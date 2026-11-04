Una imagen de los restos del tren de Alvia accidentado en Adamuz en enero. Susana Vera Reuters

Los peritos de Adamuz alertan de que sigue habiendo fallos en la vía del descarrilamiento: "Al menos, tres deformaciones"

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Los peritos judiciales advierten a la jueza de que la vía del accidente de Adamuz presenta "al menos tres deformaciones" en la actualidad. Las deformaciones detectadas son similares a la que originó la rotura del carril en el trágico descarrilamiento donde murieron 46 personas. Los expertos solicitan a Adif los informes de auscultación y el expediente completo de las obras de emergencia tras el siniestro. Cuestionan las actuaciones en los desvíos de la línea Madrid-Sevilla al estar aún en plazo de garantía tras su renovación a finales de 2025. Preguntas ¿Por qué los peritos dicen que en la vía de Adamuz hay "al menos, tres deformaciones"? Porque las auscultaciones detectaron irregularidades en tres puntos del carril que requieren renivelado y ajuste, y esas deformaciones son similares a la que existía en el lugar donde se rompió una soldadura. ¿Qué piden los peritos a la jueza respecto a las obras y mediciones en el tramo de Adamuz? Solicitan que la jueza requiera a Adif el expediente completo de las obras de emergencia y los informes de auscultación realizados antes y después del accidente en ese tramo. Qué relación señalan los peritos entre los desvíos 631 y 632 y el aparato A645 implicado en el accidente? Observan que los aparatos 631 y 632 recibieron la misma actuación de renovación de desvíos que el aparato A645 implicado, y que esa obra fue recepcionada treinta días antes del siniestro. ¿Qué dudas técnicas generan las labores de mantenimiento que Adif ha solicitado ejecutar en ese tramo? Generan dudas porque consisten en "batear" (renivelar y ajustar la rasante) sobre puntos con al menos tres deformaciones, una intervención análoga a la realizada justo antes del accidente y aún en plazo de garantía. Cómo conecta este hallazgo de deformaciones con la hipótesis de la AITAT sobre la causa del choque en Adamuz? Refuerza la hipótesis de fallo del carril porque la AITAT planteó una posible "rotura franca" de carril y las deformaciones localizadas son análogas a las detectadas en octubre de 2025 en el hilo donde se rompió la soldadura.

Los peritos designados para investigar el accidente ferroviario de Adamuz han advertido de que en la vía donde se produjo el descarrilamiento el pasado mes de enero hay, "al menos, tres deformaciones".

En un escrito, remitido a la jueza Cristina Pastor, precisan que estas deformaciones son similares a la que existía en el punto en el que el carril de vía se rompió originando el trágico accidente que acabó con la vida de 46 personas.

En el escrito fechado a finales de octubre, consultado por EL ESPAÑOL, estos peritos solicitan a Adif el expediente completo de las obras de emergencia tras el siniestro en un tramo que, en teoría, fue arreglado íntegramente tras la tragedia el pasado mes de enero.

Por todo ello, los tres peritos judiciales, los ingenieros Ramón Ignacio Martínez, José Antonio Martínez y Miguel Ángel Moraleda, han pedido a la jueza de Montoro que requiera a Adif los informes de auscultación realizados en el citado tramo de Adamuz antes y después del accidente.

Dichas peticiones las hacen los peritos judiciales después de que la empresa pública solicitara autorización judicial para la ejecución de actuaciones de mantenimiento.

Sin embargo, los tres peritos aseguran que dichos trabajos sí "suscitan varias dudas" que, en el ámbito de su trabajo, entienden "relevantes" y estiman "necesario aclarar".

Así, califican "cuanto menos curioso que precisamente los aparatos de vía 631 y 632, sobre los que se actúa en este momento fueron igualmente objeto de la misma actuación de Ejecución de Obras correspondientes al Proyecto de Renovación de Desvíos (fase 2) en la LAV Madrid-Sevilla que el aparato A645 involucrado en el accidente".

Además, exponen que "en esta actuación de mantenimiento sobre los desvíos 631 y 632 se ha alcanzado en al menos tres puntos deformaciones que se catalogan en dos puntos de nivel IL y en uno de nivel AL", una situación idéntica a la que arrojaron las auscultaciones en la vía en octubre de 2025, tres meses antes de la tragedia.

Esta circunstancia es análoga a la referida en las auscultaciones de octubre de 2025 del hilo 2 de la vía 1 en las inmediaciones del kilómetro 318,681 donde se produce la rotura de la soldadura, precisan los peritos.

Ante ello, explican que esta circunstancia les lleva a preguntarse por la actuación de Renovación de Desvíos realizada por Adif, "toda vez que el acta de recepción de la misma se firma el 19 de diciembre de 2025, es decir, apenas 30 días antes del accidente, y que además actualmente aún se encuentra en plazo de garantía".