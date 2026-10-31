Los controladores cargan contra el presidente de Adif por callar ante el señalamiento de Puente: "Él es el máximo responsable"

Según cifras oficiales citadas, la plantilla pasó de 1.008 en 2016 a 1.762 en 2026 y el centro de Atocha de 70 a 133 personas, pero los sindicatos dicen que ese incremento no siguió al crecimiento de kilómetros y frecuencias, manteniendo sobrecarga.

¿Cómo han cambiado las plantillas de control en Adif y por qué los sindicatos consideran que ese aumento no es suficiente?

Puente afirmó que la caída del sistema LZB había frenado los convoyes automáticamente y que no hubo una tensión descontrolada antes de las órdenes manuales desde el centro.

¿Qué argumentos da Adif o el ministro sobre el sistema de seguridad LZB y su caída?

Denuncian falta de personal, aumento de carga tras la liberalización, turnos y descansos incumplidos y fatiga, y sostienen que esas condiciones incrementan el riesgo de errores en los CRC.

¿Qué denuncian los controladores sobre condiciones de trabajo y cómo lo relacionan con errores humanos?

Puente dijo que los indicios apuntan a un fallo de control en el centro de Adif y afirmó que un operario dio la orden al AVE de Renfe de reanudar la marcha pese a avisos previos, antes de concluir la investigación técnica.

¿Qué responsabilidades atribuye Óscar Puente al personal del CRC de Atocha sobre el accidente de Urda?

Los sindicatos acusan al presidente de Adif de no defender a la plantilla cuando el ministro señaló al operario del centro de Atocha tras el siniestro de Urda; consideran que su pasividad permitió un linchamiento público contra empleados.

¿Por qué critican los controladores del CRC a Luis Pedro Marco de la Peña por su silencio tras las declaraciones de Óscar Puente?

Los trabajadores denuncian sobrecarga laboral, falta de descansos reglamentarios y la degradación de las condiciones de trabajo por el fallo continuo de los sistemas de seguridad.

Los sindicatos denuncian el linchamiento público a un controlador del centro de Atocha y reprochan al ministro que haya revelado datos personales del operario.

Los técnicos del Centro de Regulación y Control (CRC) critican al presidente de Adif, Luis Pedro Marco, por no defender a la plantilla ante los señalamientos de Óscar Puente.

Los técnicos del Centro de Regulación y Control de Adif (CRC) han cargado con dureza contra el presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, por guardar silencio y no salir en defensa de la plantilla del gestor de infraestructuras ante los continuos señalamientos del ministro de Transportes, Óscar Puente.

Los trabajadores reprochan al máximo responsable de la empresa pública que permaneciera impasible durante la rueda de prensa del pasado viernes mientras Puente atribuía los fallos en el siniestro de Urda (Toledo) a un controlador del centro de Atocha (que gestiona Adif).

"Se sentó a su lado a ver cómo hablaba mal de sus trabajadores, y él es trabajador de Adif y el máximo responsable", critican fuentes sindicales ante este periódico.

Denuncian que la cúpula de la entidad eluda sus propias responsabilidades sobre los problemas estructurales del ferrocarril y permita un linchamiento público contra sus propios empleados.

De hecho, en la rueda de prensa, Luis Pedro Marco de la Peña apenas habló. Tan sólo para decir que el trabajador del centro de control, por protocolo, no está en condiciones de seguir trabajando tras el accidente que ha provocado al menos 69 muertos.

"La responsabilidad de sus actos no depende de nosotros ya", dijo el presidente de Adif.

Ante esto, fuentes sindicales consultadas por este periódico han dejado caer que "a lo mejor es él quien tenía que estar en el juzgado" por el cargo y la responsabilidad que ostenta.

Ataques de Puente

Los trabajadores del centro de control siguen mostrando su enfado con los señalamientos del ministro, que volvió a responsabilizar al personal del CRC de Atocha de cometer errores antes de que concluya una investigación técnica rigurosa del siniestro.

"Los indicios apuntan a que se debe a un fallo de control en el centro de Adif", reiteró Puente, que explicó que desde este centro el operario dio la orden al AVE de Renfe a circular con el Iryo parado delante dando avisos de que no podía reanudar.

Fuentes sindicales denuncian que Puente haya aportado detalles como la edad del operario (48 años), su tiempo en el puesto (dos años) o que entró en el centro de Atocha en febrero de este año.

Datos que facilitan su identificación dentro del sector y recuerdan situaciones de linchamiento mediático previas, como la vivida por el maquinista del accidente de Angrois.

Respecto a la experiencia, los sindicatos rechazan sus palabras. "Antes era obligatorio acumular al menos dos años de experiencia previa en estaciones físicas antes de pasar a un CRC, donde se gestionan varias estaciones y tramos a la vez. Actualmente se accede con menor bagaje previo", detallan.

Para ellos, esto es fruto de la falta de personal, la carga de trabajo y el relevo generacional que llevan tiempo denunciando.

Todo ello a pesar de que Puente asegura que la plantilla ha sido ampliada pasando de 1.008 en 2016 a 1.762 en 2026.

En concreto, en el centro de Atocha en 2012 trabajaban 70 personas y actualmente son 133 (con siete vacantes temporales por jubilación que están en proceso de cubrirse).

"Aunque el Ministerio defiende un incremento de efectivos desde 2016, ese aumento no ha ido a la par del crecimiento de kilómetros de vía y de frecuencias de circulación", dicen desde CGT.

Y es que la carga de trabajo tras la liberalización y las presiones para que los trenes lleguen sin retrasos ha aumentado mucho para estos controladores ferroviarios.

El personal de circulación también rebate a Puente cuando ha minimizado el estrés del operador que dio la orden a los trenes para reanudar la marcha.

Puente argumentó que no había un momento de tensión descontrolada, ya que el sistema LZB, al caer, había frenado los convoyes automáticamente "laminando" cualquier situación inmediata de peligro antes de que el centro empezara a emitir las órdenes manuales.

"Cuanto más estrés hay en un puesto de mando, es cuando los trenes están parados", aseguran otras fuentes consultadas por este diario.

Además, señalan la acumulación de descansos no disfrutados (trabajando siete días y descansando tres en lugar del ciclo habitual de seis trabajados y cuatro librados) y la falta de pausas reglamentarias ante las pantallas por falta de personal.

Desde el sindicato Alferro, han remitido hasta tres escritos durante el año a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria alertando del presunto incumplimiento por parte de Adif en materias como descansos, turnos, fatiga y sobrecarga mental del personal de tráfico.

Por último, critican que se haya "normalizado" trabajar de forma continuada en condiciones degradadas como ocurrió en el accidente con la caída del sistema LZB y la entrada de sistemas de respaldo como el ASFA y el control humano desde Atocha.