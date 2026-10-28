Todo lo que sabemos y lo que aún se desconoce del accidente ferroviario en Toledo: víctimas, causas y trenes implicados

Según fuentes, la vía operaba con un sistema alternativo (BSL) por una avería del LZB, que es un sistema de control continuo de velocidad y señalización utilizado en tramos de alta velocidad para frenar o parar trenes automáticamente.

¿Qué papel tuvo el fallo del sistema LZB y qué es ese sistema?

Castilla‑La Mancha elevó el Platecam a nivel 2 y se movilizaron bomberos, Protección Civil, tres helicópteros sanitarios, dos UVI móviles y la Unidad Militar de Emergencias (UME) en apoyo del dispositivo.

¿Qué medios de emergencia se han desplegado y qué medidas ha activado la región?

Protección Civil ha confirmado al menos cincuenta fallecidos y más de ciento setenta y nueve heridos; los dos convoyes transportaban en total 544 viajeros (147 en el AVE de Renfe y 397 en el tren de Iryo).

¿Cuántas víctimas hay y cuántos pasajeros viajaban en los trenes implicados?

Adif ha suspendido la circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía y no ha fijado fecha de restablecimiento; el corredor Madrid–Ciudad Real–Andalucía permanece interrumpido.

¿Qué consecuencias inmediatas ha tenido el choque para la circulación entre Madrid y Andalucía?

Las primeras hipótesis citan un posible error humano mientras la circulación funcionaba en Bloqueo de Señalización Lateral (BSL) por una avería del sistema de seguridad LZB; la investigación oficial sigue abierta.

¿Por qué chocó el AVE de Renfe contra el tren de Iryo en Toledo?

Adif ha suspendido el tráfico ferroviario de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, mientras la UME y múltiples servicios de emergencia intervienen en la zona.

Las primeras hipótesis apuntan a un posible error humano, en un momento en el que se circulaba con señalización alternativa por una avería en el sistema de seguridad LZB.

El accidente ocurrió entre Los Yébenes y Urda cuando un AVE de Renfe impactó por detrás contra un tren de Iryo que se encontraba detenido en la vía.

Al menos 50 personas han fallecido y más de 179 han resultado heridas tras la colisión de dos trenes de alta velocidad de Renfe e Iryo en Toledo.

Apenas nueve meses después de la tragedia de Adamuz (Córdoba), donde murieron 46 personas, un nuevo accidente ferroviario de gran magnitud vuelve a poner el foco sobre la seguridad de la red y la gestión del Ministerio de Transportes.

Dos trenes de Renfe e Iryo han colisionado este miércoles en Toledo, dejando al menos 50 fallecidos y más de 179 heridos, según el último balance de Protección Civil.

El nuevo siniestro abre otra vez el debate sobre la seguridad ferroviaria y plantea nuevas preguntas al Ejecutivo. Las primeras hipótesis apuntan a un posible error humano, aunque las causas todavía se están investigando. En el momento del accidente, los trenes circulaban mediante un sistema alternativo de señalización debido a una avería en el sistema de seguridad LZB.

Estas son las principales claves de lo ocurrido.

¿Qué ha pasado y dónde se ha producido el accidente?

Un AVE de Renfe ha chocado por detrás contra un tren de Iryo que se encontraba detenido en la vía.

El siniestro se ha producido a las 8.54 horas de este miércoles, 28 de octubre, entre Los Yébenes y Urda (Toledo), en el punto kilométrico 118 de la línea Madrid-Sevilla.

El impacto ha provocado el descarrilamiento de dos vagones del tren de Iryo que han caído por un terraplén.

¿Qué trenes están implicados y cuántas personas viajaban?

En el accidente están implicados dos trenes de alta velocidad.

El primero es un AVE de Renfe, fabricado por Siemens, con 147 personas a bordo. Había salido de Madrid a las 8.00 horas con destino Sevilla.

El segundo pertenece a Iryo, está fabricado por Hitachi y transportaba a 397 pasajeros. Circulaba en sentido contrario.

En total, ambos convoyes llevaban 544 viajeros.

¿Cuántos muertos y heridos hay?

Según el último balance conocido de Protección Civil, los fallecidos ascienden a al menos 50 y más de 179 heridos.

Recordemos que se trata de cifras provisionales, sujetas a posibles actualizaciones conforme avanzan las labores de emergencia, puesto que hay numerosos viajeros aún sin localizar en ambos trenes.

¿Cuáles son las causas del choque?

Las causas todavía se investigan.

Según fuentes ferroviarias, el tren de Iryo permanecía parado cuando el AVE de Renfe lo alcanzó por detrás.

En ese momento, la circulación funcionaba mediante Bloqueo de Señalización Lateral (BSL) debido a una avería del sistema de seguridad LZB.

Las primeras hipótesis apuntan a un posible error humano, aunque todavía no existe una conclusión definitiva.

¿Cómo afecta a la circulación ferroviaria?

Adif ha suspendido la circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía.

La interrupción afecta al corredor ferroviario que conecta la capital con Ciudad Real y Andalucía. Por ahora, no se ha confirmado cuándo se restablecerá el servicio.

¿Qué medidas se han tomado?

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha elevado al nivel 2 el Plan Territorial de Emergencia (Platecam).

Hasta el lugar se han desplazado bomberos de los parques de Alcázar de San Juan y Orgaz, efectivos de Protección Civil de varios municipios de la zona, tres helicópteros sanitarios y dos UVI móviles, dentro del dispositivo desplegado para atender a los afectados.

Además, el presidente regional, Emiliano García-Page, ha solicitado la incorporación de la Unidad Militar de Emergencias (UME) al dispositivo desplegado en la zona, que ya está en camino desde la Base de Torrejón (Madrid).

Numerosos familiares se están desplazando a la zona para poder colaborar, así como localizar a sus allegados.