Los fondos Next Generation han ido a proyectos y modernización pero no necesariamente compensaron el encarecimiento de materiales ni el crecimiento del tráfico; sin reorientación del gasto hacia conservación operativa, el poder adquisitivo del presupuesto de mantenimiento se reduce.

¿Qué factores estructurales permiten que Adif reciba fondos Next Generation pero siga con caída del gasto real en conservación?

Aunque Adif declara aumentos nominales de inversión, ajustando por inflación y mayor uso la inversión real por kilómetro ha caído, reduciendo recursos para conservación y sustitución de elementos críticos; esa menor inversión real se vincula a más descarrilamientos y fallos.

¿Cómo ha cambiado la inversión en mantenimiento de la red de alta velocidad y por qué importa esto?

La apertura a nuevos operadores multiplicó el tráfico y la complejidad operacional sobre la misma infraestructura, lo que exigió mayor inversión en conservación; la presión de tráfico sin el correspondiente aumento real del gasto de mantenimiento ha contribuido al repunte de incidentes.

¿Cuál es el papel de la liberalización ferroviaria de 2021 en el empeoramiento de la siniestralidad?

Ya ha aumentado la mortalidad en la red, con más víctimas en 2026 que en años anteriores; además ha puesto en evidencia vulnerabilidades operativas y ha elevado la presión política y mediática sobre Adif y el Gobierno. (Dato de contexto: en 2026 los muertos de Urda y Adamuz superan el centenar.)

¿Qué consecuencias ha tenido el aumento de siniestros para los viajeros tras los accidentes de Urda y Adamuz en 2026?

Los informes de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios muestran más notificaciones de incidentes; la liberalización y el mayor tráfico tras 2021 aumentaron la exposición y la probabilidad de fallos. Además, el gasto real en conservación ha caído, lo que reduce la capacidad de mantenimiento preventivo.

¿Por qué han subido un 161% los accidentes en la red de Adif entre 2018 y 2025?

El gasto real en mantenimiento y conservación de la red ha caído un 3,2% debido a la inflación y al desgaste, a pesar del aumento del tráfico y la recepción de fondos Next Generation.

El aumento de la siniestralidad coincide con la liberalización del sector en 2021 y un incremento masivo del tráfico de viajeros en las vías de alta velocidad.

Los descarrilamientos pasaron de 1 a 27 el año pasado, mientras que los recientes accidentes de Urda y Adamuz elevan la cifra total a más de cien muertos.

Los accidentes ferroviarios en la red de Adif han aumentado un 161% entre 2018 y 2025, pasando de 41 a 107 siniestros registrados por la CIAF.

La cifra de muertos en los siniestros de trenes de alta velocidad de Urda (Toledo) y Adamuz (Córdoba) ya supera el centenar. España ha sufrido en menos de un año dos de los mayores incidentes ferroviarios de su historia. Algo que ha ocurrido después de que las cifras de accidentes se hayan disparado desde 2018, año en el que Pedro Sánchez llegó a la Presidencia de Gobierno.

Según los informes de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), en 2018 se notificaron 41 accidentes en la red que controla el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif). Esta cifra se ha disparado un 161% en 2025, hasta llegar a los 107 accidentes.

Pero hay más incrementos de siniestralidad. Y son notables.

Hace ocho años sólo hubo una víctima mortal y un descarrilamiento. El año pasado, esta cifra se fue a 25 muertos y a 27 descarrilamientos.

Se trata de unas cantidades inéditas. En los últimos ocho años, no se habían dado números tan elevados en muertos ni descarrilamientos.

Con todo, y desgraciadamente, esta cifra de mortalidad ha quedado ampliamente rebasada por los 100 muertos en Urda y Adamuz de este 2026.

El incremento de la siniestralidad ferroviaria no ha sucedido de la noche a la mañana. Las incidencias en la red de Adif han ido aumentando progresivamente en estos ocho años.

Pero, especialmente, a partir de la liberalización ferroviaria y la entrada de nuevas empresas a las vías españolas, en 2021.

Es verdad que el tráfico en las vías españolas se ha disparado, especialmente en las de alta velocidad. Si por las vías del AVE pasaron unos 20 millones de pasajeros en 2018, esta cifra se disparó a 44,5 millones en 2025.

Sin embargo, esto no tendría que haber provocado un aumento tan acentuado de la siniestralidad ferroviaria como el que se contempla en las cifras de la CIAF.

La clave está en la inversión pública en mantenimiento, sobre todo en la red de alta velocidad. España dedica menos euros por kilómetro a mantener y conservar estas vías que hace unos años.

La información de Adif apunta a un incremento constante de la inversión en conservación de la red de alta velocidad. Pero si se introducen otras variables relacionadas con el gasto real en estas infraestructuras, la evolución cambia.

No vale lo mismo un euro en 2019 que en 2026. La inflación se nota en el coste de las materias primas. Y la red ferroviaria, sobre todo la de alta velocidad, soporta un tráfico de viajeros mucho mayor ahora.

Teniendo en cuenta todos estos detalles, tal y como ha contado este periódico, el gasto real en mantener y conservar la red ha caído un 3,2%.

Todo ello en un contexto en el que Adif ha sido la empresa (pública o privada) que más fondos Next Generation ha recibido a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Es decir, que estaba en el mejor momento financiero de su historia.