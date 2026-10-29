Así funciona el CRC de Adif en Madrid, epicentro de la tragedia de Urda: falta personal y el que hay tiene poca experiencia

Ya se ha producido una falla operacional atribuida a decisión humana durante la caída del LZB que contribuyó a 69 muertos; en el futuro, la investigación podría conducir a cambios en relevo generacional, formación práctica y recursos en Adif si los sindicatos y el Ministerio adoptan las recomendaciones.

¿Qué consecuencias prácticas ha tenido ya la falta de personal y formación en los CRC tras el accidente de Urda, y qué podría ocurrir después?

Hay que aprobar una oposición, superar un reconocimiento médico y completar una habilitación práctica de seis a nueve meses con dos oportunidades; si se suspende, se pierde la plaza, y luego se asciende por tramos de experiencia.

¿Qué formación y fase de prueba exige Adif para ser factor de circulación en un CRC como el de Atocha?

El CRC de Atocha supervisa en tiempo real múltiples líneas, gestiona horarios y da pasos entre trenes; usa DaVinci como plataforma integradora de gestión del tráfico para señalización, información y control en alta velocidad y otras líneas.

¿Cómo está organizado el CRC de Atocha y qué funciones tiene DaVinci en su operación diaria?

Según el ministro, el factor de circulación dio paso al AVE cuando el Iryo estaba detenido tras la caída del sistema LZB, y los audios muestran que el auxiliar leyó el telefonema sin que nadie diera orden de parar al convoy de Renfe.

¿Qué papel tuvo el factor de circulación del CRC de Atocha en la colisión del AVE contra el Iryo en Urda?

Los sindicatos denuncian una falta de relevo generacional que dejó el CRC con alrededor de cien puestos ocupados para 3.000 controladores, porque las contrataciones masivas no comenzaron hasta 2016 y la experiencia se ha perdido por jubilaciones.

¿Por qué el Centro de Regulación y Control (CRC) de Adif en Madrid-Atocha tenía plantilla insuficiente cuando ocurrió el accidente de Urda?

La plantilla reclaman investigar el impacto de la carga mental, la formación práctica y la escasez de medios tras gestionarse de forma manual la incidencia que provocó la colisión en Urda.

El ministro Óscar Puente ha señalado al responsable de circulación del CRC que dio paso al AVE tras caer el sistema de seguridad LZB y mientras el tren Iryo estaba detenido en la vía.

La falta de plantilla con experiencia provoca que los empleados más jóvenes asuman puestos de mando antes de lo previsto, en un contexto donde la liberalización ha incrementado la carga de trabajo.

Sindicatos denuncian la falta de personal y de relevo generacional en el Centro de Regulación y Control (CRC) de Adif en Madrid-Atocha, el cual cuenta con unos 100 empleados para supervisar la circulación.

El Centro de Control de Tráfico de Trenes de Adif en Madrid-Atocha se ha convertido en el epicentro del trágico accidente por el accidente de tren ocurrido en Urda (Toledo), que ha ocasionado la muerte de al menos 69 personas tras la colisión de un tren AVE contra un convoy de Iryo que se encontraba detenido en la vía.

Hablamos de un Puesto de Mando y Centro de Regulación y Control (CRC) con ciertos problemas de funcionamiento por una persistente falta de personal denunciada por los sindicatos.

La plantilla de este centro ronda los 100 puestos de trabajo (de un total de 3.000 empleados dedicados a controlar la circulación en España). Una cifra insuficiente, según fuentes sindicales.

¿Por qué? "Hay falta de personal porque no hay relevo generacional", denuncian. De hecho, hasta 2016 no empezó a entrar trabajadores nuevos.

Aun así hay una brecha en la plantilla que hace que el personal con experiencia se jubile y sean los más jóvenes los que estén asumiendo puestos de mando antes de lo previsto.

"Ahora entra gente que va directamente a puestos de mando", denuncian.

De hecho, desde los sindicatos aseguran que es necesario más personal porque con "la liberalización la carga de trabajo ha aumentado".

Y ese es un factor a tener en cuenta en un accidente como el de Urda en el que el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha señalado al profesional de circulación que dio paso al tren AVE con el Iryo parado delante tras la caída del sistema de seguridad LZB.

Y más tras conocerse los audios en los que el maquinista del Iryo avisa de que no puede reanudar la marcha y nadie en este centro da orden al convoy de Renfe a parar.

Centro de Atocha

La situación que se vive en Atocha no es ajena al resto de centros que hay en España. Hay 20 centros de control ferroviario, de los que cuatro se dedican a la alta velocidad.

El de Atocha es muy importante porque es el núcleo tecnológico encargado de supervisar y regular la circulación ferroviaria en tiempo real de una gran parte de líneas de tren de España, incluida la de alta velocidad entre Madrid y Sevilla. Pero también la de Santiago-Coruña, León, Zamora...

“Es como el Gran Hermano de la circulación y está gestionado por Adif”, indican fuentes cercanas.

Su principal cometido consiste en supervisar la circulación de los trenes en tiempo real, gestionar los horarios y actuar cuando surge alguna incidencia que pueda comprometer la seguridad o la regularidad del servicio. "Controlan cualquier incidencia, dan paso a un tren por delante de otro si es necesario, ven qué ha pasado si ha caído la tensión...", explican.

Esos son algunos de los cometidos de los profesionales que actúan en el centro: operador factor de circulación -que tienen un auxiliar a su lado con la misma oposición y conocimientos-, jefes de banda y un supervisor.

Estos profesionales trabajan en tres turnos: de 6.00 horas a 14.00 horas, de 14.00 horas a 22.00 horas y de 22.00 a 6.00 horas.

¿Qué es un sistema videográfico? En un centro de control de trenes es la interfaz visual y digitalizada que permite supervisar, gestionar y representar en tiempo real toda la infraestructura ferroviaria, los trenes en circulación, las señales, los enclavamientos y el estado de la línea

De hecho, en los audios del accidente de Urda se escucha al auxiliar leyendo al factor de circulación el telefonema.

¿Qué es el telefonema? Es una orden o instrucción formal, escrita y registrada que el responsable de circulación del centro de control (CRC) transmite al maquinista (o a través de medios reglamentarios) cuando ocurre una incidencia o un cambio excepcional en las condiciones normales de la vía o la señalización. Tiene que quedar registrado en el libro del CRC y el maquinista lo tiene que anotar también.

Para llegar a este puesto han de sacarse una oposición de factor de circulación, pasar un reconocimiento médico y un proceso de habilitación que incluye entre seis y nueve meses en fase de prueba.

Para este proceso hay dos oportunidades y en caso de suspenderlas, el aspirante se queda sin plaza en Adif pese a haber pasado la oposición.

“Se les forma para que sean una especie de controlador aéreo, pero en este caso de trenes”, señalan.

Una vez que entras vas sumando experiencia y ganando categorías: factor de circulación de entrada (dos años), de segunda (cinco años) y de primera. Este ascenso permite al profesional acabar siendo supervisor

El sueldo también va aumentando desde los 32.000 euros hasta los 45.000.

De ahí también la presión de un puesto del que dependen muchas vidas humanas, sobre todo si falla el sistema de seguridad técnico (en el caso de Urda el LZB) y es el factor humano el que toma el control de la situación.

En este sentido, el sindicato SFF-CGT considera que la investigación debe analizar también cuestiones sobre las que lleva tiempo alertando a Adif y al Ministerio de Transportes.

Con ello se refiere a los procesos de relevo generacional, la formación práctica necesaria para asumir determinados puestos, los medios disponibles y la carga mental que supone gestionar situaciones complejas durante jornadas de atención continuada.

Tecnología

Además del factor humano, el cerebro ferroviario de Madrid cuenta con una herramienta fundamental: DaVinci, la plataforma de gestión ferroviaria de todos los procesos, sistemas y usuarios.

Es de arquitectura abierta y eso permite su ampliación y adaptación a las necesidades de la red ferroviaria española. Los CRC usan DaVinci para regular el tráfico de trenes, desde la señalización a la información que se aporta a los viajeros.

Es una plataforma integradora de gestión del tráfico ferroviario diseñada para las nuevas líneas de alta velocidad, aunque también es capaz de adaptarse a otros tipos de tráfico ferroviario en líneas convencionales de vía de ancho convencional y estrecha, metros, tranvías, etc.