Renfe relanza en 14 lotes el concurso para crear una empresa de autobuses tras el revés judicial

El importe adjudicado a planes alternativos de transporte subió de aproximadamente siete millones de euros en 2020 a más de 94 millones en 2025, un incremento del 1.100 por ciento en cinco años.

¿Qué volumen ha alcanzado el gasto en planes alternativos de transporte en los últimos años?

El modelo fragmentado provocó concurrencia reducida, procedimientos desiertos y necesidad de contrataciones de urgencia, lo que ocasionó demoras, coberturas insuficientes y una atención desigual a las personas viajeras.

¿Qué consecuencias ha tenido hasta ahora el modelo anterior de contratación de PAT para Renfe y los viajeros?

Los contratos de los dos lotes para obras programadas tendrán ocho años sin prórroga y los doce lotes para servicios no programados tendrán cuatro años sin prórroga.

¿Qué duración tendrán los contratos por lote y cómo se reparten según tipo de servicio?

El pliego reduce umbrales y flexibiliza la presencia territorial: para servicios programados baja el requisito de solvencia de 500 a 250 autobuses y para no programados fija umbrales de 40, 60 u 80 autobuses con disponibilidades mínimas de 10, 15 o 20 vehículos y posibilidad de adscribir recursos de terceros.

¿Qué cambios concretos introduce el nuevo pliego respecto a la solvencia y la disponibilidad de vehículos?

Renfe dividió el concurso para ampliar la concurrencia y cumplir las observaciones del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, sustituyendo el lote único por 14 lotes que adaptan solvencia y alcance a necesidades territoriales.

¿Por qué Renfe ha dividido en 14 lotes el concurso para crear una empresa de autobuses?

Renfe mantendrá un 49% de la participación en la sociedad participada de los lotes programados, mientras que el socio privado adjudicatario asumirá el 51% restante.

El plan se divide en dos lotes de servicios programados a ocho años y 12 lotes no programados para incidencias a cuatro años, buscando cubrir los planes alternativos de transporte (PAT).

La nueva convocatoria adopta un procedimiento abierto en lugar de negociado, ajusta los criterios de solvencia y elimina la exigencia de presencia territorial previa.

Renfe relanza la licitación para crear su empresa de autobuses dividida en 14 lotes, tras la suspensión del concurso inicial por parte del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC).

El Consejo de Administración de Renfe ha decidido retomar el proceso de licitación para crear una sociedad de autobuses, a través de 14 lotes, que tendrá como objetivo mantener el servicio cuando surjan circunstancias, tanto programadas como urgentes, que impidan la circulación de trenes.

Renfe lanza de nuevo esta licitación tras reformular el pliego inicial e incorporar las observaciones del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC).

El pasado mes de julio, este tribunal suspendió el concurso y exigió revisar el lote único nacional, la solvencia, la disponibilidad mínima de vehículos y la duración.

La nueva convocatoria, según un comunicado del operador ferroviario, busca ampliar la concurrencia y disponer de capacidad para prestar los planes alternativos de transporte (PAT), que dan continuidad al viaje cuando las obras programadas o las incidencias interrumpen el servicio ferroviario.

Así, la licitación pasa de un procedimiento negociado a uno abierto, sujeto al Real Decreto-ley 3/2020 de contratación pública, y sustituye el lote único por 14 lotes.

De ellos, dos son para dar respuesta a obras previstas y 12 para servicios no programados por incidencias en la infraestructura, en trenes, o derivadas de emergencias meteorológicas, desastres naturales, etc.

Los dos lotes para dar respuesta a trabajos programados tendrán una duración de ocho años y los doce lotes no programados, de cuatro años, en ambos casos sin prórroga.

Además, el nuevo pliego elimina la exigencia de presencia territorial previa y adapta la solvencia al presupuesto y a las necesidades de cada lote.

El umbral de solvencia técnica para los servicios programados pasa de 500 a 250 autobuses, mientras que para los no programados será de 40, 60 u 80 autobuses según el lote, con una disponibilidad mínima de 10, 15 o 20 vehículos y la posibilidad de adscribir recursos de terceros.

El 49% de Renfe

La sociedad participada, vinculada a los dos lotes de servicios programados, contará con un 49% de participación de Renfe Viajeros y un 51 % del socio privado adjudicatario.

Cada lote contempla la adquisición de entre 25 y 50 autobuses que deberán incorporarse en el plazo máximo de un año.

La convocatoria admite una oferta integradora para constituir una sociedad si se adjudican ambos lotes.

Por su parte, los servicios no programados se organizarán en doce lotes territoriales y los adjudicatarios los prestarán directamente, con la posibilidad de adscribir recursos de terceros.

Este tipo de trayectos tendrá cobertura territorial con el fin de que en el espacio de una hora se pueda movilizar al menos el 50% de los autobuses mínimos del lote.

Planes alternativos

El importe adjudicado a planes alternativos de transporte pasó de aproximadamente siete millones de euros en 2020 a más de 94 millones en 2025, lo que supone un 1.100% de incremento en solo cinco años.

Entre 2024 y 2025, 26 de los 77 expedientes quedaron inicialmente desiertos.

Renfe justifica que el modelo actual, basado en contrataciones independientes para cada necesidad, presenta dificultades estructurales, ya que no siempre garantiza que haya autobuses, conductores y medios operativos disponibles cuando se requieren; registra una concurrencia reducida y procedimientos desiertos; y obliga, en ocasiones, a contratar con urgencia, con menos capacidad de planificación y mayor presión económica.

"La gestión fragmentada también alarga la preparación de los PAT, dificulta responder a cambios o prolongaciones de las obras y puede generar coberturas insuficientes, demoras y una atención desigual a las personas viajeras", señalan.