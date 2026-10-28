Los audios entre Adif y los maquinistas reflejan el caos en el control y una orden clara: "Reanuda con marcha normal"

Los audios muestran desconcierto y falta de atención coordinada en Atocha: mientras se daba autorización para reanudar y se intentaba reiniciar el LZB del Iryo, los controladores no registraron ni comunicaron correctamente la aproximación del convoy de Renfe a alta velocidad.

¿Qué falló en la supervisión que permitió que el tren de Renfe se acercara a más de 130 km/h sin que nadie detectara la proximidad al Iryo?

Tras la caída del LZB, el Centro de Control optó por gestionar la circulación manualmente, ordenando desconectar/reconectar equipos y pasar a BSL mientras coordinaba cambios de aspecto en señales; esa secuencia aparece en las comunicaciones internas durante el incidente.

¿Cómo hemos llegado hasta la situación en que Adif “decide tomar el mando” de forma manual tras el fallo del LZB?

Los audios muestran dudas tanto de los controladores del Centro de Control de Atocha sobre qué procedimiento aplicar como de supervisores consultados internamente; también se aprecia incertidumbre por parte de los maquinistas al recibir y ejecutar órdenes.

¿Quiénes mostraron dudas en las llamadas filtradas entre Adif y los maquinistas durante el incidente de Urda?

Lo ocurrido dejó al Iryo sin el respaldo automático de control de velocidad y señales, por lo que dependió de la lectura visual del BSL y de instrucciones del control; el tren quedó detenido y no pudo reiniciar el LZB, lo que contribuyó a la vulnerabilidad frente al convoy de Renfe que circulaba a gran velocidad.

¿Qué consecuencias ha tenido para el tren Iryo que el ASFA no se activara cuando cayó el LZB?

Los controladores decidieron pasar a un modo manual respaldado por el Bloqueo de Sistema Lateral (BSL) tras el fallo del LZB y autorizaron la reanudación para recuperar circulación mientras valoraban desconectar y reconectar equipos. Esta decisión aparece en las conversaciones filtradas entre Adif y los maquinistas.

¿Por qué el Centro de Control de Atocha ordenó a los trenes reanudar “con marcha normal” tras la caída del LZB?

Las conversaciones internas muestran el caos en la sala de control de Adif, donde nadie se percató del riesgo de colisión entre ambos trenes antes del impacto.

La maquinista de Iryo avisó hasta en dos ocasiones de que continuaba parada ante la señal de entrada sin poder reiniciar el LZB mientras el convoy de Renfe se aproximaba a más de 130 km/h.

El centro de control autorizó al tren de Renfe a reanudar la marcha a "velocidad normal" bajo el sistema de Bloqueo de Sistema Lateral, pero no se activó el mecanismo de seguridad de respaldo ASFA.

Los audios entre Adif y los maquinistas tras la caída del sistema LZB en Urda revelan dudas, desconcierto y falta de coordinación en el Centro de Control de Atocha.

El Gobierno ha filtrado ya los audios de las conversaciones mantenidas entre los maquinistas de los trenes de Iryo y Renfe 2080 siniestrados en Urda y el Centro de Control de Atocha.

Tres archivos que muestran las dudas de los controladores del centro sobre la actuación que debían tener los maquinistas, una vez que el sistema de seguridad LZB había caído y Adif decide tomar el mando de forma manual para intentar recuperar la circulación.

Una situación de auténtico desconcierto en la que los controladores piden a sus supervisores constantes referencias sobre las medidas que deben adoptar. Que muestran también sus propias dudas ante los propios maquinistas de los trenes.

Las conversaciones revelan que, tras el fallo del LZB, se pide a los dos convoyes que pasen a circular bajo el sistema de Bloqueo de Sistema Lateral (BSL), que consiste en mirar las señales que están en los laterales de la vía.

Ahora bien, ese sistema debe ir respaldado por otro mecanismo de seguridad que habitualmente es el ASFA y que no se activó en ningún momento.

LZB El LZB es un sistema de origen alemán, que significa Control continuo del tren a lo largo de la línea. Funciona a través de un cable tendido en los carriles de la vía. A través de él se recibe toda la información del tren, desde su ubicación a la velocidad pasando por los itinerarios establecidos. Los datos los recibe el centro de control y el propio tren, que a través de este cable sabe cuál es la velocidad máxima a la que puede ir. De este modo, el maquinista puede ver la información en su pupitre, sin necesidad de fijarse en la señalización lateral.scripción del destacado.

Pese a todo, desde el control de Adif se decide indicar a los trenes que reanuden "con marcha normal" su camino.

Sin embargo, la maquinista del tren Iryo notificó siete minutos más tarde que no podía reiniciar el sistema LZB. Todo ello sin que nadie reparase en que hacia ella se dirigía otro convoy a más de 130 kilómetros por hora.

El primer audio es la llamada que hace el maquinista del Renfe 2080 al Centro de Control de Atocha. En él se pueden comprobar las dudas del controlador. Con todo, termina indicando claramente al conductor que reanude la marcha "a velocidad normal".

- Maquinista: "Me ha dado un fallo de transmisión por bloqueo".

- Control: "Pues le voy a autorizar".

- Maquinista: "Pero habrá que desconectarlo".

Los audios del accidente de tren en Toledo.

- Control: "Estamos valorando desconectar. ¿Desconecto?"

En este momento se escucha el ruido de fondo de la sala de control. Y cómo el controlador duda sobre cuál es el procedimiento que debe adoptar.

- Control: "Me estaba liando porque van a desconectar".

Y comienza una conversación interna con otros controladores sobre qué debe hacer el maquinista una vez que pase el tramo de Urda afectado por la caída del LZB.

- Control: "Esto dice, maquinista de tren 2080, desconecte y vuelva a conectar el LZB y reanude marcha al amparo del BFL con marcha normal".

- Maquinista: "¿Con marcha normal? Vale, de acuerdo".

ASFA El ASFA (Anuncio de Señales y Frenado Automático) es un mecanismo que funciona a través de balizas ubicadas en la vía y que transmiten información al tren. Cuando el tren pasa por una baliza, el maquinista recibe un aviso en cabina y debe reconocerlo pulsando un botón. Si no lo hace o supera la velocidad controlada, el sistema frena el tren automáticamente. Su versión moderna, ASFA Digital, añade control continuo de velocidad tras cada baliza, y es también el sistema de respaldo cuando se circula en BSL.scripción del destacado.

Los otros dos audios filtrados por el Gobierno son las conversaciones del Centro de Control con la maquinista del tren Iryo.

En ellos se constata cómo la mujer trata de reiniciar el sistema LZB del tren. Pero no puede hacerlo.

No sólo eso. Pese a recibir autorización para continuar, la maquinista informa de que está parada.

Es a las 08:41 cuando el Iryo llama al Centro de Control de Adif para comunicar que ha perdido la transmisión mientras estaba en "meta 40" y "circulaba en BFL".

Ahí notifica que está "detenida en la señal de entrada" de Urda.

Los audios del accidente de tren en Toledo.

- Control: "Está detenida ante la señal de entrada, ¿verdad?

- Maquinista: "Correcto".

- Control: "Dame un segundito que cerramos la señal. Cambiamos aspecto de las mismas y notificamos. No le autorizamos el rebase. Atenta a la señalización".

- Maquinista: "De acuerdo".

La llamada es transferida a otro controlador, que ratifica las órdenes para que "desconecte y vuelva a conectar el sistema LZB y reanude marcha al amparo del BFL con marcha normal".

La maquinista recibe la orden, se corta la llamada.

Sin embargo, siete minutos más tarde, la maquinista del Iryo llama de nuevo al control.

- Maquinista: "No me está permitiendo reiniciar el LZB y estoy detenida frente a la señal de entrada".

- Control: "Sin problema. Cuando pueda, y si tiene problemas nos llama".

Los audios del accidente de tren en Toledo.

- Maquinista: "De acuerdo, gracias".

Ahí comienza una conversación interna que vuelve a reflejar el caos del Centro de Control de Adif en Atocha.

- Control: "De verdad, tronco, de verdad. El 6071-76 está teniendo problemas con el equipo. Está con un meta 40 hasta que pueda detenerse, hasta que se detenga".

Y continúa: "Un momento, el 2061, que está en lo de Urda, no hay que hablar del desconecto, es un meta normal. Eso es desconecte, ¿no? ¿No estamos haciendo eso?".

A partir de ahí el audio se corta, dejando patente la situación de desconcierto que reinaba en ese momento en Atocha.

Y lo que es más preocupante todavía, nadie se dio cuenta de que el tren de Renfe se dirigía a toda velocidad hacia el de Iryo.