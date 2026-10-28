UGT carga contra Puente por señalar al control de Adif en el accidente: "Deje de mirar hacia abajo para buscar responsables"

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LO ESENCIAL Las claves UGT tilda de "inadmisible" que Óscar Puente responsabilice al personal del centro de control de Adif tras el accidente ferroviario de Urda antes de finalizar las investigaciones. El ministro de Transportes reconoció que desde Atocha se autorizó reanudar la circulación incumpliendo la normativa, permitiendo que el AVE alcanzara los 200 km/h y colisionara con el Iryo. El sindicato exige que se examinen las decisiones organizativas y políticas del Ministerio, como la falta de personal, las externalizaciones y las excesivas cargas de trabajo. UGT defiende a los trabajadores para evitar que se conviertan en el "parachoques" de las decisiones políticas y reclama prudencia sin juicios ni explicaciones precipitadas. Preguntas ¿Por qué UGT acusa a Óscar Puente por señalar al control de Adif tras el accidente de Urda? UGT critica que Puente haya señalado a la actuación del control de Adif antes de concluir las investigaciones y considera que con esos reproches se estigmatiza a trabajadores que no diseñan la organización. ¿Qué reprochan exactamente a Puente sobre la responsabilidad política en el caso del choque del AVE y el Iryo? UGT le reprocha que limite su respuesta a señalar a empleados y no asuma responsabilidades sobre decisiones de gestión, externalizaciones, dotación de personal y recursos del ministerio. ¿Qué pide UGT que se investigue tras la colisión entre el AVE y el Iryo en Urda? UGT exige investigar todas las circunstancias, incluidas las decisiones organizativas, las externalizaciones y la dotación de personal, además de la actuación individual. ¿Cómo justifica UGT que no se culpe solo al control de Adif por el accidente? UGT sostiene que los profesionales de Adif trabajan en unas condiciones y con una organización que no han diseñado, por lo que la responsabilidad debe incluir factores estructurales y políticos, no sólo errores individuales. ¿Qué riesgo advierte UGT si los trabajadores de Adif son utilizados como "parachoques" de la gestión? UGT advierte que usar a la plantilla como chivo expiatorio desviaría el foco de las decisiones empresariales y políticas que afectan la seguridad y podría impedir que se depuren responsabilidades institucionales.

El sindicato UGT ha cargado contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, después de que éste responsabilizara al control de Adif del accidente ferroviario de Urda en el que colisionaron dos trenes de alta velocidad.

En su primera rueda de prensa tras la catástrofe reconoció que el centro de control de Adif en Atocha autorizó a los trenes a reanudar la circulación con normalidad, pese a que esta decisión incumplía la normativa ferroviaria. Una orden que permitió al AVE alcanzar los 200 kilómetros por hora antes de embestir al Iryo.

Para la sección sindical ferroviaria de UGT es "inadmisible" que Puente ponga el foco sobre la actuación "de las personas trabajadoras" antes de que se hayan esclarecido todas las circunstancias.

"Ministro, señalar a los compañeros no es asumir responsabilidades. Las deficiencias de ADIF no pueden pagarlas quienes sostienen el ferrocarril con su trabajo diario", han indicado.

Han recordado que un cargo público tiene la obligación de actuar con prudencia y dejar que los organismos competentes investiguen los hechos con independencia y rigor.

"Después de lo ocurrido en Adamuz, ya deberíamos haber aprendido que no caben juicios anticipados ni explicaciones precipitadas. Hay que investigar hasta el final, sin excluir ninguna hipótesis".

También han preguntado a Puente si es de su responsabilidad las externalizaciones, la falta de plantillas, las excesivas cargas de trabajo en los centros de control.

"¿Y las decisiones de su gestión, los recursos disponibles y las condiciones en las que trabajan los profesionales de Adif? ¿Todo eso tampoco es responsabilidad de su Ministerio?", han advertido.

Han exigido que se investiguen todas las circunstancias que han desembocado en esta tragedia. "Pero no aceptaremos que se examine con lupa la actuación de un trabajador mientras las decisiones organizativas y políticas empresariales quedan en segundo plano".

"Las externalizaciones, la dotación de personal y la organización del trabajo, entre otras tantas cosas, también deben someterse al mismo escrutinio", advierten.

Ha sugerido a Puente que deje de mirar hacia abajo para buscar responsables y que "empiece a mirar hacia arriba, hacia las decisiones que dependen de quienes dirigen el sistema ferroviario".

"La responsabilidad política consiste en garantizar la seguridad, dotar adecuadamente los servicios y rendir cuentas, no en señalar públicamente a quienes trabajan dentro de una estructura que no han diseñado ni dirigen".

Ha pedido que las personas trabajadoras de Adif no se conviertan "en el parachoques de las decisiones de sus responsables". "Son profesionales que merecen respeto, medios suficientes y garantías para desempeñar su labor".

Y han dicho que UGT defenderá a la plantilla frente a cualquier intento de prejuzgar su actuación o de utilizarla para desviar la atención de las responsabilidades que también deben examinarse.

"La seguridad ferroviaria se debe garantizar antes de cualquier accidente, no buscando culpables después. Y quien tiene la máxima responsabilidad política no puede limitarse a señalar: debe responder también por sus decisiones".

Y agregan que la ciudadanía merece que se esclarezcan los hechos y se depuren todas las responsabilidades, "sin excepciones".

"Un máximo responsable del sistema ferroviario, no puede realizar juicios superficiales anticipados sin que la investigación haya finalizado y poner a sus trabajadores a los pies de los caballos, sin contemplar los factores humanos y organizativos que han conllevado a tan trágico suceso", han concluido.