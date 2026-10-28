Un fallo en la seguridad de la vía y un error humano en el centro de control, posibles causas encadenadas de la tragedia

Los investigadores buscan por qué se autorizó rebasar la señal con el tramo ocupado, las causas del fallo inicial del LZB y por qué el Iryo no pudo retomar la marcha tras la reanudación.

Aunque la LAV Madrid‑Sevilla está en proceso de sustitución del LZB por ERTMS, las pesquisas no han establecido por ahora una relación causal entre esa transición y el siniestro.

¿Por qué no se ha atribuido aún el accidente a la migración del LZB al ERTMS en la línea Madrid‑Sevilla?

La avería activó el modo BSL y obligó a detener hasta ocho trenes en la zona; después se ordenó reanudar la marcha cuando se recuperó el sistema.

¿Qué consecuencias ya ocurridas tuvo la avería del LZB en la circulación antes del choque?

Según los primeros análisis, un operario del Centro de Control autorizó por error al maquinista del AVE de Renfe a rebasar una señal en rojo cuando el Iryo seguía detenido ocupando el tramo.

¿Qué error humano en el Centro de Control de Atocha se investiga como causa del choque por alcance?

Al fallar el LZB la línea pasó al régimen BSL, que sustituye la protección automática por señales laterales y obliga a marcha a la vista, reduciendo las garantías automáticas de separación entre trenes.

¿Por qué el fallo del sistema LZB pudo provocar el accidente entre el AVE de Renfe y el Iryo?

Los investigadores tratan de esclarecer por qué no reanudó la marcha el tren Iryo y los motivos por los que se autorizó el paso al AVE que terminó colisionando por detrás.

Tras reanudarse el tráfico, el Iryo quedó parado en la vía por causas desconocidas y un operador del Centro de Control de Atocha autorizó por error al AVE de Renfe a rebasar la señal en rojo.

Una avería previa en el sistema LZB obligó a activar el protocolo de emergencia BSL y detuvo a varios trenes en la zona, entre ellos el Iryo siniestrado.

La principal hipótesis del accidente ferroviario en Toledo apunta a la combinación de un fallo en el sistema de seguridad LZB de la vía y un error humano desde el centro de control.

El accidente ferroviario de Toledo, que ya deja al menos 50 muertos tras el choque entre un tren Iryo y un AVE de Renfe, podría haberse producido por la concatenación de un fallo del sistema de seguridad de la vía y un error humano en el centro de control.

Según apuntan fuentes próximas a la investigación y de la cúpula de Renfe a EL ESPAÑOL, esta es la principal hipótesis con la que se trabaja en estos momentos.

En el momento de la colisión se circulaba con Bloqueo de Señalización Lateral (BSL) debido a una avería en el sistema LZB, que es el que da las garantías de seguridad plena a la vía.

¿Qué es el BSL? El Bloqueo de Señalización Lateral (BSL) es un régimen de explotación ferroviaria de emergencia que se activa en líneas de alta velocidad cuando falla el sistema de protección automática en cabina (como el LZB o el ERTMS). Si el LZB falla, el tren deja de estar guiado por la pantalla de la cabina y la circulación pasa a regularse mediante las señales luminosas fijas situadas al lado de la vía (señalización lateral). El sistema cambia al modo BSL, donde la distancia de seguridad entre trenes ya no la calcula el cable radiante o la computadora del tren, sino que queda garantizada por los cantones definidos por las señales físicas de la vía.

Al dejar de funcionar el LZB, entró en funcionamiento un sistema de respaldo que obliga a los maquinistas a circular a baja velocidad y en condiciones de marcha a la vista, lo que provocó la detención de hasta ocho trenes en la zona.

En estas circunstancias, los conductores deben extremar las precauciones, ya que su capacidad de reacción depende de la visibilidad de la vía y de las condiciones de circulación.

Una vez recuperado el funcionamiento del LZB, se ordenó reanudar la circulación a los ocho trenes que se habían detenido en la zona.

Sin embargo, uno de los trenes, un Iryo, permaneció detenido por motivos que todavía se desconocen. El maquinista del AVE de Renfe, que circulaba por detrás, se encontró con una señal en rojo y solicitó autorización al Centro de Control de Atocha para rebasarla.

Un operario de este centro, según los primeros análisis, dio la orden por error al tren Renfe de continuar a pesar de que el Iryo estaba obstaculizando la vía.

Finalmente se produjo el choque por detrás a una velocidad aún no determinada del tren Renfe con el Iryo, que es lo que ha provocado el accidente, según confirman otras fuentes consultadas. Y ahí estaría el error humano.

¿Qué es el sistema LZB? El sistema LZB es un sistema de protección automática y control del tráfico ferroviario de origen alemán. Al ser un sistema de tecnología alemana antigua y en vías de obsolescencia, Adif AV y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible están llevando a cabo un plan de modernización para sustituirlo progresivamente por el estándar europeo ERTMS. La Línea de Alta Velocidad (LAV) Madrid-Sevilla es el corredor principal donde se instaló originalmente este sistema desde su inauguración en 1992 (incluyendo tramos en Castilla-La Mancha y Andalucía). De hecho, aún está en proceso de cambio. Este sistema intercambia datos de forma constante entre un cable colocado en el centro de la vía y el ordenador de abordo del tren. Calcula y muestra en la cabina del maquinista la velocidad máxima permitida, la distancia hasta el siguiente punto de parada y las curvas de frenado.

Los investigadores tratan ahora de esclarecer por qué se autorizó al maquinista de Renfe a rebasar la señal cuando el tramo seguía ocupado, así como las causas del fallo inicial del sistema de seguridad y los motivos por los que el Iryo no pudo retomar la marcha.

El accidente se produjo, además, en un momento en el que la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla se encontraba en pleno proceso de migración del sistema de seguridad LZB al sistema europeo ERTMS

Por el momento, no se ha establecido ninguna relación causal entre ese proceso de transición tecnológica y el siniestro.