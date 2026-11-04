Los audios filtrados a medios afines al Gobierno se grabaron cuando Puente visitó el Centro de Control de Atocha

Ha habido dimisión política de Óscar Puente, presión sindical y la apertura de investigaciones internas y policiales; además se ha citado y puesto en cuestión la dirección de Adif.

¿Qué consecuencias políticas y laborales han surgido tras la difusión de esos audios?

Esa orden, presente en las conversaciones reproducidas, es señalada como la instrucción que permitió al AVE avanzar y figura como pieza clave en la reconstrucción del accidente que llevó al choque.

¿Qué relación tiene la orden "reanuda con marcha normal" que se oye en los audios con el choque entre el AVE y el tren de Iryo?

Las copias públicas coinciden con la reproducción de Atocha pero presentan intervalos de silencio y posibles recortes que no aparecen en los archivos originales guardados por Adif.

¿En qué se diferencian las versiones difundidas de los audios respecto a los originales de Adif?

La Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil de Toledo halló en los metadatos una señal que apunta a la Secretaría de Estado de Comunicación y coteja esos atributos con los originales de Adif.

¿Qué pista han encontrado los investigadores en los metadatos de los audios difundidos?

Porque el equipo del centro reprodujo las comunicaciones en una sala anexa para mostrar a Puente y a sus acompañantes las conversaciones entre control y maquinistas; esa reproducción generó una copia distinta de los archivos originales de Adif.

¿Por qué se grabaron los audios en el Centro de Control de Atocha durante la visita de Óscar Puente?

La divulgación de los audios y el señalamiento al personal de control provocaron el rechazo sindical y la posterior dimisión de Óscar Puente.

Las conversaciones originales presentan diferencias con las versiones publicadas, que incluían fragmentos reproducidos en presencia del exministro.

La Guardia Civil investiga los metadatos de las grabaciones difundidas por medios afines al Gobierno, los cuales apuntan a la Secretaría de Estado de Comunicación.

Los audios filtrados del accidente ferroviario en Urda fueron grabados durante la visita de Óscar Puente al Centro de Control de Atocha.

Los audios de las conversaciones entre el centro de control de Adif y los conductores de los trenes siniestrados en Urda, difundidos por varios medios la noche del accidente, fueron grabados durante la visita de Óscar Puente al Centro de Control de Atocha.

El entonces ministro de Transportes había acudido allí horas después de la colisión, que provocó 69 muertos. Los audios a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL corresponden a una grabación de las comunicaciones captada durante la reproducción en la sala en la que estaba Puente.

La copia presenta intervalos de silencio que no aparecen en las versiones difundidas por los medios aquella noche. La distinción es pertinente para reconstruir el recorrido de los archivos: una cosa son las conversaciones originales guardadas por Adif y otra, la grabación de su reproducción.

El origen de la filtración ha suscitado sospechas después de que varios sindicatos pidieran su investigación.

Las grabaciones se divulgaron el mismo día del accidente, mientras las autoridades procuraban esclarecer las causas del choque entre un AVE de Renfe y un tren de Iryo parado en la misma vía.

El País y eldiario.es publicaron las conversaciones a las 21:00 horas. La Cadena SER lo hizo a las 21:01, según consta en sus respectivas páginas. Los tres medios, afines al Ejecutivo, ofrecieron los audios mismos que habían sido reproducidos en presencia de Puente aquella mañana.

Escucha en Atocha

Alrededor de las 14:55 del 28 de octubre, Óscar Puente compareció desde una sala anexa al Centro de Control de Atocha. El ministro explicó que había escuchado las comunicaciones y expuso una primera reconstrucción de lo ocurrido.

Puente situó el inicio de la secuencia en un fallo del sistema de seguridad LZB. Los trenes quedaron detenidos y el centro de control asumió la gestión de la circulación en condiciones deterioradas.

En su explicación, el titular de Transportes señaló la orden de reanudar la marcha "con normalidad" dada al AVE. Calificó esa decisión de "inexplicable" y la situó en el origen del accidente.

Centro de Control de Atocha de Adif. Imagen cedida.

Las conversaciones publicadas horas después recogían esa instrucción al maquinista del AVE. También incluían comunicaciones de la conductora del Iryo, que había avisado de que seguía detenida.

De acuerdo con la información narrada a este periódico, los audios se reprodujeron únicamente ese día durante la visita y la investigación ha recabado los originales después de su divulgación y el inicio de las pesquisas.

La secretaria de Estado de Comunicación, Lydia del Canto Soriano, acompañó a Puente en su comparecencia en el centro, tal y como se ve en las imágenes de la comparecencia en Atocha.

El rastro analizado

El Debate ha dado a conocer este miércoles que la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil de Toledo ha hallado en los metadatos de los archivos divulgados una pista que apunta a la Secretaría de Estado de Comunicación.

Según esa versión, los agentes cotejan los archivos auténticos obtenidos de los sistemas de Adif con las grabaciones hechas públicas. También examinan sus atributos y posibles recortes, además de solicitar los controles de acceso para reconstruir quién pudo acceder a ellos.

El mismo diario sostiene que los investigadores analizan un posible envío intencionado por WhatsApp, en donde se buscaría ocultar el origen de la grabación.

Los sindicatos pusieron en tela de juicio tanto la difusión de las conversaciones como el señalamiento del trabajador del centro de control.

Puente defendió después que no utilizaría a ningún trabajador como escudo. Este martes anunció su renuncia y su abandono de concurrir en las listas del PSOE; su cese se publicó al día siguiente en el Boletín Oficial del Estado.

La investigación deberá determinar cómo salieron las comunicaciones, qué copias circularon y si los fragmentos difundidos fueron editados. Esas averiguaciones se suman a las dirigidas a esclarecer las causas del accidente y las posibles responsabilidades.