El 'CSI ferroviario' ya está en Toledo: así investigarán paso a paso el accidente de tren

Ya ocurrió la colisión y víctimas mortales; en lo operativo provocará investigación administrativa y judicial paralela, revisión de protocolos en centros de control y posibles medidas de seguridad en la gestión de fallos LZB.

¿Qué consecuencias prácticas tiene para los viajeros y la operación ferroviaria que Adif ordenara reanudar la marcha en Atocha?

Se baraja la concatenación de un fallo del sistema de seguridad de la vía (avería LZB/BSL) y un error humano en el centro de control que ordenó a un tren reanudar la marcha pese al obstáculo.

¿Qué hipótesis manejan los investigadores sobre las causas del choque entre Renfe e Iryo?

La CIAF actuó en Adamuz, donde murieron 46 personas, y seguirá métodos similares de toma de datos y análisis; el precedente muestra que las investigaciones pueden durar al menos un año.

¿Qué relación tiene este accidente con el siniestro de Adamuz y qué lecciones pueden aplicarse?

Los registradores jurídicos de ambos trenes aportarán datos esenciales sobre velocidades, órdenes recibidas y acciones de los maquinistas, y se usarán para confirmar hipótesis técnicas sobre la colisión.

¿Qué papel tendrán los registradores jurídicos (las “cajas negras”) en la investigación de Toledo?

Investigan tres técnicos procedentes de la antigua Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), ahora en la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes Ferroviarios, Marítimos y de Aviación Civil.

Entre los principales interrogantes a esclarecer figuran el motivo por el que el tren de Iryo permaneció detenido en la vía y la velocidad real a la que circulaba la unidad de Renfe al colisionar.

La principal hipótesis apunta a una avería previa en el sistema de seguridad LZB combinada con un posible error humano desde el centro de control de Atocha al autorizar el paso al tren de Renfe.

La investigación se centrará en el análisis de las cajas negras (JRU), los datos de los operadores, los registros de Adif y entrevistas a testigos y personal involucrado.

Tres investigadores de la antigua CIAF y el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil ya trabajan sobre el terreno en Toledo tras el choque frontal entre un tren de Renfe y otro de Iryo.

Tres investigadores de la antigua Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) ya están en el lugar del accidente de tren en Toledo donde al menos 50 personas han muerto este 28 de octubre cuando dos trenes de Renfe e Iryo han colisionado.

Son todos los investigadores de los que dispone actualmente la antigua CIAF, según confirman desde el organismo dependiente ahora de la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes Ferroviarios, Marítimos y de Aviación Civil.

Lo primero que harán es recabar datos sobre el accidente tal y como hicieron en el siniestro de Adamuz (Córdoba) ocurrido hace nueve meses y que causó la muerte de 46 personas.

Para ello es importante conocer el contenido de los registradores jurídicos (JRU) o cajas negras de los dos trenes implicados en el accidente.

Asimismo, es clave la información aportada por los dos operadores afectados (Renfe e Iryo), y los datos e información recopilados por Adif, por ser el gestor de la red ferroviaria.

En el caso de Adif es importante conocer los registros del panel de control de Atocha ya que un operario de este centro, según los primeros análisis, dio la orden por error al tren Renfe de continuar a pesar de que el Iryo estaba obstaculizando la vía debido a una avería en el sistema LZB.

Asimismo, lo normal es que Renfe y Adif inicien sus investigaciones en paralelo a la de la CIAF.

Los investigadores, además de personarse en la escena del accidente, también podrán entrevistar a los trabajadores de las dos compañías y a los testigos del accidente.

Tras recopilar la información, formularán las primeras hipótesis que se harán públicas una vez finalice la investigación. Un proceso que como mínimo dura un año.

Cabe recordar que la CIAF investigaba todos aquellos accidentes en los que se producía al menos una víctima mortal, según la clasificación de sucesos vigente en aquel momento en la legislación española.

Pero sus investigaciones en ningún caso se ocupan de determinar la culpa o responsabilidad, ya que tiene que ser independiente de cualquier investigación judicial.

Además, el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil ya está sobre el terreno. Al igual que ha ocurrido con el accidente de Adamuz habrá dos investigaciones en paralelo y colaborando de forma mutua.

En ese caso, aún no hay un informe definitivo sobre las causas del accidente aunque todo apunta a que el accidente fue provocado por una rotura en la vía. No se espera que lo haya hasta 2027.

Hipótesis

De momento, no hay una causa definitiva, pero se baraja la hipótesis de que podría haberse producido por la concatenación de un fallo del sistema de seguridad de la vía y un error humano en el centro de control.

En el momento de la colisión se circulaba con Bloqueo de Señalización Lateral (BSL) debido a una avería en el sistema LZB, que es el que da las garantías de seguridad plena a la vía.

Al fallar el sistema de seguridad, se detuvieron unos ocho trenes en la zona, después se les ordenó arrancar pero el Iryo no pudo hacerlo y quedó detenido.

Un operario del centro de control de Atocha, según los primeros análisis, dio la orden por error al tren Renfe de continuar a pesar de que el Iryo estaba obstaculizando la vía y finalmente se produjo el choque por detrás a una velocidad aún no determinada del tren Renfe con el Iryo.

En este sentido, los investigadores tendrán que averiguar qué le pasa al tren de Iryo que se mantiene detenido a pesar de que ya puede circular y, en caso de haber tenido problemas, saber si el maquinista avisó al responsable de circulación o al centro de gestión.

Asimismo, la velocidad a la que iba el tren de Renfe es otro de los grandes interrogantes, según fuentes ferroviarias.

Al ir marcha a la vista no debería ir muy rápido, pero por el impacto aseguran que supera los 100 km/h. No obstante es algo que se comprobará tras el análisis de los registradores jurídicos.