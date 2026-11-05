Las víctimas de Angrois alertan de que el plan de Transportes “copia” el de 2013 y exigen el fin del ASFA en la alta velocidad

Ya ha ocurrido que no se repitió la investigación independiente y se responsabilizó al maquinista; si no se eliminan sistemas como ASFA y no se auditan Adif y la AESF, la plataforma advierte que podrían repetirse fallos similares y nuevos accidentes.

¿Qué consecuencias concretas ha tenido ya la actuación del Estado según la Plataforma y qué podría ocurrir si no cambian el sistema?

Señalan que en 2013 el ERTMS fue desconectado meses antes por motivos económicos y que el tren circulaba a 179 km/h en una zona limitada a 80 km/h, lo que indican como razones para reabrir la investigación.

ASFA solo informa al paso por balizas físicas y no conoce lo que ocurre entre tramos, por eso no detecta balizas dañadas o ausentes y no frena automáticamente en curvas o tramos peligrosos.

¿Qué fallos técnicos del ASFA se señalan como relevantes para Angrois y Urda?

Reclaman eliminar ASFA como respaldo del ERTMS y del LZB en alta velocidad y sustituirlo por supervisión continua automática porque consideran que ASFA tiene fallos de seguridad en tramos de alta velocidad.

¿Qué pide la Plataforma sobre el sistema ASFA en la alta velocidad?

La plataforma afirma que muchas medidas anunciadas ya figuraban en las propuestas tras el accidente de Angrois y que algunas no se implantaron entonces; por eso consideran que el plan replica el guion de Ana Pastor tras el siniestro de 2013.

¿Por qué la Plataforma Víctimas Alvia 04155 dice que el plan de Transportes “copia” el de 2013?

Critican que se vuelva a responsabilizar al factor humano tanto en el descarrilamiento de Santiago como en el reciente accidente ferroviario de Urda.

Jesús Domínguez, portavoz de los afectados, reclama una investigación verdaderamente independiente de Angrois y una auditoría de la Agencia Ferroviaria Europea a Adif y la AESF.

Las víctimas exigen eliminar el sistema ASFA como respaldo en la alta velocidad al considerarlo insuficiente y con fallos de seguridad a grandes velocidades.

La Plataforma Víctimas Alvia 04155 denuncia que el nuevo plan de seguridad de Transportes repite las medidas prometidas tras la tragedia de Angrois en 2013.

El plan de seguridad que anunció el ya exministro Óscar Puente no ha gustado mucho en el sector. Tampoco entre las víctimas de otros accidentes como el de Angrois que han visto cómo se han calcado muchas de las medidas que el Gobierno prometió en 2013 y han dejado de lado algunas de sus reclamaciones, como eliminar el ASFA.

“Una vez más volvemos a desviar la atención y a copiar el guion de lo que hizo Ana Pastor [ministra de Transportes en el momento del siniestro] después del accidente de Angrois”, ha denunciado el portavoz de la Plataforma Víctimas Alvia 04155, Jesús Domínguez.

En conversación con este periódico ha recordado que las medidas, como la de rediseñar los portaequipajes para que las maletas no sean proyectiles en caso de accidente, “son las mismas que se hicieron hace 13 años y algunas ni siquiera se implantaron” tras el siniestro del Alvia que dejó 80 muertos.

Para el portavoz, la primera acción que se tenía que haber tomado el Estado es repetir la investigación de Angrois, tal y como exigieron la Comisión Europea y la Agencia Ferroviaria Europea tras abrir sendos expedientes de infracción a España.

“Si se hubiera aprendido de Angrois no tendríamos los muertos de Urda. Es una cosa que está clara”, asevera.

Así, desde la Plataforma Víctimas Alvia 04155 lo que piden es eliminar el sistema ASFA (Anuncio de Señales y Frenado Automático) como sistema de respaldo del ERTMS y del LZB en alta velocidad.

“No se puede ir en alta velocidad con el ASFA, que ha sido la causa del accidente claramente, en nuestro caso y en Urda”, denuncia Jesús Domínguez, quien señala que “ahora lo llaman BSL (Bloqueo de Señalización Lateral) para que no nos acordemos de ASFA, pero es lo mismo”.

Varias personas con carteles en los que piden una investigación independiente durante una manifestación de la Asociación Plataforma de Víctimas Alvia 04155, a su llegada a una vista pública, al Tribunal Supremo, a 21 de noviembre de 2023, en Madrid (España). Matias Chiofalo Europa Press

El ASFA es un sistema de respaldo o modo degradado cuando fallan los sistemas primarios de supervisión continua (como el ERTMS o el LZB), como pasó con Urda.

El tren sólo recibe datos de la vía al pasar físicamente por encima de las balizas. Al circular bajo ASFA, la circulación se rige por la señalización lateral (semáforos físicos a los lados de la vía).

A diferencia de los sistemas continuos, el ASFA no sabe lo que ocurre entre tramos.

El maquinista sólo recibe información en el momento exacto en el que el captador inferior del tren pasa físicamente por encima de una baliza instalada en la vía.

De ahí que alegue que tiene “fallos de seguridad” como no detectar balizas dañadas o robadas y que sea un riesgo ir hasta a 200 km/h con ese sistema. “El ASFA no es seguro y menos a 200 km/h, y hay puntos concretos de la red convencional que se puede ir a esas velocidades”, añade.

Desde el Colegio de Ingenieros de Caminos también se ha cuestionado la singularidad española de mantener dos sistemas simultáneos (uno titular y el ASFA de respaldo), pues añade complejidad y riesgo de confusión en las transiciones.

Específicamente en el tramo Mora-Urda, señalan que una o dos señales intermedias habrían permitido un cantonamiento convencional con el que probablemente el tren de Renfe en el accidente de Urda se habría detenido.

Y el experto en el sistema de supervisión de la velocidad ERTMS, Jorge Iglesias, asegura que el ASFA ha tenido dos agujeros de seguridad en Angrois y Urda, y que tendrá más.

Coincidencias

Para la Plataforma estas coincidencias con los errores del ASFA reflejan la necesidad de volver a investigar el accidente de Angrois ocurrido el 24 de julio de 2013.

Por aquel entonces, el ERTMS se desconectó en los trenes Alvia meses antes del siniestro por cuestiones “económicas” ya que generaba retrasos, según afirmó un técnico.

El sistema ASFA era el único mecanismo de control activo en el tramo de la curva de A Grandeira, pero sus limitaciones técnicas impidieron que frenara el tren automáticamente antes de que descarrilara.

El convoy circulaba a 179 km/h en una zona limitada a 80 km/h cuando se produjo el accidente.

“No quieren asumir, porque [retirar el ASFA] hubiera sido la recomendación de haber hecho una investigación verdaderamente independiente”, recuerda el portavoz de la plataforma. Y lo que se hizo en su lugar fue “culpar al maquinista”.

Algo muy parecido a lo que está ocurriendo con el accidente de Urda, en el que se ha señalado al operador del Centro de Regulación y Control de Adif (CRC) que, tras la caída del sistema LZB, dio la orden al AVE de reanudar la marcha con el Iryo parado delante.

Minutos después se produjo la trágica colisión que ha dejado al menos 69 muertos.

En este sentido, Jesús Domínguez defiende que en la alta velocidad la seguridad debe descansar en sistemas automáticos de supervisión continua y no en el error humano.

También reclama encargar una auditoría profunda a cargo de la Agencia Ferroviaria Europea (ERA) tanto a Adif como a la Agencia Española de Seguridad Ferroviaria (AESF).

De hecho, este último organismo se creó tras el accidente de Angrois, aunque aseguran que carece de independencia.