El gasto en mantener la red de AVE cae un 31% desde 2019 pese a los Next Gen: "Hay que contar cada euro", dice Feijóo

Feijóo exige una "revisión completa e independiente de toda la red ferroviaria" y que se rinda cuentas "de cada euro, lo anunciado y lo ejecutado", reclamando transparencia sobre la inversión y el gasto.

El artículo vincula la reducción del gasto real y el aumento de incidencias como contexto de riesgo: más viajeros y menor gasto por viajero coinciden con un incremento de descarrilamientos y con dos accidentes graves en un año.

¿Qué tiene que ver la caída del gasto con los recientes accidentes de Urda y Adamuz?

Adif fue la entidad pública que más ayudas Next Generation recibió, pero esos fondos no evitaron que el gasto real por kilómetro y viajero cayera cuando se corrigen por inflación y uso.

¿Qué peso tuvieron los fondos Next Generation en el mantenimiento de la red según la cobertura de El Español?

La apertura de la red a varias operadoras multiplicó los viajeros por kilómetro un 159%, mientras el gasto real en conservación solo subió un 54%, lo que redujo el gasto por viajero por kilómetro en 41% hasta mínimos.

¿Qué relación hay entre la liberalización de la alta velocidad y la caída del gasto por viajero que denuncia el estudio?

Calvo ajusta el gasto nominal por inflación y por el aumento de viajeros y kilómetros; así obtiene que el gasto por kilómetro y por viajero pasó de 3,2 céntimos en 2019 a 2,2 céntimos en 2024, una caída del 31,2%.

¿Por qué dice Santiago Calvo que el gasto real en mantenimiento del AVE ha caído un 31,2% desde 2019?

La caída del gasto de conservación en términos reales se produce a pesar del despliegue de los fondos europeos Next Generation recibidos por Adif.

El gasto real por viajero y kilómetro cayó a 2,2 céntimos en 2024 debido a la intensificación del tráfico tras la liberalización y el envejecimiento de la red.

Alberto Núñez Feijóo exige una revisión completa e independiente de la infraestructura ferroviaria tras el accidente en Urda que dejó al menos 73 muertos.

La inversión real en el mantenimiento de la red de alta velocidad ha caído más de un 31,2% desde 2019 tras ajustar por inflación y volumen de viajeros.

Al menos 73 personas murieron en el accidente ferroviario de Urda (Toledo) de este miércoles, al embestir un tren de alta velocidad de Renfe contra uno de Iryo. Se trata de la segunda tragedia de esta gravedad en menos de un año tras el siniestro de Adamuz.

Como dijo el propio Pedro Sánchez al llegar al lugar del accidente, más de 100 víctimas en un año por dos accidentes de esta entidad es algo "inasumible" para España. Y esto exige revisar cuánto invierte el Estado en mantener, conservar y organizar sus instalaciones ferroviarias.

Se trata de algo que ha reclamado el líder de la oposición y presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo. Sólo unas horas después del siniestro, demandaba que los españoles "tienen derecho a una revisión completa e independiente de toda la red ferroviaria". Algo que, a su juicio, "ya es inaplazable".

Los efectos de la colisión entre el AVE y el Iryo, este miércoles, han sido devastadores. EL ESPAÑOL

En una intervención pública, reclamaba que los ciudadanos tienen derecho a que "se rinda cuentas de cada euro, lo que se anunció y lo que de verdad se ejecutó, lo que se recibió y en qué se gastó".

¿Se hará esta investigación pública? Quién sabe. Sin embargo, por ahora, las primeras evidencias son preocupantes. La inversión en términos reales en mantener la red de alta velocidad española ha caído más de un 31,2% desde antes de 2019.

Todo ello pese al despliegue en los últimos años de los milmillonarios fondos Next Generation y que Adif, la empresa pública responsable del mantenimiento y la conservación de la red ferroviaria (incluida la de alta velocidad), fue la entidad que más ayudas recibió.

Pero el problema no está sólo en los accidentes de este 2026. A estos siniestros hay que sumar que, en los últimos años, las incidencias en la red ferroviaria española se han disparado, especialmente los descarrilamientos.

¿Se ha relajado el gasto en mantener y conservar el sistema ferroviario en nuestro país? Óscar Puente, ministro de Transportes, lo ha descartado en varias ocasiones.

Sin embargo, lo cierto es que España dedica menos euros por kilómetro a mantener y conservar las vías de alta velocidad que en 2019.

Pese a que la información de Adif apunta a un incremento constante de la inversión en mantenimiento de la red de alta velocidad, si se introducen otras variables relacionadas con el gasto real en estas infraestructuras, la evolución cambia.

No vale lo mismo un euro en 2019 que en 2026. La inflación se nota en el coste de las materias primas. Y la red ferroviaria, sobre todo la de alta velocidad, soporta un tráfico de viajeros mucho mayor ahora.

Según los cálculos de Santiago Calvo, doctor en Economía de la Universidad de Santiago de Compostela y profesor en la Universidad de las Hespérides, el gasto en mantenimiento ha variado a la baja si se tienen en cuenta todos los factores.

El economista ha hecho unos números (y los ha publicado en su perfil de X) que apuntan a que el gasto real (descontando inflación) en mantenimiento de la red de alta velocidad por kilómetro y viajero estaba en los 3,2 céntimos en 2019, antes de que se disparara el tráfico por la liberalización de la alta velocidad.

Es decir, cuando diferentes compañías comenzaron a operar en la red de alta velocidad y, con ello, multiplicaron los pasajeros y los trayectos que han soportado las vías.

Es verdad que la inversión en mantener estas infraestructuras aumentó en 2020. Pero fue sólo por la caída de viajeros causada por la irrupción de la Covid.

En ese mismo periodo, los viajeros por km de alta velocidad crecieron un 159%, mientras el gasto real en conservación solo aumentó un 54%. Resultado: el gasto por viajero por km cayó un 41%, hasta 2,2 céntimos, el mínimo de la serie. Más tráfico y un mantenimiento que crece mucho menos. — Santiago Calvo (@SantiCalvo_Eco) October 28, 2026

Con el aumento y expansión gradual del tráfico ferroviario, este gasto ha vuelto a disminuir.

De hecho, con los últimos datos disponibles, que son los de 2024, esta medida acaba en los 2,2 céntimos. Es decir, un 31,2% menos que en 2019.

Los cálculos de Calvo tienen en cuenta tanto la inflación como el incremento de viajeros (que prácticamente se han duplicado), de kilómetros de vías de alta velocidad (que han aumentado un 21%) y de intensidad de uso, "que obligan a una mayor inversión".

De esta manera, lo que han hecho los incrementos nominales del gasto ha sido tratar de compensar la inflación y la frecuencia de la red.

Sin embargo, no hay un aumento real de la inversión en mantenimiento, según Calvo.

A esto se suma una red más envejecida. Y que requiere más inversión para mantenerla y conservarla, no la misma.

Calvo denuncia que esta situación no es razonable en un contexto en el que se han disparado las aportaciones y la recaudación del Estado para mantener inversiones y gasto público.