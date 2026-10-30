La falta de Presupuestos desde 2023 ha causado que Adif haya recibido la mitad de la inversión prometida por el Gobierno

Según estudios citados, hay un déficit estructural (se menciona un déficit de 3.600 millones) y las asociaciones profesionales estiman un desfase anual para mantenimiento de alta velocidad superior a 150 millones, lo que agrava el riesgo operativo y limita obras de mejora.

¿Qué déficit de financiación existe en infraestructuras ferroviarias y cómo afecta al mantenimiento de la alta velocidad?

El Ejecutivo ha recurrido a créditos extraordinarios, reales decretos y reasignaciones puntuales, además de usar fondos Next Generation, pero esas soluciones temporales no sustituyen la estabilidad de unos Presupuestos ordinarios.

¿Cómo ha intentado el Gobierno cubrir los pagos a Adif pese a no tener PGE actualizados?

Adif-Alta Velocidad recibió menos transferencias (46% del total pactado) que reducen inversión y mantenimiento en la red; esa falta de recursos coincide con alertas sobre fallos y varias incidencias en la vía y señales en los tramos donde ocurrieron los accidentes.

¿Por qué Adif-Alta Velocidad solo ha recibido el 46% de las transferencias y qué relación tiene esto con los accidentes de Urda y Adamuz?

Como consecuencia, Adif ha ejecutado solo 3.516 millones en inversiones (74% de lo planificado), ha dejado sin usar 1.179 millones comprometidos y ha tenido que prorrogar el convenio para 2026 con menos recursos.

¿Qué consecuencias ha tenido para Adif que el Tesoro solo le haya transferido 2.662 millones de los 4.695 previstos?

Porque los Presupuestos Generales del Estado están prorrogados desde 2023 y congelan los techos de gasto fijados en 2022, lo que impide transferir los incrementos previstos del convenio y limita las reasignaciones del Tesoro.

¿Por qué Adif solo ha recibido el 57% de la inversión comprometida por el Ministerio de Transportes para 2021-2025?

Los economistas señalan que la congelación presupuestaria prioriza el gasto corriente y obliga a confiar gran parte de la inversión en los fondos europeos Next Generation.

La falta de cuentas actualizadas congeló los techos de gasto en 2023, dejando 1.179 millones de euros de inversión comprometida sin utilizar.

En el caso de Adif-Alta Velocidad, las transferencias estatales han alcanzado únicamente el 46% del total acordado, sumando 4.016 millones de euros.

Adif ha recibido solo el 57% de los fondos comprometidos por el Ministerio de Transportes para inversiones entre 2021 y 2025 debido a la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado.

La falta de Presupuestos Generales del Estado ha tenido un impacto directo en el gestor de infraestructuras ferroviarias Adif.

Muestra de ello es que tan sólo ha recibido el 57% de los recursos comprometidos por el Ministerio de Transportes para realizar inversiones en el periodo 2021-2025.

En el caso de Adif-Alta Velocidad, las transferencias del Estado han representado apenas el 46% del total pactado, que equivale a 4.016 millones de euros.

La falta de inversión en la red ferroviaria vuelve a estar en el punto de mira después de la tragedia de Urda que hasta la fecha se ha cobrado 69 víctimas. Solo nueve meses después de la de Adamuz, que ya registró 46 personas fallecidas y en la misma vía de alta velocidad.

En este sentido, estas cifras reflejan deficiencias en la ejecución y la adjudicación de dinero ya comprometido con las dos sociedades que forman parte del operador ferroviario.

El convenio firmado en julio de 2021 cifra la aportación anual de la Administración General del Estado (AGE) a Adif en 4.695 millones de euros, solo para inversiones.

Sin embargo, la limitación de unos Presupuestos prorrogados desde el año 2023 ha impedido que estas inversiones se cumplan. Las últimas cuentas de Adif reflejan que el Tesoro ha transferido al operador ferroviario 2.662 millones, poco más de la mitad del total.

Esto ha limitado las inversiones del operador a solo 3.516 millones, el 74% de lo que debería haber ejecutado. Dicho de otra manera, uno de cada tres euros comprometidos a mejorar y a ampliar la red no se ha utilizado.

Esta diferencia se explica porque Adif ha invertido por encima del dinero que le ha entregado el Estado ya que tarde o temprano recibirá todo el montante gastado. Aunque esta inyección sigue siendo insuficiente para cubrir los compromisos iniciales de inversión.

Estas limitaciones presupuestarias han obligado además a aprobar una prórroga de un año (adenda) para extender la vigencia del convenio y cubrir las necesidades del año 2026.

En ella, se han comprometido otros 943,1 millones de inversión, casi un 30% menos que el compromiso contraído para 2025 por el convenio que sigue en vigor, por no tener Presupuestos.

Según el plan en vigor, se han quedado sin usar 1.179 millones de la inversión comprometida por el Gobierno, una cifra que cobra especial relevancia si consideramos que existe un déficit de 3.600 millones en infraestructuras ferroviarias, según el Instituto de Estudios Económicos (IEE), el departamento de estudios de la CEOE.

Por su parte, la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil cifra en más de 150 millones el déficit anual para el mantenimiento de las vías de alta velocidad.

Pero, ¿por qué los PGE prorrogados lastran la inversión en infraestructuras ferroviarias? Los economistas consultados coinciden en señalar que el corsé de unas cuentas obsoletas impide tener la libertad para actualizar anualmente las partidas de inversión comprometidas.

España funciona con estas prórrogas presupuestarias desde 2023, lo que implica la congelación de la mayoría de las partidas de unos PGE hechos en 2022.

Esto supone que España opera con un marco diseñado hace cuatro años, lo que restringe notablemente el margen de maniobra económica, como es el caso de la inversión en infraestructuras y especialmente en infraestructuras ferroviarias. Solo se salvan las necesidades más urgentes como las pensiones o la sanidad.

La inversión de Adif se regula con el convenio 2021-2025 y con una proyección de aumentar la partida de inversión cada uno de estos años. Pero sin nuevas cuentas los techos de gasto se quedaron congelados en 2023.

Es así como Adif debe recibir más dinero para nuevas obras, pero el Ministerio de Transportes legalmente no puede transferir los incrementos planificados porque no tiene la cobertura de unos PGE actualizados que autoricen ese gasto extra.

Por ello, para cumplir con los compromisos con Adif (y con todas las administraciones), el Gobierno tiene que recurrir a la aprobación de créditos extraordinarios o modificaciones de partidas mediante reales decretos.

El Ministerio de Hacienda lleva casi tres años operando con prórrogas presupuestarias pero -según reconocen economistas con lo que ha hablado este diario- Adif no ha sido la prioridad en estas operaciones.

"La mayoría de los movimientos presupuestarios se han utilizado para gasto corriente y no para ajustar inversiones", dice Lorenzo Bernaldo de Quirós, presidente y socio de la consultora Freemarket.

Aunque las cifras reflejan que sí se han hecho modificaciones a favor de Adif, la realidad indica que se han hecho muy por debajo de lo necesario para cubrir el déficit que se ha generado anualmente.

El Ejecutivo defiende que se han hecho reasignaciones puntuales utilizando incluso fondos europeos, pero los números indican que se han invertido 380 millones de euros menos, solo entre 2024 y 2025.

De hecho, tras la tragedia de Adamuz el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, negó tajantemente que se redujera la inversión por culpa de no tener presupuestos.

Gasto en infraestructuras

Pero los economistas defienden que esta estrategia ofrece soluciones temporales y no la estabilidad, ni la agilidad de un presupuesto ordinario y unas cuentas actualizadas.

Como los ministerios tienen que priorizar otros gastos fijos y obligatorios, como las pensiones o los sueldos públicos, la inversión en infraestructuras suele ser la partida que se congela o se reduce.

Para el economista Javier Santacruz, la falta de un presupuesto actualizado dificulta la periodificación de inversiones en infraestructuras y genera un claro problema de procedimiento administrativo.

"Al no existir el procedimiento ordinario de elaboración de los Presupuestos, los ministerios y sus organismos autónomos no comunican sus necesidades de financiación y para qué. Simplemente lo que hacen es luchar entre departamentos para que Hacienda les haga ampliaciones de crédito", indica.

'Next Generation'

Pero hay otro problema vinculado con los fondos europeos Next Generation. Al no disponer de unos Presupuestos generales actualizados que coordinen las subvenciones de la Unión Europea y el gasto corriente nacional, las transferencias estatales disminuyen, confiando casi todo el peso de la inversión en estos recursos.

Las cuentas de Adif reflejan que durante la vigencia del convenio se han dotado 2.538 millones de los NextGen al operador entre 2021 y 2025, aunque en este caso no se entrega el detalle sobre su ejecución.