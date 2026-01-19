Los trenes circulaban a 210 y 205 km/h en el momento del choque en Adamuz, por debajo del límite de 250 km/h

Las claves nuevo Generado con IA Los trenes implicados en el accidente de Adamuz circulaban a 210 y 205 km/h, por debajo del límite de 250 km/h. El presidente de Renfe descarta el exceso de velocidad como causa y señala que la vía fue reparada en mayo de 2025 y tenía sistemas de seguridad activos. El choque ocurrió en un tramo recto y el intervalo entre ambos trenes fue de solo 20 segundos, lo que impidió que el sistema de frenado automático actuara. La dificultad para acceder a los vagones hace prever que aumentará el número de fallecidos, ya que los primeros coches del Alvia quedaron desintegrados.

"Es un accidente en circunstancias extrañas". Así se ha manifestado el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, al ser cuestionado sobre las posibles causas del accidente ferroviario de Adamuz, Córdoba, en el que un tren Yrio ha descarrilado y ha chocado contra un Alvia. Y ha adelantado que no habrá "una respuesta concluyente" hasta dentro de varios días, si bien ha descartado un problema de exceso de velocidad.

"Lo peor que podemos hacer es especular. Habrá que dejar trabajar a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, que es independiente. Los operadores, tanto Iryo como Renfe, estamos poniendo toda la información a su disposición", ha relatado en una entrevista este lunes con la Cadena Ser.

Fernández Heredia, en la misma línea que el ministro de Transportes Óscar Puente, ha incidido en la extrañeza del siniestro. "Sucede en una recta, es un tramo de vía limitado a 250 km/h. El registro de los trenes ha dicho que la velocidad de uno era 205 km/h y otro de 210 km/h. No era un problema de exceso de velocidad".

Así ha quedado el tren de Iryo tras el accidente de este domingo. Reuters

El responsable de Renfe, que lleva toda la noche en el lugar del suceso, ha indicado que es una vía que se había reparado en mayo de 2025 y "debería de estar en óptimas condiciones". También ha recordado que está equipada con un sistema de seguridad y señalización LZB, que "básicamente impide errores humanos".

Así que, en su opinión, "tiene que haber sido algún fallo del material móvil o en la infraestructura".

Mis más sinceras condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas del accidente ferroviario. Aún es difícil conocer la dimensión total de lo ocurrido. Equipos de renfe siguen colaborando con los servicios de emergencias. Es una tragedia que nos golpea a todos pic.twitter.com/GAXcy0n16p — 🚉Álvaro F Heredia🚅🚈🚂 (@Transxte) January 19, 2026

Veinte segundos

De hecho, tampoco se puede concluir que el Alvia haya chocado con los vagones descarrilados del Iryo o con algún elemento de la vía, según Fernández Heredia, que ha adelantado que las ruedas del tren no se han localizado todavía.

En cualquier caso, ha detallado que el sistema de seguridad de la vía hace que, "cuando un obstáculo está en la vía, se bloquea el surco e impide la circulación y ordena el frenado de emergencia al tren".

Imágenes aéreas de la Guardia Civil del accidente ferroviario. / EE

Pero, en este caso, "al parecer el intervalo de tiempo entre un tren y otro que se cruzaban en sentido contrario ha sido de 20 segundos y, por lo tanto, es imposible que actúe el mecanismo", ha afirmado.

"Las personas que estuvieran con vida han sido todas evacuadas, pero es muy difícil saber si todavía quedan cadáveres", aunque "posiblemente sí", ha asegurado el responsable de la empresa ferroviaria, en línea con lo afirmado también por otras autoridades, ya que "los dos primeros coches del tren de Renfe, un Alvia, están absolutamente desintegrados" y el acceso es "muy complicado".

Según sus explicaciones, estaba previsto que esta mañana llegara al lugar del suceso una primera grúa de gran tonelaje y luego, una vez acabados estos trabajos, habrá que rehacer la estructura, y "eso va a llevar" tiempo, por lo que la recuperación del tráfico por la vía de alta velocidad va a tardar "más de tres y más de cuatro días.

También ha adelantado que lo más previsible es que aumente el número de fallecidos, dadas las dificultades para acceder a los restos de algunos de los vagones accidentados.