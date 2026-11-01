Renfe refuerza la seguridad en el AVE Madrid-Sevilla con un protocolo que habría impedido el "suceso no deseado" de Urda

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LO ESENCIAL Las claves Renfe y Adif aprueban un nuevo protocolo de seguridad en la línea de AVE Madrid-Sevilla tras el trágico accidente en Urda que causó 69 muertos. La nueva consigna obliga a los maquinistas a detener el tren tras una caída del sistema LZB y prohíbe reanudar la marcha sin autorización explícita. Al reanudar la marcha, los trenes deberán circular 'a la vista', con un límite estricto de 40 km/h y previa confirmación de que el tramo está libre. Renfe afirma que estas reglas habrían evitado la colisión a 200 km/h contra el tren de Iryo, mientras que el PP critica que las medidas lleguen tarde. Preguntas ¿En qué consiste exactamente la nueva consigna de Renfe y Adif para los maquinistas en la línea Madrid–Sevilla tras el accidente de Urda? La orden obliga a detener el tren ante un fallo parcial del LZB y solo permite reanudar la marcha tras recibir el telefonema LZB3; con ese permiso la circulación será "a la vista" y limitada a 40 km/h hasta la señal indicada. ¿Por qué dice Renfe que esa consigna habría impedido el choque de Urda? Renfe afirma que si el AVE se hubiera detenido tras la caída del LZB y solo hubiera podido avanzar a 40 km/h con cantón comprobado vacío, no habría entrado a gran velocidad contra el tren detenido y el impacto se habría evitado o sido mucho menos grave. ¿Qué cambió respecto al protocolo anterior que permitió que el AVE reanudara marcha a alta velocidad? Antes del cambio, tras un fallo parcial del LZB el centro de control podía autorizar marcha normal mediante telefonemas que permitían circular a altas velocidades si consideraba libre el cantón; ahora ese permiso queda restringido al LZB3 con marcha a la vista y 40 km/h. ¿Qué papel da la nueva consigna al maquinista tras la caída del LZB? La consigna convierte al maquinista en una segunda barrera: debe confirmar por teléfono que el cantón está vacío antes de aceptar LZB3 y no puede arrancar si no hay ese permiso o si se le indica más de 40 km/h. ¿Qué antecedentes técnicos y de seguridad motivaron esta orden en la línea Madrid–Sevilla? El cambio llega tras un año con 170 caídas del sistema LZB en el corredor y mientras se espera el ERTMS, que debía sustituir al LZB; la consigna busca reducir riesgos mientras no llega esa actualización.

Renfe y Adif ya han emitido una nueva consigna para los maquinistas de la línea Madrid-Sevilla tras el siniestro de Urda. El objetivo declarado es reforzar la seguridad cuando se cae el sistema LZB, para que un AVE no vuelva a alcanzar a otro tren parado en el mismo tramo.

La orden fija que, ante un fallo parcial del LZB, el tren debe parar y solo puede volver a moverse con un permiso concreto: el telefonema LZB3. Con ese permiso, la marcha se hace "a la vista" y con una velocidad tope de 40 km/h hasta una señal determinada.

Renfe sostiene que, si estas reglas hubieran estado vigentes el miércoles, el AVE de Urda no habría arrancado a 200 km/h hacia el tren de Iryo detenido en su mismo cantón. A 40 km/h y con confirmación previa de que el tramo estaba vacío, el impacto habría sido evitable o mucho menos grave.

El documento nace tras un año con 170 caídas del sistema LZB, cifra que el ministro Óscar Puente califica como “estable” dentro de la media anual.

Fuentes del PP señalan que cambiar ahora las consignas equivale a admitir que las anteriores eran equivocadas. Añaden que "ojalá las hubieran cambiado hace cinco días y no hoy, por motivos evidentes", en referencia a las 69 víctimas mortales.

El partido reprocha al Gobierno que Renfe y Adif reaccionen solo después de la tragedia. La empresa pública, en cambio, defiende que las nuevas órdenes son una mejora necesaria para reducir el riesgo cuando el sistema automático se cae.

Cómo fue el accidente de Urda

El 28 de octubre, sobre las 8.30, cayó la central del sistema LZB en la zona de Urda, en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. Varios trenes se detuvieron automáticamente en un tramo de unos 60 kilómetros, entre ellos un AVE de Renfe y un tren de Iryo.

El Iryo quedó parado en un puesto de adelantamiento, ocupando el cantón de vía. Poco después, el centro de control autorizó al AVE a retomar la marcha y acelerar, pese a que el cantón no estaba vacío.

El AVE alcanzó por detrás al Iryo en el kilómetro 118 y provocó el descarrilamiento de varios coches y la caída de vagones por el terraplén. El choque dejó al menos 69 muertos y decenas de heridos, en uno de los peores accidentes ferroviarios de la alta velocidad española.

Cambios con la orden nueva

Hasta ahora, el protocolo permitía que, tras un fallo parcial del LZB, el centro de control eligiera distintos telefonemas, incluido uno que autorizaba marcha normal bajo el sistema de señales laterales. Si el responsable consideraba libre el cantón, el tren podía volver a circular a velocidades altas, como ocurrió en Urda.

El nuevo protocolo ante bloqueo parcial, ordena detención inmediata y prohíbe reanudar la marcha o usar el pulsador "Rebasar" sin haber recibido el telefonema LZB3. Ese LZB3 obliga a avanzar siempre en marcha a la vista, con un límite fijo de 40 km/h hasta la señal indicada, aunque las señales previas estén abiertas.

Renfe quiere además que el maquinista confirme por teléfono con el centro de control que en el cantón solo está su tren antes de aceptar el LZB3.

En la práctica, el maquinista gana un "derecho‑deber" claro: si no hay LZB3, si no se garantiza cantón vacío, o si se le invita a ir más rápido de 40 km/h, no debe arrancar. Eso convierte al conductor en una segunda barrera frente a errores del centro de control, que antes podía ordenar marcha normal tras la caída del LZB.

Aplicado al caso de Urda, el AVE habría parado tras el fallo del sistema y solo habría podido moverse a 40 km/h, con cantón comprobado como vacío. En esa situación, nunca habría entrado a toda velocidad en un tramo ocupado por el Iryo, de modo que el choque tal y como se produjo se habría evitado.

Las nuevas reglas no cambian el LZB, pero sí la forma de trabajar cuando se degrada. Mientras llega el ERTMS, que debería haber sustituido ya al LZB en este corredor, la consigna intenta cerrar el hueco por el que se coló la tragedia.