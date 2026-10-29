La parte trasera del AVE que colisionó con el Iryo a la altura de Urda. Rodrigo Mínguez

La CIAF exigió en 2024 reforzar el sistema y los protocolos para evitar fallos humanos tras un incidente similar al de Urda

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves La CIAF recomendó en 2024 reforzar los protocolos e implementar medidas técnicas tras un incidente en Cuenca muy similar al accidente de Urda. El informe advertía de que la verificación humana como sustituta de los sistemas automatizados era "susceptible de fallar" tras un rebase indebido de señal. Entre el incidente de Cuenca y el choque de Urda media la tecnología: en Cuenca operaba el sistema ERTMS, mientras que la línea Madrid-Andalucía sigue dependiendo del LZB. Sindicatos como Semaf denuncian la tardanza en implementar el sistema ERTMS en el corredor andaluz y señalan fallos reiterados del LZB antes del accidente. Preguntas ¿Qué recomendó la CIAF tras el rebase indebido del AVE 05903 en Cuenca en junio de 2024? La CIAF pidió implantar medidas técnicas que mitiguen la dependencia del verificador humano, mejorar la ergonomía de las señales, reforzar protocolos tras un TRIP e impulsar la implantación de ERTMS Nivel 2. ¿Por qué la CIAF considera que la verificación humana en Cuenca "es susceptible de fallar"? Porque la autorización para reanudar la marcha se basó en comprobar manualmente que el cantón estaba libre, lo que depende totalmente del factor humano y puede no detectar un rebase indebido. ¿En qué se diferencia el incidente de Cuenca del accidente mortal de Urda según El Español? En Cuenca operaba ERTMS Nivel 1, que activó el modo TRIP y detuvo el tren, mientras que en Urda la línea usa LZB en pruebas y sufrió una pérdida de transmisión que dejó sin protección automatizada a los trenes. ¿Qué fallos concretos se produjeron en el incidente de Cuenca que documentó la CIAF? El maquinista confundió el aspecto de la señal y rebasó indebidamente; luego el responsable de circulación autorizó la marcha, y solo el TRIP frenó automáticamente el tren. ¿Qué propone la CIAF para evitar que una comprobación humana derive en una colisión como la de Urda? Propone añadir barreras técnicas que impidan reanudar la marcha sin confirmación automática, ampliar el despliegue de ERTMS Nivel 2 y mejorar protocolos y señales para reducir la carga de verificación humana.

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) recomendó en un informe de 2024 adoptar medidas técnicas y reforzar los protocolos tras un incidente muy similar al de Urda que no acabó en tragedia. El órgano, que entonces dependía del Ministerio de Transportes, apuntó que la verificación humana es "susceptible de fallar" en los casos en los que sustituye al sistema automatizado.

El informe de la CIAF, según recoge la agencia Efe, se refiere a un incidente ocurrido el 25 de junio de 2024, cuando el AVE 05903, que circulaba con el sistema de seguridad ferroviario ERTMS Nivel 1, rebasó indebidamente una señal que le ordenaba detenerse en Cuenca-Fernando Zóbel.

En ese caso el error inicial fue del maquinista, al confundir el aspecto de la señal, pero el responsable de circulación cometió después un segundo fallo al autorizarle que continuara.

Los audios del accidente de tren en Toledo.

El sistema TRIP (un modo de seguridad del sistema ERTMS) frenó automáticamente el tren, pero ni el maquinista ni el responsable de circulación habían identificado el rebase indebido.

El informe ilustra el mismo tipo de vulnerabilidad detectada en el accidente de Urda: cuando falla la automatización o la señalización, la seguridad pasa a depender de una autorización humana, y si falta una restricción técnica automática, ese fallo puede escalar hasta una colisión.

La CIAF subrayó que en Cuenca la autorización para reanudar la marcha se había basado en una verificación humana —comprobar que el cantón estaba libre— y que esa barrera era "susceptible de fallar", por lo que recomendó que se tomaran medidas técnicas.

"Esta barrera es susceptible de fallar, ya que depende completamente del factor humano, lo que pone de manifiesto la necesidad de implementar medidas mitigadoras de carácter técnico", recoge el informe.

Además, la CIAF, que ya había documentado una recurrencia de rebases similares, recomendó reforzar la ergonomía de señales, los protocolos tras un TRIP y la implantación de ERTMS Nivel 2.

Diferencia con Urda

La principal diferencia entre el incidente registrado en Cuenca y el que desembocó en el trágico accidente de Urda, que ha provocado al menos 69 muertos, se encuentra en el sistema de seguridad: en el primer caso operaba el más moderno ERTMS, el estándar europeo, mientras que este sistema todavía se encuentra en pruebas en el eje Madrid-Andalucía, regido por el LZB.

El grave alcance entre un AVE y un Iryo se explica por una sucesión de errores, según las primeras hipótesis: una pérdida de transmisión del sistema LZB debida a un fallo informático, que provocó la parada de varios trenes en la zona, y la orden errónea desde el centro de control de Adif al maquinista del AVE de reanudar el trayecto a "marcha normal" cuando el tren que iba por delante continúa parado en la misma vía.

Desde el sindicato de maquinistas han puesto el foco precisamente en la tardanza para implementar el sistema ERTMS en el corredor andaluz. "El sistema LZB que está funcionando actualmente en la línea tendría que haber sido sustituido hace bastante tiempo", ha señalado Diego Martín, secretario general de Semaf, añadiendo que había presentado "fallos en reiteradas ocasiones en los días anteriores al suceso".