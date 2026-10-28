El accidente, minuto a minuto: el AVE impactó al Iryo a más de 137 km/h tras recibir orden de Adif de rebasar un semáforo

Fuentes consultadas por EL ESPAÑOL indican que la línea estaba en proceso de migración a ERTMS, pero por ahora no se ha establecido ninguna relación causal entre ese proceso y el siniestro.

¿Tiene relación la migración del LZB al ERTMS con el accidente en la línea Madrid-Sevilla?

Los investigadores deben determinar por qué se autorizó la reanudación con vía ocupada, las causas del fallo del LZB, por qué el Iryo no reanudó marcha y la velocidad exacta del AVE mediante los JRU.

¿Qué pasos de investigación quedan pendientes para aclarar el choque entre el AVE y el Iryo en Urda?

"Marcha a la vista" obliga a adaptar la velocidad a la visibilidad y detenerse ante obstáculos; fuentes de investigación señalan que el AVE circuló a velocidad superior a la prevista para ese modo, lo que será verificado con los registradores jurídicos.

¿Qué significa "marcha a la vista" y por qué el AVE no circuló a esa velocidad tras la autorización?

El LZB sufrió una avería que activó el Bloqueo de Señalización Lateral (BSL), obligando a detener hasta ocho trenes y a que la circulación pasara a señales laterales y a la "marcha a la vista".

¿Qué falló en el sistema de seguridad LZB y cómo influyó en la detención de varios trenes?

Según fuentes consultadas por EL ESPAÑOL, el centro de control de Atocha dio la orden tras recuperarse el LZB; un operario autorizó la reanudación por error sin percatarse de que el Iryo seguía parado.

¿Por qué Adif autorizó al AVE de Renfe a rebasar un semáforo en rojo cuando había un Iryo detenido en la vía?

El Ministerio de Transportes sostiene que el centro de control debía haber ordenado la circulación a la vista, limitada a 40 km/h, pero permitió que el tren circulara con normalidad.

El maquinista reanudó la marcha tras pedir permiso para rebasar un semáforo en rojo con el visto bueno de Adif, alcanzando una velocidad muy superior a la permitida por la normativa.

Un fallo a las 8:32 en el sistema de seguridad LZB obligó a detener seis trenes en la línea Madrid-Sevilla y dejó paralizado al AVE durante unos 11 minutos en Mora.

El AVE de Renfe colisionó por detrás contra un tren Iryo a la altura de Urda (Toledo) tras registrar velocidades medias de hasta 236 km/h tras una detención técnica.

El AVE 02080 de Renfe registró una velocidad media de 137,27 kilómetros por hora en el minuto del choque contra el Iryo parado en Urda (Toledo), según los datos públicos de la plataforma Renfe Data archivados por la web SpainTrainRadar.

El tren había recibido el visto bueno de Adif para reanudar la marcha tras una detención técnica de varios convoyes. El Ministerio de Transportes de Óscar Puente sostiene que el centro de control permitió circular con normalidad pese a que según la normativa lo debería haber hecho circular "a la vista".

Los registros de geolocalización del tren permiten reconstruir los momentos anteriores: su salida de Madrid hacia Sevilla, una parada de unos 11 minutos cerca de Mora y una nueva aceleración antes de la colisión.

Las ubicaciones quedaron prácticamente inmóviles a las 8:53, la hora del choque señalada por Transportes.

La reconstrucción parte de los datos abiertos de Renfe conservados por la página web SpainTrainRadar, una plataforma independiente.

Las medias registradas en lapsos de aproximadamente un minuto permiten seguir el viaje y la velocidad media del tren en cada punto.

El viaje concluye en el punto kilométrico 118 del corredor Madrid-Sevilla, entre Mora, Orgaz y Urda, donde el AVE impacta por detrás al Iryo 6076.

Imagen aérea del accidente entre un AVE y un tren Iryo en Toledo. (Guardia Civil)

La salida de Atocha

El servicio tenía programada su partida de la estación de Madrid-Puerta de Atocha a las 8:00 y la llegada a Sevilla-Santa Justa a las 10:39, con parada intermedia en Córdoba. La primera posición del archivo aparece a las 8:04:49, todavía en las cercanías de la estación madrileña. El tren partió con unos minutos de retraso.

Durante los primeros momentos, las coordenadas muestran el avance hacia el sur. A las 8:14:48, el indicador de velocidad calculada alcanza los 265 km/h; durante buena parte del trayecto siguiente ofrece valores cercanos a los 250 - 280 km/h.

A las 8:21:49, el tren sigue en dirección a La Sagra y Mora. El viaje todavía se asemeja al del mismo servicio del día anterior: avance constante por el corredor, sin la detención prolongada que aparece después.

11 minutos parado

A las 8:30:49, el AVE se acerca a Mora. Un minuto después, a las 8:31:50, aparece en unas coordenadas que prácticamente se repiten en las lecturas posteriores, hasta las 8:42:49.

La secuencia identifica la detención de unos 11 minutos de varios trenes en la línea debido a un problema en la red.

Según Transportes, el LZB, el sistema de protección automática y supervisión continua utilizado en la línea, falla a las 8:32 y obliga a detener seis trenes en un tramo de 90 kilómetros.

Ocho minutos después del fallo se autoriza reanudar la circulación habitual. El archivo del AVE sitúa el primer desplazamiento apreciable tras la parada a las 8:43:48; coincidiendo con el relato del ministerio

La señal en rojo

Según se ha conocido, el maquinista de Renfe pidió permiso al centro de control de Atocha para rebasar una señal en rojo una vez recibió la orden de retomar la marcha tras la parada técnica. El Iryo permanecía detenido por causas todavía sin aclarar.

Transportes sostiene que debía haberse ordenado "marcha a la vista", a 40 km/h en aquellas circunstancias, y que se permitió circular con normalidad.

El Reglamento de Circulación Ferroviaria define la "marcha a la vista" por una obligación: adaptar el avance a la vía visible para poder detenerse ante obstáculos o señales de parada.

Según los datos de geolocalización de Renfe, el tren volvió a moverse después de recibir autorización y lo hizo a una velocidad muy superior a la de "marcha a la vista".

Los últimos diez minutos

Tras arrancar, el trayecto avanza por el entorno de una Limitación Temporal de Velocidad (LTV) a 80 km/h situada entre los kilómetros 92,95 y 94,05.

La parada anterior se localiza aproximadamente a 1,3 kilómetros de esa zona; el choque ocurre unos 24 kilómetros después del final de la restricción.

A las 8:46:49, los datos marcan 145 km/h de velocidad media en ese minuto. A las 8:47:49 ofrece 214 y a las 8:51:49, 236; las posiciones confirman que el tren volvió a avanzar con rapidez hacia Urda.

A las 8:52:49, la media de velocidad registrada en ese minuto es de 181,27 km/h. En el siguiente intervalo, el del impacto, baja a 137,27 km/h; a las 8:53:49 se detiene en el lugar del accidente.

Los 137,27 km/h describen el promedio de ese último minuto, incluido el desplazamiento hasta quedar detenido. No indican la velocidad exacta del golpe: la media abarca una secuencia de movimiento, colisión y detención.

La comunicación de Transportes sitúa el choque a las 8:53 y atribuye al AVE una velocidad de 200 km/h.

La comparación del viaje de este miércoles 28 de octubre con el del 27 de octubre muestra la diferencia principal. El mismo servicio pasa por Mora sin aquella parada prolongada y continúa hacia Sevilla.

A las 8:30:49 del martes, el indicador calculado baja a unos 67 km/h cerca de la restricción. Después vuelve a ofrecer valores superiores a 230 km/h. El miércoles, sin embargo, el AVE se detiene antes de cruzar esa zona.

El listado público de limitaciones en alta velocidad actuales agrupa 89 puntos a fecha 26 de octubre de 2026. De ellos, 20 se encuentran en la línea Madrid-Sevilla; 39 en la línea Madrid-Barcelona.

La restricción de Mora y Orgaz-Urda cubre 1,1 kilómetros. En la documentación pública no figuran motivos o fechas de la incidencia que justifica este límite.