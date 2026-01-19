La tragedia ferroviaria de Adamuz se coloca entre las más graves y mortales de la historia de España

Entre los accidentes ferroviarios más mortales en España destacan también los ocurridos en El Cuervo (1972), Valencia (2006) y Chinchilla (2003).

Este accidente se posiciona entre las tragedias ferroviarias más graves de la historia de España, solo superado por el de Angrois en 2013 y el de Torre del Bierzo en 1944.

El descarrilamiento y choque de trenes de alta velocidad en Adamuz (Córdoba) ha causado al menos 21 muertos y unos 70 heridos.

Todavía es pronto para tener cifras definitivas del descarrilamiento y el choque de trenes de alta velocidad sucedido en Adamuz (Córdoba). Sin embargo, con la evidencia disponible, este siniestro ya se coloca entre las tragedias ferroviarias más graves de la historia de España.

A cierre de este artículo, al menos 21 personas han muerto y unas 70 han quedado heridas de diversa gravedad tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en el término municipal de Adamuz.

Hay que remontarse al año 2013 para encontrarse un accidente ferroviario que supere en víctimas al del municipio cordobés. 80 personas murieron en Angrois (Santiago de Compostela), cuando un tren Alvia descarriló por exceso de velocidad en la tristemente famosa curva de A Grandeira.

Sin embargo, el accidente ferroviario con más muertos de la historia de España ocurrió antes de la democracia, en enero de 1944, en el pueblo leonés de Torre del Bierzo.

Un tren correo chocó dentro de un túnel con una locomotora en maniobras y, posteriormente, con un tren de mercancías carbonero. Los historiadores calculan que en este siniestro pudieron fallecer alrededor de 500 personas, pese que Renfe por entonces (que estaba en manos del régimen franquista) hablaba de sólo 78 víctimas.

En el tercer lugar de esta siniestra clasificación aparece el choque frontal de trenes que sucedió en El Cuervo (Sevilla), en 1972. Murieron 77 personas.

También ferroviario fue el accidente que sucedió en el metro de Valencia en 2006. Un convoy descarriló y volcó dentro del túnel, provocando 43 muertos.

Tres años antes, en 2003, ocurrió otro de los principales siniestros ferroviarios de la historia de España. Un Talgo y un tren comercial chocaron frontalmente en Chinchilla (Albacete). En este accidente murieron 19 personas.