenando servicios con huecos cortos.

Estos periodos se contabilizarán íntegramente, incluso cuando el maquinista haya quedado relevado de la responsabilidad del vehículo, no deba prestar atención a la circulación, no realice ninguna actividad o sea destinado a otras tareas.

Asimismo, se computan las pausas de 45 minutos o más durante ensayos, pruebas o verificaciones, la conducción en redes distintas a la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG) para personal habilitado y el tiempo conjunto en los casos de conducción en pareja.

Tras conocer estas demandas, el sindicato de maquinistas de Renfe, Semaf, consideró que iban en la buena dirección y pospuso uno de los paros para otorgar "un margen estricto a la negociación para obtener la próxima semana la aprobación y publicación real de los acuerdos que faltan".

Es así como el sindicato ha decidido sustituir el paro previsto para el día 12 de noviembre por una nueva convocatoria de huelga el día 23 de noviembre. Sin embargo, mantuvieron la convocatoria de huelga de la próxima semana del día 17 de noviembre en todo el sector.

En el Gobierno confían en buscar acuerdos y en recabar las opiniones de los trabajadores de Adif y esta reunión -creen- puede ser un punto de partida para allanar el terreno para una eventual suspensión la próxima semana.

De hecho, no se descarta que en el consejo de ministros extraordinario que podría producirse este viernes se aprueben nuevas medidas para el sector buscando precisamente frenar la huelga del próximo martes.