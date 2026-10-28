El Iryo arrollado por el AVE no había recibido la orden de Adif de reanudar la marcha en el momento del accidente

Faltan las comunicaciones registradas entre el maquinista del Iryo y el centro de control, así como los registros del panel de ocupación y las actuaciones del responsable de circulación; esos datos son claves para determinar decisiones y posibles errores.

¿Qué pruebas faltan para reconstruir por qué el Iryo no avanzó antes del choque?

La marcha a la vista obliga al maquinista a avanzar con prudencia y ajustar la velocidad para poder detenerse ante cualquier obstáculo visible; en este caso el ministro dijo que, si se dio la orden, debió limitarse la velocidad a cuarenta kilómetros por hora.

¿Qué significa que el control ordenara "marcha a la vista" y cómo afecta eso a la velocidad?

Puente ha dicho que cree que el Iryo pudo recibir una instrucción para reanudar la marcha cuando el otro tren ya se había puesto en movimiento y que desconoce por qué permaneció parado; calificó la decisión del centro de control de "inexplicable".

¿Qué explicaciones ha dado el ministro Óscar Puente sobre por qué el Iryo parecía no moverse?

La caída del LZB provocó la parada automática de varios trenes y obligó a que el centro de control tomara decisiones manuales; esa situación creó condiciones en las que un AVE recibió autorización para reanudar la marcha mientras el Iryo seguía ocupado en la vía.

¿Qué role tuvo la caída del sistema LZB en la colisión entre el AVE de Renfe y el Iryo?

Según fuentes consultadas, el Iryo quedó parado tras la caída del sistema LZB y estaba a la espera de la autorización del centro de control de Atocha, que no llegó antes del impacto del AVE. La investigación apunta a un fallo informático que dejó seis trenes en parada automática.

¿Por qué no recibió el tren Iryo la orden de Adif para reanudar la marcha en Urda?

Las comunicaciones entre el maquinista del Iryo y el centro de mando resultan claves para esclarecer si hubo un error en la información del panel de control.

El ministro de Transportes tilda de "inexplicable" que el centro de control autorizase la marcha del AVE teniendo un aviso rojo de vía ocupada y sin limitar la velocidad a 40 km/h.

El convoy se encontraba detenido esperando autorización cuando un AVE de Renfe impactó contra su parte trasera ocasionando el descarrilamiento de varios vagones.

El tren Iryo implicado en el accidente de Urda (Toledo) no había recibido la orden de Adif para reanudar la marcha tras la caída del sistema de seguridad LZB.

Uno de los principales interrogantes del accidente de tren en Urda (Toledo) en que al menos han muerto 68 personas es qué pasó con el tren Iryo que se quedó parado sin reanudar la marcha y contra el que impactó el otro tren de Renfe que sí tenía autorización del centro de control de Adif en Atocha.

Según ha podido saber este periódico, el tren Iryo no recibió orden para ponerse en marcha cuando seis trenes quedaron parados de forma automática tras la caída del sistema de seguridad LZB por un fallo informático.

De hecho, al aparecer el tren estaba detenido esperando la autorización del centro de control -que es quien toma el control cuando cae el LZB- para reanudar la marcha cuando el AVE impactó contra su parte trasera ocasionando que varios vagones descarrilaran.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha dejado caer que sí recibió alguna instrucción de que podía reanudar la marcha, aunque esto habría ocurrido cuando el tren de Renfe ya se había puesto en movimiento y venía de camino hacia ese punto.

“Creemos que el tren Iryo recibe alguna instrucción de que puede reanudar la marcha cuando el otro tren ya la había reanudado”, ha dicho, a la vez que ha afirmado que desconocen las razones por las que se mantuvo parado.

En un comunicado Iryo también asegura desconocer los motivos. “A las 8:48, y por causas que aún se desconocen, recibió un golpe en la parte trasera por parte de un tren de la serie 103 de Renfe, a la altura de Urda (Toledo), en el PK 118”, dicen.

¿Es posible que el centro de control no viera al tren de Iryo? Según el ministro de Transportes todos los trenes están perfectamente ubicados y perfectamente localizados en todo momento.

Sin embargo, fuentes del sector señalan que el “panel de control puede dar una falsa ocupación, y si el responsable de circulación no tenía constancia de que el Iryo aún estaba ahí pensaría que era por la avería del LZB”. No obstante, sólo es una hipótesis no confirmada.

De hecho, faltan conocer las comunicaciones entre el maquinista del convoy de Iryo y el centro de control, entre otros muchos aspectos. Son claves para saber qué pasó realmente.

Lo que sí confirma el ministro es que la decisión del centro de control es "inexplicable" ya que ordena la reanudación de la marcha del AVE de Renfe, cuando el sistema arrojaba un aviso rojo que alertaba de que el tren de Iryo de delante estaba ocupando la vía.

"El centro de control es el que toma la decisión de reanudar la marcha en unas circunstancias, desde nuestro punto de vista, inexplicables. Incluso si considera que debe hacerlo, tendría que haber limitado la velocidad a 40 kilómetros por hora", ha dicho.

Es decir, la decisión de ir marcha a la vista, un protocolo que otro de los seis maquinistas afectados por la caída del LZB pidió y se le dio el visto bueno.

La marcha a la vista impone al maquinista la obligación de avanzar con prudencia, regulando la velocidad de acuerdo con la parte de vía que aparece por delante, de forma que sea posible detener el tren ante cualquier obstáculo visible desde la cabina de conducción o ante una señal de parada.