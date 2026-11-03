CGT presenta una denuncia ante la Agencia de Seguridad Ferroviaria por fallos de seguridad tras Urda

La SFF‑CGT relaciona sus reclamaciones actuales con advertencias previas y con accidentes anteriores (Adamuz, Gélida), defendiendo que la seguridad debe analizarse como un sistema integrado que incluye infraestructura, sistemas, mantenimiento, operación y condiciones laborales, no solo fallos aislados.

¿Cómo encaja esta denuncia de la SFF‑CGT en antecedentes de fallos de seguridad ferroviaria en España?

Además de la denuncia, maquinistas y la operadora Iryo han pedido actuaciones de seguridad; Renfe trabaja en cambios de protocolos como verificar que el cantón esté libre, suprimir marcha normal bajo BSL y limitar la marcha a la vista tras reanudar el servicio.

¿Qué medidas inmediatas han propuesto o exigido otros agentes del sector tras Urda que complementan la denuncia de la CGT?

La CGT solicita que la revisión no se limite al accidente concreto sino que determine si los mismos riesgos están presentes en otros puntos de la red, sistemas, instalaciones, material rodante o actividades ferroviarias, incluyendo averías, mantenimientos, comunicaciones operativas y organización del trabajo.

¿Qué alcance pide la CGT que tenga la investigación de la AESF más allá del accidente de Urda?

El sindicato menciona carga mental y condiciones de trabajo en los Centros de Regulación de Circulación, insuficiencia y rotación de plantilla, falta de experiencia en puestos críticos, y necesidad de formación práctica y evaluaciones de riesgos psicosociales que ya reclamó durante 2026. Estas advertencias fueron enviadas por escrito a Adif en febrero, marzo y el 27 de octubre.

¿Qué deficiencias concretas señala la CGT que podrían haber influido en el accidente y ya habían sido comunicadas a Adif?

La SFF‑CGT denuncia para que la AESF evalúe de forma urgente si existen riesgos graves de seguridad operacional que puedan persistir tras el siniestro de Urda y para que supervise e inspeccione a Adif y otros agentes implicados. La denuncia reclama medidas temporales como restricción de circulaciones si no se pueden garantizar las condiciones seguras.

¿Por qué la SFF‑CGT ha presentado una denuncia ante la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) tras el accidente de Urda?

La organización afirma que ya advirtió antes de la tragedia sobre fallos en la gestión de los Centros de Regulación de Circulación.

El sindicato pide supervisar a Adif y no descarta suspender o restringir circulaciones si no se garantiza la seguridad.

El SFF-CGT denuncia ante la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria posibles riesgos tras el accidente mortal de Urda.

El Sindicato del Sector Federal Ferroviario de la CGT (SFF-CGT) ha presentado una denuncia formal ante la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) para que se examine con carácter urgente si existen riesgos graves para la seguridad operacional que puedan continuar presentes tras el accidente de Urda (Toledo) en el que al menos han muerto 69 personas.

El sindicato solicita actuaciones de supervisión e inspección sobre Adif y el resto de agentes implicados y reclama que, si se detectan actividades que no pueden desarrollarse con suficientes garantías, se adopten medidas temporales de seguridad, incluida su restricción o suspensión de circulaciones hasta que se hayan identificado los riesgos y aplicado las medidas correctoras necesarias.

“No estamos pidiendo paralizar el ferrocarril sin criterio. Estamos pidiendo que se compruebe si existen riesgos graves y que, allí donde no pueda garantizarse la seguridad, se actúe antes de que vuelva a ocurrir un accidente”, señalan desde el SFF-CGT.

La organización recuerda que muchas de las cuestiones que ahora traslada a la AESF fueron advertidas antes del accidente de Urda.

Durante 2026, el SFF-CGT remitió distintos escritos a Adif sobre las condiciones de trabajo en los Centros de Regulación de Circulación, la carga mental, la suficiencia y estabilidad de las plantillas, la experiencia necesaria para asumir determinados puestos, la formación práctica y la gestión de situaciones degradadas.

El 17 de febrero solicitó la actualización de las evaluaciones de riesgos psicosociales en los CRC y planteó medidas relacionadas con pausas, personal, formación y rotación por los puestos.

En marzo volvió a reclamar evaluaciones más específicas y señaló expresamente los centros de Madrid y Barcelona. El 27 de octubre, un día antes del accidente de Urda, volvió a comunicar a Adif que la problemática persistía.

Esta denuncia se suma a la carta de los maquinistas y la de Iryo pidiendo nuevas actuaciones de seguridad y a los planes de Renfe para cambiar los protocolos.

Entre ellas, destaca la consigna para asegurarse de que el cantón esté libre, la supresión de la marcha normal bajo BSL y el límite estricto de la marcha a la vista tras reanudar el funcionamiento

Problemas desde Adamuz

Desde el SFF-CGT insisten en una posición que vienen defendiendo desde los accidentes de Adamuz y Gélida: la seguridad ferroviaria no puede analizarse atendiendo únicamente a una avería, una empresa, un colectivo o la última decisión adoptada antes de un accidente.

Infraestructura, sistemas de seguridad, mantenimiento, material rodante, operación, procedimientos, organización del trabajo y personal forman parte de un mismo sistema y deben analizarse conjuntamente.

Por este motivo, el sindicato solicita que las actuaciones abarquen las averías y situaciones degradadas, las comunicaciones operativas, las barreras de seguridad, el mantenimiento, los sistemas de gestión y las condiciones organizativas que puedan influir en la seguridad.

Además, reclama que la revisión no se limite exclusivamente al accidente de Urda, sino que determine si los riesgos identificados pueden estar presentes en otros puntos de la red, sistemas, instalaciones, material rodante o actividades ferroviarias.

Las advertencias tampoco se han limitado a Adif. En septiembre y octubre de 2025, el sindicato trasladó al Ministerio de Transportes, al Ministerio de Trabajo y a los grupos parlamentarios de la Comisión de Transportes su preocupación por la evolución del sistema ferroviario, el mantenimiento, las incidencias, la obsolescencia de sistemas, la fragmentación de las actividades y la relación entre las condiciones laborales y la seguridad.

Para el SFF-CGT, estos antecedentes demuestran que las preocupaciones expresadas no aparecen después del accidente, sino que forman parte de una situación sobre la que el sindicato lleva tiempo reclamando actuaciones.